歐洲｜歐洲足球盛事延賽

有鑒於新冠肺炎疫情肆虐, 歐洲足球總會決定將歐洲國家盃延賽一年。



先前,歐洲各國足球聯賽早已受到疫情拖累而紛紛暫停賽事,包括英格蘭足球超級聯賽(Premier League)與西班牙足球甲級聯賽等。如今,素有「小世界盃」之稱的2020年歐洲國家盃(Euro 2020)延後一年舉辦。

防範疫情 確定延賽

歐洲足球總會(UEFA)近日緊急開會決議,為了防範新冠肺炎疫情在歐洲持續擴大,而決議延賽。該機構表示,歐洲國家盃延賽將導致3億歐元(約3.27億美元)的損失。

四年一度的歐洲國家盃原定於今年6月12日~7月12日登場,主辦城市涵蓋英國倫敦、蘇格蘭格拉斯哥與都柏林等,但如今卻受肺炎疫情影響而延至明年6月11日~7月11日舉辦。

UEFA主席切費林(Aleksander Ceferin)表示:「球員、球迷與工作人員的健康是我們的首要考量。此時大家最需要的是團結一心,每個人都要犧牲一些東西才能獲得最佳結果。」

隨著歐洲淪為疫情重災區,新冠肺炎確診病例暴增,法國、義大利與西班牙等國相繼推出封鎖措施與旅遊禁令,外界對於歐洲國家盃延期舉辦早有心理準備。

在UEFA宣布歐洲國家盃延賽後,該組織旗下的歐洲冠軍聯賽(Champions League)與歐足總歐洲聯賽(Europa League)可望獲得更多時間打完暫時停擺的賽事。

UEFA希望,歐洲各國聯賽所有賽事都能在本賽季6月30日前完成,但能否達到此目標取決於疫情是否獲控制並趨緩。

該組織表示,球迷群聚為他們支持的球隊喝采加油,恐導致肺炎病毒散播得更快、增加政府防疫困難與公衛負擔,而這正是他們將賽事延後的考量因素之一。

衝擊財務 損失3億歐元

UEFA表示,歐洲國家盃延賽將造成3億歐元損失,但總比取消賽事損失4億歐元(4.36億美元)來得好。切費林表示:「延後歐洲國家盃將對我們帶來極大財務衝擊,但我們將盡全力確保此賽事發展不受影響。」

事實上,歐洲國家盃這類體壇盛事創造的經濟產值極大。以2016年為例,歐洲國家盃當時為主辦國法國帶來約13億美元收益。

延賽總比取消好

安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)分析師拉特瑞(Andrea Sartori)表示,幸好歐洲國家盃只是延期而非完全取消,因為不論是任何等級賽事取消,肯定會帶來極大的經濟衝擊。

UEFA旗下聘雇約400名工作人員負責籌備歐洲國家盃賽事,如今比賽延後一年,這些人能否保住飯碗還是一大問題。

KPMG亦預估指出,受到此次肺炎疫情的影響,歐洲足球五大聯賽陸續宣布暫停賽事,若這些賽事最終真的遭到取消,那門票、電視轉播與比賽贊助的損失合計恐怕高達40億歐元(約43.8億美元)。

精句選粹

UEFA postpones Euro 2020 by one year because of pandemic.



延伸閱讀