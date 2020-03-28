大陸｜轉產口罩風潮漸退

隨著本土疫情趨緩與企業卯勁衝產能， 在藥房、超市內，曾經空無一物的口罩貨架上開始擺滿口罩， 價格也比先前便宜。

自新冠肺炎疫情爆發以來，大陸聚焦口罩需求的轉產企業並非少數，其中不乏格力電器、中國石化、比亞迪等製造業巨頭。但進入3月下旬，隨著大陸積極推進企業復工復產，加上本土疫情呈現趨緩，原本供應吃緊的口罩等防疫物資供應量已逐步復甦。

全天候科技報導，截至3月23日，大陸一次性醫用口罩出廠價格已降至單價人民幣（下同）1.6元。一位口罩經銷商對此表示，「現在出廠價1.9元的一次性醫用口罩，都不好賣。」

一罩難求難關已過

從一罩難求到供應恢復、價格回落，口罩行情變化是大陸產能大增的結果。大陸國家發改委指出，截至2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸口罩日產能達到1.1億個，日產量達到1.16億個。

報導援引業內人士判斷，在近一個月後，口罩日產能可能達到2億個左右。主要是在此次疫情期間，面對龐大的口罩供應需求，不少非口罩廠商紛紛轉產口罩。但包括採購口罩機、原料等一連串成本與流程，讓許多企業直到近期才完成生產。

實際上，在廠商轉產的背後，是多個產業在疫情期間遭遇銷量衰退的窘境。格力電器董事長董明珠預計，2020年公司產值會下滑，「因為2月份基本上都沒有銷售，往年銷售額為100～200多億元，但2020年幾乎是零。」

門檻低 轉產為自救

為彌補原有業務虧損或因應自家公司需求，生產口罩一時成為企業的「自救」方式。業內人士表示，生產口罩的門檻不高，僅需興建一座淨化工廠，進行試生產檢測，檢測合格後申請許可證，「在有廠房的情況下，投資100萬元內就能開始生產。」

正由於生產口罩的門檻低、投資金額不高，進場廠商眾多。根據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，截至3月22日，在經營範圍內有「口罩」一詞的企業高達65,811家，其中不少企業都是近期成立。

中國經營報報導，由於疫情爆發前期缺乏口罩機，讓許多業者錯失先機。一家口罩生產商無奈表示，「說好的交期，遲遲不見交貨，拿到設備卻總是出錯。試產、投產後，卻又無法達到預期產能。」

口罩行業從業者張澤天認為，如果3月上旬才開始進入口罩行業的廠商，大多會面臨上半年資金被套牢的風險，他並稱，「現在市場比較悲觀，因為大家都認為大陸疫情即將結束。」

不過，隨著大陸疫情趨穩，現在反而輪到國際間出現疫情爆發期，多國採購防疫物資需求大增，大陸口罩生產商於是開始轉向海外市場。3月16日，中國通用技術集團和義大利政府民防部門達成800萬個口罩的供貨協議，總價為1,360萬歐元（約合1.06億元）。

對於疫情過後的口罩業發展趨勢，從業人員看法不一。市場人士認為，此次疫情將會對口罩業帶來巨大變化，民眾在被教育後，戴口罩在未來可能會成為多數人的生活習慣。但也有轉產口罩企業主對此認為，口罩終將會回歸到原先的正常狀態，恢復成小眾行業。

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