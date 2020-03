北美｜星巴克紙杯環保升級

順應社會大眾要求塑膠垃圾減量的呼聲, 星巴克正在店內測試新環保杯, 改善傳統紙杯不易回收的缺點,還能作為堆肥。

全球連鎖咖啡龍頭星巴克(Starbucks)擬改用更友善環境的咖啡杯,目前選定紐約、舊金山、西雅圖、溫哥華、倫敦等大城的門市進行測試,希望顧客察覺不出新舊紙杯有何差異。

捨棄內層塑膠塗料

星巴克試用的新杯,係以可進行生物分解的材質所製,捨棄內層有塑膠塗料的紙杯。紙杯有塑膠內膜是為防止液體洩漏,卻因塑料和紙質分不開,造成回收上的困難。星巴克主管表示,會徵詢咖啡師及消費者的使用心得,像是新杯能不能保溫、是否可避免飲料漏出。但他們不希望顧客注意到,星巴克已悄悄換新杯。

星巴克針對12個原型杯一一考量後,決定優先採用生質材料BioPBS製的紙杯,既可回收也能當作堆肥。新杯內壁的塗料是由再生材質製成,用於紙杯前須先經熔化,再塗抹於紙板上。

星巴克目前在店內試用的新杯,出自2018年星巴克攜手麥當勞發起的「新一代紙杯挑戰賽」(The NextGen Cup Challenge),這項為期6個月的設計競賽,祭出1,000萬美元高額獎金,接獲數百個創意點子。

2019年3月,星巴克宣布會在選定的門市,針對各式杯子技術做市場測試。星巴克指出,將持續就勝出杯子的可回收性進行測試,包括率先試用的BioPBS杯。

持續測試可回收性

星巴克刻意選在資源回收設備完善的城市測試新杯,但光是在美國,各地區的回收基礎設施良莠不齊,很難確知可回收物是否真的確實回收。

星巴克達成永續性目標的紀錄好壞參半。這家連鎖咖啡龍頭順利趕在2015年之前,收購足夠的再生能源,作為美加門市電力來源。

2008年星巴克曾誇下海口,2015年前店內用杯百分之百可重複使用或可回收,但才過了一年,星巴克坦承少有城市能回收它們的杯子。截至2018年,星巴克飲料以個人環保杯盛裝的比例不到2%。

今年初星巴克宣布,未來十年,會將溫室氣體排放量與送往掩埋場的廢棄物減半。此外,2030年前將節約或補充一半的用水量。星巴克也展開內部研究,目標2022年前開發回收性與可堆肥程度更高的新杯,專供熱飲使用。

根據諮詢機構麥肯錫公司(Mckinsey&Co.)去年公布的報告,社會大眾對塑膠廢棄物威脅環境的意識高漲,創下歷來新高。消費者對連鎖餐飲店製造太多塑膠垃圾的憂慮,星巴克在內的速食業者紛紛做出回應。

連鎖速食龍頭麥當勞許下承諾,今年內要採用可回收或永續材質,生產更多非塑膠包材。百勝餐飲集團(Yum Brands)2月宣布,旗下連鎖墨西哥快餐店塔可鐘(Taco Bell),2025年前將全面採用永續性包裝。

想減少塑膠廢棄物,推廣可重複使用的環保杯仍是較簡便的方法,因為可避開複雜的回收系統。星巴克為鼓勵顧客自備環保杯購買店內飲品,達到一次性飲料杯減量的目的,會給予些許折扣。

不過隨著新冠肺炎疫情擴散,星巴克基於衛生考量,於3月初宣布暫停顧客自帶環保杯政策。儘管自備杯子上門無用武之地,星巴克仍照給10美分折扣。

Starbucks Corp. is testing a more environmentally friendly coffee cup. It hopes customers won’t notice.

