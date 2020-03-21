歐洲｜普丁想當萬年沙皇

俄羅斯總統普丁簽署憲法修正案，其中一項條款允許， 他在2024年總統任期屆滿後，可再次擔任兩任總統， 屆時他執政期間將長達36年，創下俄國近代史上最長紀錄。

俄羅斯國會3月通過憲法修正案，可望讓現任總統普丁（Vladimir Putin）繼續掌權至2036年，屆時他在位期間將長達36年，超越史達林的29年，創下俄國近代史上最長執政紀錄。

修憲案一項條款允許普丁再次競選兩屆總統。現年67歲的普丁交替擔任俄國總統和總理，至今已經掌權超過20年，若他再成功拿下兩個六年的總統任期，任期屆滿時他將高齡86歲。

依據俄國現行法律規定，普丁第二任總統任期在2024年屆滿後，就得交棒。俄國第一位女太空人暨國會議員泰勒斯可娃（Valentina Tereshkova）提議，將普丁的任期「歸零」，讓他能再次連任兩個總統任期，繼續掌權至2036年。泰勒斯可娃在國會投票之前20分鐘，將提案加入修憲案內。

議院火速通過修憲案

俄羅斯下議院11日以383票贊成、0票反對和43票棄權，通過修憲案。下議院三讀通過後，上議院和地方議會也隨即批准。修憲案還需經由憲法法庭批准，以及4月22日的公投通過後，才能成為法律。

普丁在下議院投票前現身國會並發表演說，他在演說中表示：「移除任何俄羅斯公民的任期限制，包括現任總統在內，允許他們繼續參選總統，原則上是可行的，但前提是憲法法庭裁決此案並未違法。」

按普丁先前的說法，他將依照法律規定，在2024年卸任。然而普丁在國會通過修憲案3日之後，簽署該法案。

普丁否認操縱修憲

普丁在1月宣布重大憲法改革計畫，縮限總統職權，擴大國會權力。隨後俄國總理梅德維德夫（Dmitry Medvedev）率領內閣總辭。

克里姆林宮稱憲法改革目的在是重新分配總統與國會的權力，普丁否認修憲是為了讓他繼續掌權。

批評者指稱普丁明目張膽的操縱修憲，為他擔任萬年沙皇鋪路。儘管克里姆林宮宣稱，普丁尚未透露是否會參與2024年總統選舉，但外界預期他可能繼續掌權。

由俄國前石油大亨暨克里姆林批評者霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）資助的組織「開放俄羅斯」（Open Russia）表示，反對者在地方立法議會外抗議，有七人遭到官方羈押。

普丁在2000年至2008年擔任俄國總統，卸任後隨即轉任總理，迴避總統的連任限制，而他的親密盟友梅德維德夫則出任總統。梅德維德夫任內將總統任期由4年延長至6年，他在2012年卸任後，又由普丁擔任總統。

執政期間，普丁的支持率一直很高，但近兩年因為俄國經濟成長停滯、失業率上揚和年金改革不得人心等因素，讓他的聲望下滑。

精句選粹

Russian lawmakers have rapidly rubber-stamped sweeping constitutional changes that could keep President Vladimir Putin in power until 2036.



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