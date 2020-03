歐洲｜普丁想當萬年沙皇

俄羅斯總統普丁簽署憲法修正案,其中一項條款允許, 他在2024年總統任期屆滿後,可再次擔任兩任總統, 屆時他執政期間將長達36年,創下俄國近代史上最長紀錄。

俄羅斯國會3月通過憲法修正案,可望讓現任總統普丁(Vladimir Putin)繼續掌權至2036年,屆時他在位期間將長達36年,超越史達林的29年,創下俄國近代史上最長執政紀錄。

修憲案一項條款允許普丁再次競選兩屆總統。現年67歲的普丁交替擔任俄國總統和總理,至今已經掌權超過20年,若他再成功拿下兩個六年的總統任期,任期屆滿時他將高齡86歲。

依據俄國現行法律規定,普丁第二任總統任期在2024年屆滿後,就得交棒。俄國第一位女太空人暨國會議員泰勒斯可娃(Valentina Tereshkova)提議,將普丁的任期「歸零」,讓他能再次連任兩個總統任期,繼續掌權至2036年。泰勒斯可娃在國會投票之前20分鐘,將提案加入修憲案內。

議院火速通過修憲案

俄羅斯下議院11日以383票贊成、0票反對和43票棄權,通過修憲案。下議院三讀通過後,上議院和地方議會也隨即批准。修憲案還需經由憲法法庭批准,以及4月22日的公投通過後,才能成為法律。

普丁在下議院投票前現身國會並發表演說,他在演說中表示:「移除任何俄羅斯公民的任期限制,包括現任總統在內,允許他們繼續參選總統,原則上是可行的,但前提是憲法法庭裁決此案並未違法。」

按普丁先前的說法,他將依照法律規定,在2024年卸任。然而普丁在國會通過修憲案3日之後,簽署該法案。

普丁否認操縱修憲

普丁在1月宣布重大憲法改革計畫,縮限總統職權,擴大國會權力。隨後俄國總理梅德維德夫(Dmitry Medvedev)率領內閣總辭。

克里姆林宮稱憲法改革目的在是重新分配總統與國會的權力,普丁否認修憲是為了讓他繼續掌權。

批評者指稱普丁明目張膽的操縱修憲,為他擔任萬年沙皇鋪路。儘管克里姆林宮宣稱,普丁尚未透露是否會參與2024年總統選舉,但外界預期他可能繼續掌權。

由俄國前石油大亨暨克里姆林批評者霍多爾科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)資助的組織「開放俄羅斯」(Open Russia)表示,反對者在地方立法議會外抗議,有七人遭到官方羈押。

普丁在2000年至2008年擔任俄國總統,卸任後隨即轉任總理,迴避總統的連任限制,而他的親密盟友梅德維德夫則出任總統。梅德維德夫任內將總統任期由4年延長至6年,他在2012年卸任後,又由普丁擔任總統。

執政期間,普丁的支持率一直很高,但近兩年因為俄國經濟成長停滯、失業率上揚和年金改革不得人心等因素,讓他的聲望下滑。

