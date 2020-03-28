北美｜航空業亟需救命錢

全球航空業被新冠肺炎疫情打趴， 破產倒閉危機迫在眉睫， 各大航空公司相繼向政府發出求救訊號，請求重金紓困。

新冠肺炎全球大流行，逼得航空公司狠砍航班，航空業哀鴻遍野，有業者警告政府再不出手相救，恐怕活不下去。美國川普政府通過逾2兆美元方案救經濟，其中580億美元指定要給航空業紓困。

美國航空業遊說團體美國航空協會（Airlines for America，A4A）3月16日發表公開信，請求政府提供500億美元財政援助，是航空業在911恐怖攻擊後所獲紓困金額的三倍有餘，但不及2008年金融危機後，美國政府800億美元金援汽車業的規模。

A4A建議250億美元直接補助航空業，還提出250億美元紓困方案，讓聯準會（Fed）收購航空公司的金融工具，或提供業者無息貸款和貸款擔保。另外還包括給予減稅優惠，起碼持續到2021年底為止。

祭580億美元紓困金

川普政府似乎聽到航空業的心聲，準備推出2兆美元的經濟刺激方案中，除了發給每位公民1,200美元支票，另一項重點就是撥580億美元幫航空業紓困。

川普曾在記者會上說：「我們百分之百支持航空業，我們必須做航空公司的後盾，那不是他們的錯。」

美國飛機製造巨頭波音尚未走出737 MAX空難風暴，現又有新冠疫情來攪局，營運雪上加霜，17日開口求助政府，給予美國航空業至少600億美元援助。

各國政府為了防疫紛紛鎖國，祭出旅行禁令的緣故，美國聯合航空20日宣布，4月國際航線砍班95％，並揚言若國會未能在3月底前通過紓困方案，恐怕會大舉裁員、放無薪假或是減薪。

達美航空未來幾個月的運量減少70％，國際航線部分更是減班超過80％；美國航空的國際航班大砍75％直到5月。這兩家航空還打算凍結人事和放無薪假。

澳洲航空（Qantas）19日宣布，澳航及旗下廉價航空捷星（Jetstar）3月底起停飛所有國際航班，至少持續到5月底。澳航3萬名員工中，三分之二暫時離職。

英國易捷航空（EasyJet）與德國漢莎航空（Lufthansa）皆警告，新冠疫情要是持續不止，航空公司非得靠政府紓困，否則難以生存。

漢莎航空執行長史波（Carsten Spohr）指出：「危機持續愈久，若無政府出手相助，航空業可能愈沒有未來。」漢莎已與德國政府舉行談判，要求提供特別貸款。

易捷航空執行長隆格蘭（Johan Lundgren）也出言附和，他警告政府如果袖手旁觀，航空公司怕只能宣告破產。他說：「我在這一行30年，從來沒看過這樣的慘狀。」

英國維珍航空母公司維珍集團（Virgin Group）董事長諾里斯（Peter Norris），3月中旬向政府喊話，要求75億英鎊援救英國航空業。他致函英國首相強生警告，旅行需求急縮加上旅遊禁令，航空公司現金水位拉警報。

多家業者恐撐不過5月

各國發出旅遊禁令之下，航空公司載客量跌到谷底，航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA）日前報告示警，多家業者可能撐不過5月面臨倒閉。

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