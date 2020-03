歐洲｜法國暖冬無雪可滑

法國今年遇上異常暖冬, 當地滑雪場面臨缺雪危機而被迫關閉。

法國今年迎來百年以來最暖的冬天,對於庇里牛斯山滑雪產業帶來極大衝擊。當地樂莫提斯(Le Mourtis)滑雪度假村2月時宣布暫時關閉滑雪場,這已是連續第二年如此做,原因在於地球暖化導致遊客無雪可滑。

法國民眾弗泉(Frederic Foltran)抵達樂莫提斯度假村後,才發現這裡降雪量不足,於是將滑雪改為滑草運動。此處白天氣溫高於攝氏10度,數名旅客脫下外套圍在腰間,開始悠哉地在山區散步。

滑雪不成改滑草

每年2~3月是法國滑雪旺季,許多家庭都會趁這段時間帶小孩到山區滑雪度假。但如今面臨暖冬考驗,當地滑雪度假村因為缺雪暫時關閉滑雪場,導致旅客人數銳減,附近餐廳與旅館生意大受影響,至於遠道而來的旅客則改為從事登山健行等活動。

而這樣的慘況恐怕會持續下去。科學家預期,隨著氣候變遷加劇,地球溫度持續升高,此地降雪機率只怕越來越低。換言之,依賴冬季滑雪運動維生的業者可能得思考未來該何去何從。

當地旅館兼滑雪用品出租店經理朱利斯奧(Francois Gillaizeau)指出:「沒人能保證雪量足夠。若沒有雪的話,我們也得另找出路。」

朱利斯奧表示,他們的店或許可改為提供「下坡滑板車」(downhill scooter)出租服務。這種滑板車平時可裝腳踏車輪子騎行,等到下雪時,車子接上滑板便能在雪上滑行。

朱利斯奧店裡滑雪裝備應有盡有,包括滑雪鞋、滑雪板與滑雪杖等,但最近生意直線下滑,導致他不得不縮減員工工時,同時預期今年旺季營收可能減少10~15%。

據法國氣象局(METRO France)預測員羅伯特(Christelle Robert)表示,法國去年12月至今年1月冬季氣候異常溫暖,上次經歷如此暖冬情況是在1900年時。

業者面臨歇業或轉型

羅伯特表示,雖然天氣每年都有波動變化,但冬季變暖、雪量減少的趨勢非常明顯,而這與地球暖化脫不了關係。

若此趨勢繼續下去的話,海拔1,600公尺以下的滑雪場勢必得關門,因為天氣過於溫暖,即使動用人工造雪也會融化。

庇里牛斯山部分滑雪場緯度較高,積雪厚度或許還能勉強支撐滑雪活動。但樂莫提斯滑雪場位於海拔約1,350公尺,勢必得面臨歇業關閉或轉型發展其他活動的抉擇。

舉例來說,為了因應天氣越來越溫暖的現實,部分滑雪度假村開始主打文化與美食之旅,在冬季運動方面則以雪地騎單車或健行取代原本滑雪,希望持續吸引觀光客前來。

法國滑雪行業組織Domaines Skiables表示,法國、美國與奧地利擁有全球最受歡迎的滑雪勝地,每年吸引約1千萬名遊客到訪,為這些國家帶來100億歐元觀光收入並創造12萬個工作機會。

The lack of snow has forced the resort to temporarily close down its ski runs in mid-season.



