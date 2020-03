非洲｜埃及遭批抗疫不力

全球新冠肺炎疫情延燒,埃及政府卻因抗疫不力遭到民眾批評。 在全球多國陸續採取積極行動來遏止病毒擴散之際, 動作慢半拍的埃及政府,直到最近才禁止大型集會。

愈來愈多新冠肺炎病例的來源都指向埃及。3月初一艘載有170多人、航向古城路克索(Luxor)的埃及郵輪,被爆出至少有45名旅客感染到新冠病毒,其中還有一名德國旅客因此不治身亡。

在這起郵輪群聚感染事件中,誰是引發疫情源頭卻意外引發埃及與台灣的爭論。前者把感染來源指向一名台灣女性旅客,聲稱這項判斷是根據他們與世界衛生組織(WHO)討論後所得結果。

不過針對埃及的說法,台灣政府立即給予反駁。後者表示就發病時間來看,最早發病的是一名埃及導遊,這名隨團到埃及旅遊的台女是回台後才出現症狀。此外透過病毒分離鑑定,也證實台女的病毒並非來自台灣,因此可確定的是這起感染事件為境外感染。

真相 只有政府知道

不論誰是誰非,這場爭辯已凸顯埃及處理疫情威脅的做法已受到多方質疑。埃及人口超過一億,是阿拉伯世界中人口最多的國家,然而在疫情爆發期間,埃及政府對疫情的輕忽與資訊不透明化,令人擔憂它是否刻意隱藏國內疫情真相。

33歲的骨科醫生阿什拉夫(Mohamed Ashraf)表示,根據他從病人獲得的回饋,反映民眾並不相信政府發布的有關疫情聲明。他們認為疫情的嚴重性可能遠遠超出官方的說法。

埃及到目前不像中東或全球其他地區,藉由關閉學校、暫停周五祈禱或停止體育賽事,來遏止肺炎疫情的傳播。反而在外界施壓下,該國政府拖到最近,才宣布暫停大型集會。

雖埃及官員強調,疫情資訊一向透明,並補充最近已經設立專門網站,公布最新政府抗疫措施,還對逾兩千人進行病毒篩檢,然而這些作為都是在埃及郵輪爆發疫情後才進行。

此外在郵輪事件爆發後,埃及政府加強了路克索所有旅館與郵輪的消毒,但該大城的所有知名景點,包括帝王谷,卡納克神廟等仍舊對外開放。這些景點過去都曾吸引上萬名遊客到訪。

雖外界對於埃及政府不畏病毒肆虐,堅持開放這些景點感到不解,不過仔細研究該國產業可發現,旅遊業是現今埃及政府的主要收入。據該國央行資料顯示,到去年7月底為止的年度,埃及旅遊營收再度創下125.7億美元的紀錄新高。

觀光業 全唉唉叫

然而政府向錢看的短視做法也無法獲得旅遊業的力挺。部分員工批評,埃及政府當務之急是控制疫情,因為一旦疫情失控,旅遊業遭遇重創恐甚於預期。路克索一家郵輪公司經理伊思梅(Ashraf Ismail)表示:「該產業勢必將受衝擊」。他說目前已有遊客陸續取消郵輪之行。

埃及一家專門負責接待中國旅客的旅遊公司負責人穆罕默德(Hamada Mohammed)也說受疫情影響,遊客銳減。有些旅遊公司甚至將永久歇業。

