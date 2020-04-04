北美｜體育頻道險開天窗

美國主流職業運動受疫情影響停賽， 不僅球迷哀聲一片，體育頻道也因無即時賽事可播面臨開天窗， 只好重播舊賽事或強化分析報導來填補空檔。

美國職籃NBA、職棒MLB等職業運動因新冠疫情暫時停擺，面對突然無即時比賽可播的窘況，主流體育頻道及數位發行商不得不想辦法填補空檔以免開天窗，作法包括重播經典賽事、請來專家分析、報導疫情對運動聯盟的衝擊。

體育頻道 重播應急

少了NBA、美國職業足球聯賽（MLS）、美國大學籃球聯賽（NCAA）等熱門賽事，迪士尼旗下體育頻道ESPN考慮多項替代方案，據ESPN節目部副總裁馬格努斯（Burke Magnus）透露，包括將已歸檔的比賽重新包裝，以及增加電影等原創內容的播出時段。

無比賽可看的球迷敲碗，呼喊ESPN盡快推出與網飛合作的NBA傳奇巨星喬丹紀錄片影集《最後一舞》（The Last Dance）。但馬格努斯表示，由於尚未製作完成，無法即刻播映。

福斯旗下Fox體育台發言人指出，該頻道的應變之道是改播經典賽事或其他節目，像是美式足球明星四分衛布雷迪（Tom Brady）的紀錄片，他日前宣布離開愛國者隊轉戰海盜震撼體壇。該頻道還即時轉播世界摔角娛樂（WWE）和職業保齡球協會（PBA）的競賽。

至於The Athletic、Action Network、Barstool Sports等主打運動的數位發行商，則是加強新聞報導分析來度過賽事空窗期。NBA籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）確診感染新冠病毒的消息，就是The Athletic率先踢爆。

The Athletic共同創辦人兼營運長漢斯曼（Adam Hansmann）指出，該訂閱制體育新聞網站決定給記者更多空間，報導疫情對全美影響。他表示，自從各大運動聯盟礙於疫情暫停例行賽程後，The Athletic網站流量略微減緩。

在無即時體育賽事的情況下，追蹤運動投注為主的體育媒體Action Network，將焦點轉往其他投注項目，例如民主黨初選。執行長基恩（Patrick Keane）指出，該公司的商業模式是靠內容向讀者索費，因此不擔心廣告收入縮水問題。

基恩認為，若NBA季後賽或肯塔基賽馬（Kentucky Derby）等熱門賽事延到秋季舉行，屆時運動媒體可望重現活力。

體育網站FloSports提供串流服務，用戶月繳12.5美元（約台幣380元），便可收看奧運摔角、壘球、游泳等非主流運動賽事。FloSports共同創辦人兼執行長弗洛雷亞尼（Mark Floreani）指出，受困於NCAA停賽，他們只好以即時播客（podcast）、獨家專訪及舊賽重播來因應。

串流平台 球賽免費看

美式足球聯盟（NFL）與NBA聽到美國運動迷的哀號聲，決定讓過往比賽的串流服務免費大放送，聊慰球迷沒即時賽事可追的空虛感。

NFL宣布自家串流影音服務NFL Game Pass，開放球迷免費收看2009年起的每場賽事。這項全球季索費99美元（約台幣3,017元）的訂閱服務，將免費提供到5月底，只限美國本土。

NBA與透納體育（Turner Sports）也在3月18日移除訂閱服務League Pass的付費牆，供球迷免費觀賞NBA球賽到4月22日止。

精句選粹

Major sports broadcasters fill void with reruns, analysis and coverage of virus’s impact on athletics.

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