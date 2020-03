東南亞｜馬來西亞政局動盪

馬來西亞政府當務之急 是必須保護其出口導向型經濟不受新冠肺炎疫情影響。

馬來西亞新總理慕尤丁(Muhyiddin Yassin)3月1日宣誓就職,但外界認為其上台時間點糟透,因為新冠肺炎疫情迅速蔓延至全球逾100個國家與地區,油價暴跌又不利馬國能源出口,加上慕尤丁挽救經濟的能力備受質疑,對去年底已放緩的馬國經濟雪上加霜。

慕尤丁內閣逾三分之一成員,是執政不力並貪腐醜聞纏身的前首相納吉(Najib Razak)人馬,令外界愈來愈懷疑慕尤丁是否有能力應付經濟放緩,以及處理馬國新冠肺炎確診人數急增所帶來的各種問題。

慕尤丁上台並非靠選票,而是在部分原執政成員倒戈,並得到在野黨巫統支持下取代馬哈地(Mahathir Mohamad)出任首相,被外界形容為國會「政變」,因此慕尤丁的執政合法性受到質疑。

政經危機 引發降息

馬來西亞券商MIDF Research指出,這場政壇大亂鬥從2月24日開始後的2周內衝擊馬國市場信心,期間外資淨流出5億8,340萬美元,超過同期外界撤出印尼與菲律賓的規模。

馬國央行3月3日宣布降息1碼至2.5%,為2009年來首次連2次降息。

雖然央行警告新冠肺炎疫情爆發後再次令金融市場波動劇烈,但專家認為馬國政局前景持續不明朗,肯定被央行列為降息的考慮因素之一。

惠譽認為新政府若沒有推出財政措施去因應政經危機,央行就會進一步寬鬆貨幣政策,預期今年將再降息至少3次至1.75%以穩定市場信心。

現年94歲、主導政壇數十年的馬哈地不會被輕易擊倒,他會跟其許多支持者繼續謀求翻盤機會。

在馬國政壇波濤洶湧同時又爆發疫情和油價暴跌,在打擊企業與消費信心上,當前情況之惡劣是無以復加。

外界已陸續調降馬國今年經濟成長預期,像凱投宏觀(Capital Economics)把經濟成長率預測從原先3%調降至2.5%,低於馬國官方預測的3.2%到4.2%區間。

政治風險顧問機構歐亞集團(Eurasia Group)認為隨著疫情對經濟影響愈來愈大之下,只要政局能穩定下來,慕尤丁政府就會推出額外的振興措施來刺激經濟。馬國2月底已推出200億馬幣(約46.4億美元)振興經濟措施。

但外界擔心馬國政壇沒有強而有力的領袖坐陣,以及馬國醫療系統能否能整合所有資源去對抗疫情。

油價暴跌 財政更吃緊

除了政局與疫情外,近期國際油價暴跌,做為石油與天然氣淨出口國的馬國經濟受衝擊,令慕尤丁政府相當頭痛,因為能源收益減少會令馬國財政進一步吃緊,從而削弱其振興經濟的能力。

為了平息國內的政治亂局和因應疫情引發的全球衰退,慕尤丁3月中任命馬國第二大銀行聯昌國際集團(CIMB)執行長扎夫魯(Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz)為財長。這是馬國首次由政治素人擔任這要職。

路透報導,鮑爾亞洲集團(Bower Group Asia)馬來西亞業務經理撒卡普尼(Adib Zalkapli)認為慕尤丁此舉可能是想拉近外資與銀行家的關係,以吸引海外資金投資。

精句選粹

The Malaysian government’s immediate task will be to protect the export-focused economy from the impact of the coronavirus.



延伸閱讀