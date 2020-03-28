大陸｜疫情下餐飲業花式自救

自新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸餐飲業正遭受歷史上前所未有的衝擊， 即使大陸全國近期已逐步復工復產，但多地仍推出限制就餐人員的細節， 迫使餐飲業展開各種「花式」自救。

由於餐飲業的特殊屬性，大陸政府為了防止病毒傳播，下令餐廳業者在疫情期間暫時關閉，以減少人員聚集。據大陸國家統計局數據顯示，2020年1～2月份，大陸餐飲收入僅為人民幣4,194億元，年減高達43.1％。

在此背景下，如何自救求生存已成為大陸餐飲業的主要課題，多家餐飲企業在疫情期間除了集中發展外賣事業之外，企業更費盡腦力推出各種各樣的應急措施來守住業績。

外賣異軍突起



近日大陸連鎖經營協會發布報告指出，連鎖餐飲業作為疫情下受損最嚴重的行業之一，今年1～2月企業的營業額大幅下滑。不過疫情期間，外賣異軍突起，成為各家餐飲企業實現銷售額的重要手段。

上述報告顯示，91.6％企業在疫情期間大力推展外賣產品，73.2％企業嘗試拓展團餐外賣業務；企業還不同程度地探索用無人車配送、無接觸配送服務等方式，為顧客提供更安心的服務。另有超過40％企業出售食材、半成品餐食及預包裝食品。

外賣管道顯然已成為大陸餐飲業自救的主要途徑，透過外賣銷售來對沖餐館營業暫停的損失。據陸媒統計，疫情期間，大陸外賣占比從過去10％左右暴漲至約70％，未來預期還會持續增長。

另一方面，雖然大陸近期已陸續復工復產，多家餐館也恢復營業，但各地仍限制顧客就餐細節，譬如：就餐人員不得面對面就餐，餐桌間隔要在1公尺以上等，這些限制仍然對餐飲業業績帶來影響。

餐飲直播成新商機



為了找尋新的營利模式，大陸火鍋連鎖店海底撈、辣府、珮姐等近期均在淘寶直播上演一場「深夜食堂」的大戲，這些公司的總裁在疫情期間化身美食主播，一邊吃火鍋一邊和網友互動，在短短幾個個小時內，便吸引了200萬網友圍觀這場節目。淘寶更在直播間附上外賣卡券鏈接，網友可以一邊看直播，一邊點外賣，若是處於同一個城市還可以將外賣馬上送達。

業界人士認為，直播目前在餐飲企業中已頗為流行，尤其是直播和餐飲均屬服務業，大廚直播做菜，一方面可以拉近品牌與顧客的距離，另一方面也可以讓顧客清楚的知道做菜的流程與廚房環境，從而讓顧客更安心，產生更好的就餐體驗。

餐飲業除了直播外，大陸連鎖酒店為了生存還在室外搭建美食廣場，推出近百種菜品和糕點供市民選購。舉例而言，位於浙江省的寧波開元大酒店在西門廣場擺開12小時不停歇的美食展覽，該酒店不但推出高級菜色包括：炒螺螄、鹽水蟶子、十三香龍蝦等，更推出推出了脆皮油條、糖糕等網紅食品，並送餐飲優惠券等系列優惠活動，以吸引年輕的消費群體。

外界分析，新冠肺炎疫情加速大陸餐飲行業的洗牌，淘汰大量不具競爭力的企業。對於活下來的餐飲業者來說，疫情期間如何打磨出優秀的外賣團隊，更加豐富的營銷手段，以及更好的服務精神，將會在疫情結束後為業者帶來更強的競爭力。

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