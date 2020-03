北美｜全美瘋搶衛生紙

美國疫情日益嚴重, 大賣場空空如也的衛生紙貨架,反映人們瘋狂搶購物資的恐慌情緒。 消費者怕沒有衛生紙用,廠商更怕的是員工的健康。

隨著美國新冠肺炎疫情逐漸擴大,愈來愈多美國人被迫在家隔離,焦急不安的民眾忙著搶買各項物資,商場架上的衛生紙被掃購一空。

衛生紙已成為恐慌搶購的典型象徵,促使衛生紙廠商紛紛立即加速生產,以因應這個消費者行為的最新常態。

威斯康辛州密爾瓦基的紙品處理商Sellars Absorbent Materials執行長塞勒斯(Tom Sellars)表示,「如果你問我為何每個人都在瘋搶衛生紙,我真的無法解釋。」他提及,人們對衛生紙的消耗量也沒有突然提高,但需求急增已使供應鏈吃緊。

需求急增供應鏈吃緊

衛生紙品牌Angel Soft與Quilted Northern廠商Georgia Pacific指出,一些零售商的訂單幾乎倍增,該公司近期出貨量比平常增加20%。美國林木及紙業公會(American Forest and Paper Association)指出,該產業積極增產以因應需求突然暴增的情況。

衛生紙品牌Charmin製造商寶僑(Procter & Gamble Co.)、 Cottonelle品牌廠商金百利克拉克(Kimberly-Clark Corp.)皆強調加速提升衛生紙產量,而且目前的供應量足以因應需求。

為了安定人心,金百利克拉克還張貼部分地區倉庫內滿滿庫存的照片。

據尼爾森(Nielsen)數據,截至3月7日止該周,美國衛生紙銷售比去年同期暴增60%,這已是極顯著的增幅,不過乾洗手或消毒噴劑同期增幅更可觀,各高達470%、313%。

負責供應鏈管理的數位媒體公司Supply Chain Now Radio創辦人暨執行長路頓表示,供應商面對這波衛生紙搶購熱潮的另一個作法,就是直接跳過分銷中心,派遣卡車直接從衛生紙工廠取貨,然後送到門市架上銷售。

寶僑發言人指出,衛生紙短缺只是零星出現的暫時現象,他提及在寶僑總部辛辛那堤,當地有些商家衛生紙全賣光,有的店家貨源還充足。

廠商更擔心員工健康

不過,隨著美國疫情日益嚴重,廠商的隱憂不只是供應問題。威州衛生紙廠商ST Paper & Tissue共同經營者塔克(Sahil Tak)即說,雖然目前供應相當吃緊,但他更擔心員工的健康。

他提及快速擴散的疫情,說:「我們面對的是未知。倘若有員工生病而迫使廠房必須關閉,那要怎麼辦?」

紐澤西州業者Marcal Paper執行長拜倫(Rob Baron)表示,維護員工安全是首要任務,因此目前廠房禁止訪客、顧客與供應商到訪。

業者與專家預期,消費者囤積衛生紙的搶購心理可能只是暫時現象,當疫情緩和之後,這波「瘋」潮就會平息,但長久來看,最後可能打擊製造商未來的業績。

拜倫指出,「我們都看到新聞裡許多人購物車滿是衛生紙,這些人大概3~4個月都不需要再買了。」

