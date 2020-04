北美｜美國食品供應鏈重組

新冠肺炎疫情肆虐,讓全美食品供應鏈進行重組。 目前食品業者面臨的最大挑戰, 是如何快速增加產能,與把食品送到消費者手上。

美國超市近來因民眾搶購,貨架幾乎空無一物,不過美國食品向來供給充裕。業者面臨的最大挑戰,是如何把農場生產的食品送到民眾餐桌上。

供應肉品、蔬菜等食品業者,目前苦思要將美國密布的食物供應鏈,重新導向,以滿足因肺炎疫情所引發的需求激增。

餐廳關門與民眾爭相囤貨,正迫使美國農業增加產能、增聘人手與設立「作戰室」以維持食品供給無虞。

泰森食品公司執行長懷特(Noel White)表示,近來看到超市架上不斷補貨,聲稱該需求恐是「史無前例」。然而面臨民眾恐慌搶購熱潮,他強調「食品供給相當充裕」。

交叉訓練 一人多用

為因應需求攀升,食品加工業者正產能全開,大量生產更多供超市販售的一袋袋雞胸肉、豬排與沙拉等。如果遇上有員工生病,這些廠商還設立義工隊,協助這些產品送往各地據點。

目前食品業者的應變計畫包括加速對員工進行交叉訓練,讓他們能從事多項任務;注意透過H-2A簽證,聘僱海外勞工的計畫是否受到影響;以及與醫院、教會合作,以因應學校關閉,能為員工子女提供照護計畫等。

美國最大肉品加工廠泰森食品,平時都安排員工在周末上班,協助運送雞肉、牛肉與其他肉類產品到雜貨店或超市等。然而為了這次疫情,泰森對生產線進行調整,加重真空包的肉品與其他即食產品的製造,並減少對餐廳的肉品供應量。

至於位於密西西比的桑德森農品公司(Sanderson Farms Inc),則在上周增加旗下五家工廠的輪班次數,以提高專供超市販售的肉品產能。

囤貨潮 肉價攀升

受疫情快速蔓延影響,美國民眾開始囤積食品的熱潮,推升家禽肉品的價格上揚。根據商品市調公司Urner Barry表示,自3月初開始,每磅無骨雞胸肉價格已調漲三成之多。

加州的泰勒(Taylor)農場,主要是蔬菜與沙拉的大盤供應商。為因應這次需求銳增,它在最近還特別指定公司內的一間會議室充當「作戰室」。執行長泰勒(Bruce Taylor)與其團隊坐鎮,研擬做戰計畫,以因應近來的市場改變。

鑑於餐廳停止營業,泰勒農場認為小包裝的蔬菜或組合沙拉,可供好市多等零售業者銷售。另外它還在最近加班,希望提高產能以滿足消費者的需求。

至於美國牛絞肉與冷凍火雞的主要供應商嘉吉(Cargill)食品加工公司,也在最近接到大批訂單。嘉吉目前仍有數周的產品存貨,像是熟肉、冷凍火雞與蛋等,以在不足時能提供緩衝。

然而為避免疫情擴散,嘉吉除了嚴禁遊客參觀工廠外,每天還會測量員工體溫,與要求卡車司機留在車內不准下車。

美國食品暨藥物管理局表示,目前並無證據顯示食品或食品加工廠有員工感染到病毒。

嘉吉供應鏈負責人金瑪修(Ruth Kimmelshue)表示,「我們對食品系統深具信心」,她說生產線將會正常補貨,並確保食品供應在這次疫情危機中將無短缺之虞。

精句選粹

Companies that supply meat, vegetables and other staples are struggling to redirect the nation’s sprawling food supply chain to meet a surge in demand caused by the coronavirus pademic.

