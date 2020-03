北美｜日光節約時間該廢除

美國採用夏令時間旨在節約能源,但健康專家卻認為應該廢除, 因為這會打亂人們的睡眠與生理時鐘, 發生心臟病與中風的機率提升。

從3月8日周日凌晨起,多數美國人進入夏令時間,將時鐘往前調一個小時,以節省能源使用。

喜歡享受更多日光的人視此為一大德政,但專家認為,愈來愈多證據顯示,每年調整夏令時間不利於人類的健康,有可能打亂孩童的生理節奏與睡眠,提高人們心臟病、中風、心房顫動的風險,還可能造成更多車禍。

到目前為止,許多美國人與州政府皆希望停止這項措施,也就是夏令時間往前調、冬令時間往後調的長久傳統。

2019年由美聯社公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)調查發現,28%的受訪者希望維持現狀,31%的受訪者認為只需要日光節約時間,40%的人傾向全部依照標準時間。

近四成只想要標準時間

有些州政府已通過永久實施日光節約時間,但這項政策必須獲得國會立法才能執行。過去三年,共九個州已通過全年採日光節約時間的辦法,許多州也在考慮立法。

然而,許多保健專家建議應該永久調回標準時間,並且呼籲政府結束日光節約措施。研究報告曾比對人們轉換至日光節約時間引發心臟病和中風的比例,與其他時間的比例做比較,顯示日光節約時間容易引發健康問題,不過無法證明這就是主因。

專家認為,更改時間容易打亂人們的生理時鐘,可能影響血壓或荷爾蒙。生物律動研究學會(SRBR)去年公布研究報告,即提倡取消日光節約時間。

慕尼黑大學榮譽教授、全球生物鐘學協會主席隆納柏格(Till Roenneberg)在期刊《心理學前沿》(Frontiers in Psychology)發布報告指出,「我們大部分的生理狀態是由生理時鐘主導,而生理時鐘與太陽時間同步。」

隆納柏格認為,人們到不同時區旅行時,往往必須花上數日時間調整時差。

在日光節約時間,黑夜與白天的周期並未改變,但人們日常使用的時間改變了,因此這導致生理時鐘與社會時鐘之間的落差,研究員稱之為「社會時差」。

「社會時差」增生理壓力

他說:「日光節約時間意味我們實際上住在另一個時區,但日光周期卻維持不變。所以,這問題在於兩者不一致,我們的生理時鐘試著達到最佳的生理狀態,但如今卻必須在非生物最佳時間內做事。」

他強調:「這會造成我們生理的壓力。」

田納西州泛德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心神經內科教授馬洛(Beth A. Malow)也提出,日光節約時間和標準時間之間轉換,對大腦的發展並不好,「調過去又調回來實在很荒謬而且混亂,而且沒有意義」。馬洛建議,永久維持在標準時間,才會對人類健康有益。

根據美國睡眠醫療學會(AASM)調查,55%的美國人表示在轉換至日光節約時間之後往往感到疲倦。

該機構的保健顧問研究指出,人們每次進入或結束夏令時間,睡眠和起床模式大約有五至七天受干擾。

