東北亞｜日企打造智慧城市

豐田汽車今年初參加「消費電子展」(CES)時,與三星不約而同提出「智慧城市」的構想, 隨著電子產品與網路結合的物聯網普及,產業界線越來越模糊, 跨業合作更成為邁向智慧城市的關鍵。

日本健康用品公司歐姆龍(Omron)繼與京都府舞鶴市合作推動智慧城市實驗後,再與熊本縣宇城市締結推動智慧城市的合作協定,將引進歐姆龍獨自開發的警備及導引機器人,活用物聯網(IoT)技術,進行遠端據點的監視,希望將來能建構運用人工智慧(AI)守護年長者的照護服務系統。

歐姆龍2019年11月與舞鶴市、日本交通公司三方合作推動智慧城市,致力開發新世代的地方共生型交通行動服務(MaaS)系統,即讓年長的居民可利用巴士、計程車等複數的交通工具行動。

歐姆龍將對象鎖定在人口約10萬人的地方自治體,希望能提供解決高齡化等課題的經驗技術之商業模式,計劃在2030年時能培育成約達150億日圓(約台幣41億6,400萬元)規模的智慧城市事業。

Toyota開發自駕技術

汽車產業界目前在「CASE」新技術領域上競爭激烈,所謂「CASE」是指智聯車(Connected car)、自動駕駛車(Autonomous driving car)、共乘(Sharing),電動化(Electric)等,各取其英文字頭組成。尤其在智聯車和自動駕駛領域上,不光只是提升汽車本身的性能,還要有能活用從車外蒐集到的資訊之通訊技術。

豐田汽車(Toyota)與日本電信電話公司(NTT)2017年宣布在智聯車上共同研究開發,2018年12月起推動實證實驗,利用智聯車上取得行駛數據及汽車周邊影像等龐大資訊做成模擬器,目的是要確立將資訊集中再分析的基礎技術。

身為龍頭車廠,豐田為加速新生代汽車技術的開發,今年3月24日再宣布與NTT進行資本和業務合作,雙方各出資約2千億日圓(約台幣555.2億元),聯手開發活用5G網路通訊的自動駕駛技術等。

推智慧城市供居民入住

雙方這次的合作除了開發新世代汽車外,還要推動智慧城市。豐田將於2021年利用靜岡縣裾野市的工廠舊址,建設一座占地70.8萬平方公尺的智慧城市「Woven City」,且是可與其他智慧城市互聯的「智聯城市」,目標設立在五年內可供居民入住。

豐田準備讓已商用開發的自動駕駛電動車(EV)「e-Palette」在智慧城市中行駛。住在智慧城市的居民可利自動駕駛車、家事輔助機器人以及人工智慧(AI)等高科技產品,以促進新世代交通行動服務(MaaS)、AI、機器人等技術的開發。豐田在這些少不了高速通訊技術的領域上,將與NTT等合作。

2018年起,豐田即與軟體銀行集團展開大規模事業合作,也共設行動服務公司。在現有市售車方面,則與KDDI在通訊領域上技術合作。這次與NTT資本合作後,豐田與日本所有通訊公司都建立了合作關係。

NTT也將運用數據、提高城市生活品質的「智慧城市」構想,設為集團的成長策略之一。NTT 2018年起便與美國拉斯維加斯市合作,進行智慧城市實驗。主要是在拉斯維加斯鬧區,安裝用監視器和音響感應器來偵測路過車輛、行人的系統,掌握可疑車輛,同時預測人潮多的場所之壅塞情形,已發揮了減少交通事故等效果。

精句選粹

Carmaker Toyota has unveiled plans for a 2,000-person “city of the future,” where it will test autonomous vehicles, smart technology and robot-assisted living.



延伸閱讀