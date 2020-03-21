大陸｜中概股難逃股災

全球股市因新冠肺炎疫情陣腳大亂， 美股暴漲暴跌，曾在一周之內經歷兩次熔斷，且次數持續上升中， 在美股上市的新經濟中概股當然無法倖免於難，多檔股價直接腰斬。

89歲的股神巴菲特近日也感嘆活到此歲數還從未見過如此陣仗。從1月下旬新冠肺炎疫情開始擴散至今，在美股上市的中國的新經濟公司股價平均跌掉20％。

36氪報導，從中概股開始起跌的1月21日算起，截至3月13日，整體而言，在美上市的100多家新經濟公司，85％股價下跌，僅15％股價上漲。其中有七家股價跌幅超過50％。

七家股價、市值腰斬

跌最多的為嘉銀金融科技，跌幅64％，再來是電池能源企業第九城市，跌幅達59％，電商平台蘑菇街、互聯網金融平台小贏科技、社群平台人人網均跌55％，旅遊平台途牛跌53％，汽車互聯網金融微貸網跌52％，共七家股價、市值直接腰斬。

此外，幾家為人所熟知的企業，包括瑞幸咖啡也跌34％、美團跌20％，就連中概股龍頭阿里巴巴也跌了15％。不過整體而言，領跌新經濟中概股的前20家公司，都是小市值公司，市值全部低於6億美元。

再看港股，港股整體跌幅比美股小，跌幅超過30％的新經濟公司只有6家，而美股跌幅前30名沒有一個跌幅低於30％。港股跌幅排名第一的51信用卡，股價跌40％，尚未腰斬，排在最後一名的創夢天地，股價只跌了11％。

不同於美股中概股，港股新經濟的一個特點是，大市值的公司不抗跌，除了騰訊只跌8％，阿里巴巴、美團點評、小米這些市值超過100億美元的公司，跌幅都位居前20。另外，聯想集團、阿里影業、閱文集團這些中等市值的公司，也都紛紛上榜。

此外，全球股市暴跌，許多新上市的新經濟公司，跌破了發行價。2019年至今，共有28家新經濟公司在美股和港股上市，截至13日收盤，就有18家跌破發行價，占比達64％，其中還有八家跌幅超過五成。例如如涵、新氧、鬥魚這些明星互聯網公司，股價都已在發行價之下。而股價下跌，更加劇了一二級市場估值倒掛的現象。

在線教育行業逆勢飆

不過也有部分公司逆勢上漲，股價漲幅居前20企業中，有六家屬在線教育行業。51talk上漲56％領漲中概股，網易有道、達內教育、跟誰學、新東方在線都實現了20％左右的漲幅。

除此之外，ToB類的服務型企業股價也上漲，如播思科技、世紀互聯、愛點擊、有贊等。這些公司因為行業特性和業務特點，在疫情期間突圍。

再看A股，因為中國新經濟公司都去美股和港股上市，在A股數量很少，統計整個A股所有上市公司數據，發現領漲A股的斯達半導，在疫情期間股價翻了整整十倍。這家公司在2月4日上市後，連續23個漲停板，股價從人民幣（下同）12.74元的發行價，最高漲到163元。

漲幅排名第二的瑞芯微，2月7日上市後股價已上漲六倍，連續14個漲停板。2月24日上市的良品鋪子，也已經連續15個漲停板，股價漲了4.5倍。

整個A股，疫情期間股價漲了一倍以上的公司數量達32個。股價下跌最多的公司，跌了49.6％。跟國內這些科技公司相比，去美股和港股上市的大陸新經濟公司們，這次真的是虧慘了。

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