大陸｜疫情助攻網路醫療

新冠肺炎疫情加速醫療、健康產業向線上發展， 該趨勢也成為大陸網路巨頭下一個戰場。

大陸所謂的「互聯網醫療」行業發展已經十多年，2010年包括線上問診等服務興起，數以億計的資金流入該行業，大陸政府也將其列入發展規劃當中，如平安好醫生等指標企業，也順利上市增加曝光。

但限於行業特殊性，近年監管未明確的情況下，使網路醫療服務出現如假醫假藥等爭議，再加上醫療醫藥茲事體大，導致民間出現質疑、官方趨嚴制定監管法規等情況，有抑制住行業發展速度的跡象。

阿里健康 藥品送到家

據Mob研究院此前發布的「2019互聯網醫療行業洞察」，截至2019年4月大陸的網路醫療用戶規模為4,500萬人，行業滲透率6.6％。預估至2020年4月，大陸網路醫療用戶規模將達到5,900萬人，行業滲透率將提升至7.9％。

不過當前新冠肺炎黑天鵝突襲，具備線上、遠程、普遍等特性的網路醫療行業正中疫情下民眾的痛點，使人民對於網路醫療產生大量需求，這可能成為該行業快速發展的轉捩點。

自疫情爆發後，網路醫療平台開始各顯神通。以業內巨頭阿里健康為例，1月底春節期間保持與當地藥房合作的「急送藥」服務，使民眾能夠不出門的同時也能買到藥品與口罩。阿里健康也在1月底陸續推出並加強線上問診、疫情地圖、疫情資訊指南以及醫生直播解惑等多面向措施。

多數平台則是召集醫師團隊提供在線問診服務，平安好醫生在春節期間開通「抗疫電話義診專線」，端出數以千計的醫師團隊擔任問診軍師，指引春節期間人心惶惶的民眾。微醫更是聚集逾萬名醫師，在全大陸提供在線諮詢與遠端看診等服務。騰訊健康則利用AI技術打造輔診新冠肺炎解決方案，大幅壓縮醫生查看胸腔X光片的時間。

騰訊出力 追健康足跡

除加大與藥房、醫院的連結合作外，面向B端甚至G端，網路醫療企業也有無窮潛力，例如因應近期大陸復工以及社區進出封閉管制等需求，如阿里與騰訊等網路企業與各地政府合作，推出線上防疫防控系統，包含健康碼、社區進出登記、個人健康足跡等服務，方便企業與政府進行管理。

股價方面可以看出網路醫療平台的成長趨勢，2月份港股大盤恒指先漲後跌，月底跌到近26,000點關卡，水平不如月初。但在港股上市的平安好醫生，2月股價約漲15％，而同樣在港上市的阿里健康股價當月更大漲35％。

隨著當前疫情持續蔓延，也為大陸網路醫療平台帶來一些新機會。例如近日阿里健康聯手阿里客戶體驗事業群（CCO），為就醫不便的海外僑胞推出免費問診服務。丁香醫生同樣針對海外僑胞推出專屬線上問診、資訊提供平台。

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