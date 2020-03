中東非｜石油戰爭誰受創？

國際油價跌跌不休,首當其衝將是規模較小的石油生產國。 國際能源署(IEA)警告油價崩跌, 恐讓「脆弱」產油國的石油收入銳減高達85%。

新冠肺炎來勢洶洶,不但迫使歐美國家封國或封城,也對全球經濟造成重創,並進而導致石油需求受到侵蝕。

此時又遭遇俄羅斯與沙烏地阿拉伯兩大產油國爆發油價戰爭,在油價連連探底下,也讓規模較小的非主要產油國招架無力,只能眼睜睜的看著身為國內經濟主要來源的石油收入不斷萎縮。

石油收入銳減難抗疫

總部位於巴黎的國際能源署(IEA)警告,這波油價崩盤當中,受創最深將屬厄瓜多、伊拉克與奈及利亞等產油國。因此IEA呼籲國際貨幣基金(IMF)在必要情況下介入,以避免因為這些石油收入銳減,讓這些國家更沒有能力因應肺炎疫情危機。

IEA執行董事畢羅爾(Fatih Birol)表示,「若油價仍舊停留在每桶30美元的水準附近,我們將可預見這些脆弱產油國的石油收入將下滑介於50%到85%。」此情況將使這些油國的石油收入將創下20年來最低。

因此他強調「國際金融機構可能需要介入,並採取必要行動。」

IEA指出,石油輸出國家組織(OPEC)的其他會員國,像是阿爾及利亞與安哥拉等,目前也深陷危機之中,主要是它們對石油與天然氣營收高度倚賴。該情況勢必也將加劇OPEC內部歧異,例如該組織老大哥沙烏地阿拉伯,為了與俄羅斯搶占市場版圖,不惜甘冒低油價可能造成的重傷,將持續增產對市場「灌油」。

這兩大產油國在3月初因為對於如何因應肺炎危機看法不同,導致雙方的減產協議宣告破裂,緊接兩國的油價戰爭也開始揭開序幕。

產油國社會經濟重創

由於油價近來實在跌得太凶,IEA與OPEC日前還曾罕見的發布聯合聲明,聲稱油價從1月初的每桶70美元暴跌迄今,很可能將「導致社會與經濟的重大衝擊」,特別是在醫療保健與教育等公共部門的支出將受到影響。

IEA曾在一份報告中指出,相較於前一波的2014年油價暴跌,這次許多國家對於因應油價崩盤並沒有做太多準備。

為支付公務員薪資與退休年金,伊拉克將面臨每月40億美元的預算赤字,然而未來它在醫療服務上預料還會承受更多壓力。奈及利亞的經濟對於這次「油價衝擊」也準備不足,目前該國的人均國內生產毛額(GDP)已萎縮近三分之一。

除了OPEC外,在中東身為最大產油國之一的阿曼也恐將為了捍衛該國貨幣盯緊美元匯制,而將陷入一場艱苦的戰役。畢羅爾認為,這可能將使阿曼的外匯存底大幅縮減。

至於已經必須減少支出的厄瓜多,預料將是這波油價崩盤的最大受害者。IEA表示該國油氣營收預料將驟減85%。

