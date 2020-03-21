南美｜巴西Ｖ型反彈落空

巴西去年經濟表現開高走低，全年成長率僅1.1％創3年最低， 市場原本將快速復甦希望寄託在今年，未料竟出現新冠肺炎黑天鵝， 總統波索納洛保二的經濟成長施政目標恐怕又要跳票。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年初上台後力行簡約大砍政府支出，去年經濟成長率僅1.1％，創三年來最低，原本寄望今年新年新氣象應可快速復甦，不料竟飛來一隻新冠肺炎黑天鵝，成長V型反彈岌岌可危。

巴西地理與統計局（IBGE）3月初公布數據表示，去年國內生產毛額（GDP）只增長了1.1％，低於2017與2018年的1.3％。而且去年下半年成長力道明顯降溫，第三季僅0.6％，第四季更下探0.5％。

對於巴西民眾來說，去年波索納洛執政第一年的經濟成績單顯然不及格。年初時隨著新政府上台，市場樂觀預期巴西全年經濟成長率可達2.5％，沒想到最後結算連預估值的一半都沒有。

人算不如天算

事實上，經濟成績單不如預期與波索納洛的政策有很大的關聯。他上台後刪減教育、環境保護和其他項目的支出，導致2019年政府支出減少0.4％。國營投資銀行BNDES同樣配合政府政策減少放款，用意是希望刺激企業增加投資。

總部位於聖保羅的券商Infinity Asset首席經濟學家維耶拉（Jason Vieira）表示：「民間部門過去一直習慣依賴政府的協助，所以在政府收手後不知如何應對，現在還無法彌補政府抽身後的空缺。」

根據IBGE的官方統計數據，企業投資指標－固定資本形成總額2019年的成長率只有2.2％，較2018年的3.9％幾乎腰斬。

原本經濟學家和投資人認為，波索納洛推動的年金改革可望減少政府債務，以及受惠於超低利率環境，巴西經濟中長線都看強。巴西央行今年2月才又降息，基準利率已來到4.25％的歷史新低，而2016年時基準利率還高達14.25％。

當地網路券商Toro Investmentos執行長卡拉斯（Gabriel Kallas）指出，「當基準利率在14％時，民眾光是把錢放在銀行每個月就可賺到1％的利息，如今一年定存利息也才1％，所以低利率會鼓勵民眾投資，這也是近幾年巴西股市飆漲的主因。」

巴西前景不斷下修

市場又將復甦希望放在2020年，經濟學家普遍預期全年成長率重回2％之上不成問題。不料，自從爆發新冠肺炎後，整個情勢風雲變色，尤其是2月下旬疫情快速在全球蔓延，巴西疫情跟著升溫，一度還誤傳波索納洛也中鏢的消息。

隨著疫情擴散，經濟學家紛紛下修巴西經濟成長預測，3月初時市場預測的全年成長率為2.1％，較2月初預測的2.3％調降0.2個百分點。

經濟學家拉蒂夫（Zeina Latif）表示，「新冠肺炎來得很不是時候，畢竟巴西經濟體質仍然虛弱，去年成長率才1.1％。」

華爾街知名投銀高盛甚至將巴西成長率估值砍至1.5％，高盛經濟學家拉莫斯（Alberto Ramos）說，「2019底時我們預估歷經三年的低成長後，巴西今年成長率應可回升至2％以上，然而在肺炎疫情持續蔓延下，已對巴西經濟活動造成下行的逆風，最重要的一點就是，巴西經濟表現與商品價格有高度的連動性，而商品價格最近就出現崩跌。」

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Brazil cuts growth estimates amid coronavirus fears.

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