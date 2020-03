北美｜航空業亟需救命錢

全球航空業被新冠肺炎疫情打趴, 破產倒閉危機迫在眉睫, 各大航空公司相繼向政府發出求救訊號,請求重金紓困。

新冠肺炎全球大流行,逼得航空公司狠砍航班,航空業哀鴻遍野,有業者警告政府再不出手相救,恐怕活不下去。美國川普政府通過逾2兆美元方案救經濟,其中580億美元指定要給航空業紓困。

美國航空業遊說團體美國航空協會(Airlines for America,A4A)3月16日發表公開信,請求政府提供500億美元財政援助,是航空業在911恐怖攻擊後所獲紓困金額的三倍有餘,但不及2008年金融危機後,美國政府800億美元金援汽車業的規模。

A4A建議250億美元直接補助航空業,還提出250億美元紓困方案,讓聯準會(Fed)收購航空公司的金融工具,或提供業者無息貸款和貸款擔保。另外還包括給予減稅優惠,起碼持續到2021年底為止。

祭580億美元紓困金

川普政府似乎聽到航空業的心聲,準備推出2兆美元的經濟刺激方案中,除了發給每位公民1,200美元支票,另一項重點就是撥580億美元幫航空業紓困。

川普曾在記者會上說:「我們百分之百支持航空業,我們必須做航空公司的後盾,那不是他們的錯。」

美國飛機製造巨頭波音尚未走出737 MAX空難風暴,現又有新冠疫情來攪局,營運雪上加霜,17日開口求助政府,給予美國航空業至少600億美元援助。

各國政府為了防疫紛紛鎖國,祭出旅行禁令的緣故,美國聯合航空20日宣布,4月國際航線砍班95%,並揚言若國會未能在3月底前通過紓困方案,恐怕會大舉裁員、放無薪假或是減薪。

達美航空未來幾個月的運量減少70%,國際航線部分更是減班超過80%;美國航空的國際航班大砍75%直到5月。這兩家航空還打算凍結人事和放無薪假。

澳洲航空(Qantas)19日宣布,澳航及旗下廉價航空捷星(Jetstar)3月底起停飛所有國際航班,至少持續到5月底。澳航3萬名員工中,三分之二暫時離職。

英國易捷航空(EasyJet)與德國漢莎航空(Lufthansa)皆警告,新冠疫情要是持續不止,航空公司非得靠政府紓困,否則難以生存。

漢莎航空執行長史波(Carsten Spohr)指出:「危機持續愈久,若無政府出手相助,航空業可能愈沒有未來。」漢莎已與德國政府舉行談判,要求提供特別貸款。

易捷航空執行長隆格蘭(Johan Lundgren)也出言附和,他警告政府如果袖手旁觀,航空公司怕只能宣告破產。他說:「我在這一行30年,從來沒看過這樣的慘狀。」

英國維珍航空母公司維珍集團(Virgin Group)董事長諾里斯(Peter Norris),3月中旬向政府喊話,要求75億英鎊援救英國航空業。他致函英國首相強生警告,旅行需求急縮加上旅遊禁令,航空公司現金水位拉警報。

多家業者恐撐不過5月

各國發出旅遊禁令之下,航空公司載客量跌到谷底,航空業智庫「亞太航空中心」(CAPA)日前報告示警,多家業者可能撐不過5月面臨倒閉。

