歐洲｜義大利傳統生活動搖

義大利文化重視家庭觀念,三代同堂處處可見, 但一場肺炎直擊義大利為數可觀的老年人口, 也打破了家庭生活密不可分的傳統社會價值。

住在威尼斯的38歲女性寶拉(Paola)婚後依舊住在娘家附近,每天帶孩子回家探望父母,還幫忙採買生活用品。但她表示:「我爸媽已經超過一周沒見到孫子,我爸身體不好,我們都擔心他的心臟問題。」

寶拉會與父母保持距離也是情非得已,因為新冠肺炎疫情在義大利爆發以來,死亡人數急速上升,且其中多為60歲以上的老年人。為了父母的生命安全著想,她只能打破長久以來的緊密關係,刻意保持距離以免無意間傳播病毒。

她表示:「我們現在還是固定會送食物到爸媽家,但只會把食物放在門外,而他們只會從窗戶和我們打招呼。」

義大利人口有23%是65歲以上的老年人,比例位居歐盟之冠,且義大利年紀在80歲以上的老年人口超過4百萬人,這也是新型肺炎出現後義大利迅速成為歐洲疫情震央的主因。

醫療、殯葬業不堪負荷

截至3月22日為止,義大利新型肺炎確診人數逼近6萬人,超越最初爆發疫情的中國大陸。義大利死亡人數至今累積5,476人,其中多達43%都是80至89歲的老年人,另有35%年齡在70至79歲之間。

在義大利疫情最嚴重的倫巴底地區(Lombardy),死亡人數暴增速度已讓當地醫療系統及殯葬業不堪負荷。當地報紙《L’Eco di Bergamo》以往刊登的訃聞只有一頁半,如今長達10頁。

當地85歲男性特斯塔(Renzo Carlo Testa)不幸在確診新型肺炎後死亡,但因醫院太平間早已爆滿,於是他的遺體只能盡速入棺,停放在附近教堂內,沒想到一放就是五天。

由於政府已下令全國封城並禁止任何集會,因此結髮50年的妻子史黛芬妮莉(Franca Stefanelli)既不能替丈夫辦喪禮,也因強制隔離而不能陪伴在側,只能放任他孤獨死去。她表示:「這種感受已經不是憤怒,而是病毒當前感到無能為力。」

敬老是義國文化精髓

3月10日義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)宣布全國封城時,曾呼籲全國人民為了家人摯愛的安全著想,「必須從現在開始改變生活習慣」。但羅馬路易斯大學(Luiss University)駐校牧師普倫希普(Andrea Prencipe)認為改變對義大利人來說是相當困難。

他表示:「敬老是義大利文化精髓,因此與父母保持距離對我們來說非常困難。」歐盟統計局在2018年的調查顯示,義大利18至34歲青年有66%與父母同住,比例位居歐盟之冠。除了父母之外,與祖父母一起同住的三代同堂家庭也比比皆是。

參加喪禮也變違法了

他表示:「我在南義的普利亞(Apulia)長大。從小就和其他家族成員住在同一棟樓裡,我的祖父母、叔叔和表兄弟姊妹各在不同樓層。祖父母就像幼稚園園長,因為所有小孩都住在一起。這在義大利是普遍現象。」

除了強調家庭觀念之外,南義也比其他地區更重視天主教傳統,因此喪禮向來是地方上的大事,動輒千人到場哀悼。

59歲神父艾爾真托(Leopoldo Argento)表示:「在義大利喪禮是人類學的一環。尤其在西西里,摯愛去世是我們人生中的重大時刻,而喪禮更是重要社交場合。」

即便在政府下達集會禁令後,西西里小鎮Porto Empedocle仍有不少人冒著違法的風險替家人舉辦喪禮。當地主管機關日前甚至查獲48人違法參加喪禮,可能因此被判最高三個月有期徒刑。

