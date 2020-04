北美｜體育頻道險開天窗

美國主流職業運動受疫情影響停賽, 不僅球迷哀聲一片,體育頻道也因無即時賽事可播面臨開天窗, 只好重播舊賽事或強化分析報導來填補空檔。

美國職籃NBA、職棒MLB等職業運動因新冠疫情暫時停擺,面對突然無即時比賽可播的窘況,主流體育頻道及數位發行商不得不想辦法填補空檔以免開天窗,作法包括重播經典賽事、請來專家分析、報導疫情對運動聯盟的衝擊。

體育頻道 重播應急

少了NBA、美國職業足球聯賽(MLS)、美國大學籃球聯賽(NCAA)等熱門賽事,迪士尼旗下體育頻道ESPN考慮多項替代方案,據ESPN節目部副總裁馬格努斯(Burke Magnus)透露,包括將已歸檔的比賽重新包裝,以及增加電影等原創內容的播出時段。

無比賽可看的球迷敲碗,呼喊ESPN盡快推出與網飛合作的NBA傳奇巨星喬丹紀錄片影集《最後一舞》(The Last Dance)。但馬格努斯表示,由於尚未製作完成,無法即刻播映。

福斯旗下Fox體育台發言人指出,該頻道的應變之道是改播經典賽事或其他節目,像是美式足球明星四分衛布雷迪(Tom Brady)的紀錄片,他日前宣布離開愛國者隊轉戰海盜震撼體壇。該頻道還即時轉播世界摔角娛樂(WWE)和職業保齡球協會(PBA)的競賽。

至於The Athletic、Action Network、Barstool Sports等主打運動的數位發行商,則是加強新聞報導分析來度過賽事空窗期。NBA籃網當家球星杜蘭特(Kevin Durant)確診感染新冠病毒的消息,就是The Athletic率先踢爆。

The Athletic共同創辦人兼營運長漢斯曼(Adam Hansmann)指出,該訂閱制體育新聞網站決定給記者更多空間,報導疫情對全美影響。他表示,自從各大運動聯盟礙於疫情暫停例行賽程後,The Athletic網站流量略微減緩。

在無即時體育賽事的情況下,追蹤運動投注為主的體育媒體Action Network,將焦點轉往其他投注項目,例如民主黨初選。執行長基恩(Patrick Keane)指出,該公司的商業模式是靠內容向讀者索費,因此不擔心廣告收入縮水問題。

基恩認為,若NBA季後賽或肯塔基賽馬(Kentucky Derby)等熱門賽事延到秋季舉行,屆時運動媒體可望重現活力。

體育網站FloSports提供串流服務,用戶月繳12.5美元(約台幣380元),便可收看奧運摔角、壘球、游泳等非主流運動賽事。FloSports共同創辦人兼執行長弗洛雷亞尼(Mark Floreani)指出,受困於NCAA停賽,他們只好以即時播客(podcast)、獨家專訪及舊賽重播來因應。

串流平台 球賽免費看

美式足球聯盟(NFL)與NBA聽到美國運動迷的哀號聲,決定讓過往比賽的串流服務免費大放送,聊慰球迷沒即時賽事可追的空虛感。

NFL宣布自家串流影音服務NFL Game Pass,開放球迷免費收看2009年起的每場賽事。這項全球季索費99美元(約台幣3,017元)的訂閱服務,將免費提供到5月底,只限美國本土。

NBA與透納體育(Turner Sports)也在3月18日移除訂閱服務League Pass的付費牆,供球迷免費觀賞NBA球賽到4月22日止。

