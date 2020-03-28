北美｜全美瘋搶衛生紙

美國疫情日益嚴重， 大賣場空空如也的衛生紙貨架，反映人們瘋狂搶購物資的恐慌情緒。 消費者怕沒有衛生紙用，廠商更怕的是員工的健康。

隨著美國新冠肺炎疫情逐漸擴大，愈來愈多美國人被迫在家隔離，焦急不安的民眾忙著搶買各項物資，商場架上的衛生紙被掃購一空。

衛生紙已成為恐慌搶購的典型象徵，促使衛生紙廠商紛紛立即加速生產，以因應這個消費者行為的最新常態。

威斯康辛州密爾瓦基的紙品處理商Sellars Absorbent Materials執行長塞勒斯（Tom Sellars）表示，「如果你問我為何每個人都在瘋搶衛生紙，我真的無法解釋。」他提及，人們對衛生紙的消耗量也沒有突然提高，但需求急增已使供應鏈吃緊。

需求急增供應鏈吃緊

衛生紙品牌Angel Soft與Quilted Northern廠商Georgia Pacific指出，一些零售商的訂單幾乎倍增，該公司近期出貨量比平常增加20％。美國林木及紙業公會（American Forest and Paper Association）指出，該產業積極增產以因應需求突然暴增的情況。

衛生紙品牌Charmin製造商寶僑（Procter & Gamble Co.）、 Cottonelle品牌廠商金百利克拉克（Kimberly-Clark Corp.）皆強調加速提升衛生紙產量，而且目前的供應量足以因應需求。

為了安定人心，金百利克拉克還張貼部分地區倉庫內滿滿庫存的照片。

據尼爾森（Nielsen）數據，截至3月7日止該周，美國衛生紙銷售比去年同期暴增60％，這已是極顯著的增幅，不過乾洗手或消毒噴劑同期增幅更可觀，各高達470％、313％。

負責供應鏈管理的數位媒體公司Supply Chain Now Radio創辦人暨執行長路頓表示，供應商面對這波衛生紙搶購熱潮的另一個作法，就是直接跳過分銷中心，派遣卡車直接從衛生紙工廠取貨，然後送到門市架上銷售。

寶僑發言人指出，衛生紙短缺只是零星出現的暫時現象，他提及在寶僑總部辛辛那堤，當地有些商家衛生紙全賣光，有的店家貨源還充足。

廠商更擔心員工健康

不過，隨著美國疫情日益嚴重，廠商的隱憂不只是供應問題。威州衛生紙廠商ST Paper & Tissue共同經營者塔克（Sahil Tak）即說，雖然目前供應相當吃緊，但他更擔心員工的健康。

他提及快速擴散的疫情，說：「我們面對的是未知。倘若有員工生病而迫使廠房必須關閉，那要怎麼辦？」

紐澤西州業者Marcal Paper執行長拜倫（Rob Baron）表示，維護員工安全是首要任務，因此目前廠房禁止訪客、顧客與供應商到訪。

業者與專家預期，消費者囤積衛生紙的搶購心理可能只是暫時現象，當疫情緩和之後，這波「瘋」潮就會平息，但長久來看，最後可能打擊製造商未來的業績。

拜倫指出，「我們都看到新聞裡許多人購物車滿是衛生紙，這些人大概3～4個月都不需要再買了。」

精句選粹

Toilet paper has a become the ultimate symbol of the panic buying; it’s seemingly scooped up as soon as new rolls hit the shelves.

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