中南美｜拉美防疫陷兩難

沒有一個國家能完全抑制新冠肺炎疫情, 但把防疫工作做到最好,至少能停止疫情快速蔓延, 讓醫療體系能做更好處理。

儘管拉丁美洲目前新冠肺炎疫情遠不如歐洲嚴重,但近期確診與死亡人數不斷上升,而拉美醫護條件又不如歐美,因此許多拉美國家3月中採取緊急措施,對外封鎖邊境並禁止外國人入境,對內禁止大型聚會和娛樂場所都要關閉。

根據泛美衛生組織(PAHO)資料,3月14日拉美確診數僅389人,死亡數5人。但迄3月23日中午止,不到10天時間,累計確診數已高達5,181人,死亡數攀升至65人。

由於疫情擴散速度又急又快,不少拉美國家自3月中以來紛紛宣布進入緊急狀態外,從墨西哥、巴西、阿根廷、智利、秘魯、古巴、玻利維亞、宏都拉斯、厄瓜多爾、烏拉圭到巴拉圭等大部分拉美國家全面或部分封鎖邊境。

委內瑞拉 超前部署

許多拉美國家還不斷實施嚴格的公共活動限制,讓學校停課與下令商店關門,國內航線也陸續停飛。

已深陷政經困境多年的委內瑞拉,3月17日一天內確診人數從16例倍增至33例,連總統馬杜羅(Nicolas Maduro)當天開始也要被隔離。他向民眾喊話,目前國家正面對嚴重疫情,若不及時阻止和控制的話,國家可能會被拖垮。

跟歐洲相較,拉美目前疫情不算嚴重,但區內多國仍然採取種種斷然措施,讓外界好奇拉美國家是因為汲取歐洲當初輕忽的教訓,還是有點神經過敏?專家認為拉美有如此反應,是因為疫情如何散播仍無法預測。

有專家認為大家對疫情過度緊張,因為拉美人口分布不像歐洲那樣稠密,即使是墨西哥城和聖保羅那樣大都會,人口密集程度都低於歐洲許多,減少疫情傳播機會。南半球又正處夏季,高溫氣候不利病毒存活和傳播。

更重要是拉美人口年輕化,對病毒有更好抵抗力。像巴西平人口年齡中位數不到30歲,哥倫比亞僅27.4歲,都遠低於歐洲重災區義大利的44歲。

巴西抗疫 態度令人憂

另一派專家持相反意見,認為拉美須做好最壞打算。PAHO巴西防疫專家巴波薩(Jarbas Barbosa)指出不能因氣候與人口結構等因素就疏於防備,須注意拉美各國最近狀況,評估弱點並做出因應之道。

就在拉美多國對疫情拉警報之際,卻仍有部分國家不以為然。拉美最大經濟體巴西迄3月23日中午累計確診數達1,546人,死亡數25人,均為區內最高國家,但總統波索納洛(Jair Bolsonaro)仍無視執政團隊內有數人檢測呈陽性反應,認為拉美多國全力防疫舉動是歇斯底里。

專家認為,雖然沒有一個國家能完全抑制疫情,但把防護措施做到最好,至少能停止疫情快速蔓延,讓醫療體系有更充足的資源做更好的處理。

儘管像巴西那樣過於輕忽會讓人憂慮,但像委內瑞拉那樣太早加強防疫措施,只會令其原本已緊張的醫療體系更難長期支撐下去。因此許多拉美國家正觀察和等待疫情發展,以了解推出更嚴格防疫措施是否為正確決定。

精句選粹

As more virus cases trace their origins to Egypt, questions rise over government measures.

延伸閱讀