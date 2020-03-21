北美｜星巴克紙杯環保升級

順應社會大眾要求塑膠垃圾減量的呼聲， 星巴克正在店內測試新環保杯， 改善傳統紙杯不易回收的缺點，還能作為堆肥。

全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）擬改用更友善環境的咖啡杯，目前選定紐約、舊金山、西雅圖、溫哥華、倫敦等大城的門市進行測試，希望顧客察覺不出新舊紙杯有何差異。

捨棄內層塑膠塗料

星巴克試用的新杯，係以可進行生物分解的材質所製，捨棄內層有塑膠塗料的紙杯。紙杯有塑膠內膜是為防止液體洩漏，卻因塑料和紙質分不開，造成回收上的困難。星巴克主管表示，會徵詢咖啡師及消費者的使用心得，像是新杯能不能保溫、是否可避免飲料漏出。但他們不希望顧客注意到，星巴克已悄悄換新杯。

星巴克針對12個原型杯一一考量後，決定優先採用生質材料BioPBS製的紙杯，既可回收也能當作堆肥。新杯內壁的塗料是由再生材質製成，用於紙杯前須先經熔化，再塗抹於紙板上。

星巴克目前在店內試用的新杯，出自2018年星巴克攜手麥當勞發起的「新一代紙杯挑戰賽」（The NextGen Cup Challenge），這項為期6個月的設計競賽，祭出1,000萬美元高額獎金，接獲數百個創意點子。

2019年3月，星巴克宣布會在選定的門市，針對各式杯子技術做市場測試。星巴克指出，將持續就勝出杯子的可回收性進行測試，包括率先試用的BioPBS杯。

持續測試可回收性

星巴克刻意選在資源回收設備完善的城市測試新杯，但光是在美國，各地區的回收基礎設施良莠不齊，很難確知可回收物是否真的確實回收。

星巴克達成永續性目標的紀錄好壞參半。這家連鎖咖啡龍頭順利趕在2015年之前，收購足夠的再生能源，作為美加門市電力來源。

2008年星巴克曾誇下海口，2015年前店內用杯百分之百可重複使用或可回收，但才過了一年，星巴克坦承少有城市能回收它們的杯子。截至2018年，星巴克飲料以個人環保杯盛裝的比例不到2％。

今年初星巴克宣布，未來十年，會將溫室氣體排放量與送往掩埋場的廢棄物減半。此外，2030年前將節約或補充一半的用水量。星巴克也展開內部研究，目標2022年前開發回收性與可堆肥程度更高的新杯，專供熱飲使用。

根據諮詢機構麥肯錫公司（Mckinsey&Co.）去年公布的報告，社會大眾對塑膠廢棄物威脅環境的意識高漲，創下歷來新高。消費者對連鎖餐飲店製造太多塑膠垃圾的憂慮，星巴克在內的速食業者紛紛做出回應。

連鎖速食龍頭麥當勞許下承諾，今年內要採用可回收或永續材質，生產更多非塑膠包材。百勝餐飲集團（Yum Brands）2月宣布，旗下連鎖墨西哥快餐店塔可鐘（Taco Bell），2025年前將全面採用永續性包裝。

想減少塑膠廢棄物，推廣可重複使用的環保杯仍是較簡便的方法，因為可避開複雜的回收系統。星巴克為鼓勵顧客自備環保杯購買店內飲品，達到一次性飲料杯減量的目的，會給予些許折扣。

不過隨著新冠肺炎疫情擴散，星巴克基於衛生考量，於3月初宣布暫停顧客自帶環保杯政策。儘管自備杯子上門無用武之地，星巴克仍照給10美分折扣。

精句選粹

Starbucks Corp. is testing a more environmentally friendly coffee cup. It hopes customers won’t notice.

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