大洋洲｜賽車選手轉戰電競

新冠肺炎快速在全球蔓延, 大型活動喊停,體育賽事同樣受到波及全面取消, 體壇明星則趁此空檔轉戰電競。

今年一級方程式(F1)澳洲大獎賽因新冠肺炎爆發取消,但英國麥卡倫車隊賽車手諾里斯(Lando Norris)這天照樣在賽車,且賽道還是澳洲大獎賽的艾伯特公園賽道。

但是,與他同場較勁的對手並非是現效力於賓士車隊的英國賽車手漢米爾頓(Lewis Hamilton),他發現他準備要超車的對象是比利時足球明星、現擔任皇家馬德里隊的門將庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)。

因為諾里斯與其他體育明星參加的是電競活動,以填補因新冠肺炎在全球蔓延導致大規模體育活動全部取消的空白。

這場電競比賽稱為「虛擬澳洲大獎賽」,除了諾里斯、庫爾圖瓦外,比利時電動方程式(Formula E)賽車手范多恩(Stoffel Vandoorne)和電競好手與一些知名Youtube網紅都參與這項盛事。

沒賽事可比轉打電競

主辦這項賽事的VeloceEsports公司創辦人麥克勞林(Jamie MacLaurin)向媒體指出:「電競是一項發展相當快速且有趣的產業,我們這次電競活動的用意是要為沒有F1賽車可看的粉絲舉辦一場有趣的比賽。」

他說,「我們大家坐著聊天,想到粉絲今年將不會有F1與其他體育賽事可看,而且大家在擔心可能受到感染下都會待在家裡,最後我們就想出將賽事搬到網路的構想。」

遊說諾里斯點頭參加不是難事,畢竟這名英國賽車手在場外的休閒時間就經常上網打電玩。而庫爾圖瓦也是一個超級遊戲玩家,他還主動聯繫麥克勞林,說他跟他的團隊也要報名。

麥克勞林進一步表示,「我們聯絡上諾里斯後,他就表達高度的興趣。雙方最興奮的一點是可以繼續保持粉絲對賽事的熱度,不要讓賽事受到疫情太多的衝擊,尤其是在氛圍一片低迷之際,能帶動一個較積極正面的循環。」

活動熱鬧無比,英國廣播公司Radio 5直播台評論員尼克斯(Jack Nicholls)和帕瑪(Jolyon Palmer)還在荷蘭F1賽車手維斯塔潘(Max Verstappen)對戰前F1賽車手蒙托亞(Juan Pablo Montoya)的賽事擔任實況講評。

F1賽事至少會停賽到6月底,觀眾好奇的是,接下來這段時間會不會有更多的電競比賽?

麥克勞林說:「那是一定的,我不單只想到賽車方面的電競,像是很多人玩的足球電競Fifa,以及許多運動員都很瘋的槍戰遊戲要塞英雄等等。」

電競緩解低迷氛圍

麥克勞林還指出,「當前疫情肆虐下大家心情都不好,我們就是要大家有些好玩的娛樂,對於電競來說這也是一個非常好的機會,因為對於那些原本有進場看賽事的龐大粉絲而言,電競可以滿足不敢出門但又想看比賽的市場需求。」

轉戰電競的運動選手可不僅限於F1賽車手,職業自行車圈近來也都迷上虛擬賽事。

2018年環法自行車賽冠軍湯瑪斯(Geraint Thomas)最近一直在忙著舉辦線上競賽,而環西自行車賽冠軍葉茨(Simon Yates)和他的雙胞胎兄弟亞當(Adam)每日行程必排電競自行車賽。

