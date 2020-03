北美｜民主黨圍剿彭博

民主黨總統提名初選競爭日益激烈, 財富傲人的彭博首度參加總統初選辯論,就慘遭對手輪番修理。 其中種族歧視、不尊女性與砸重金買選舉,是他最常被對手抨擊的三大議題。

目前在民主黨初選戰中聲勢看漲的桑德斯,日前在拉加維加斯一場周末晚宴上,就毫不留情的砲轟彭博(Michael Bloomberg),聲稱無論這位億萬富豪參選人願意花多少資金競選,如果他所追求、執行或主張的是類似「攔截盤查」(stop and frisk)等種族歧視政策,導致有色人種社群活在恐懼中,「他將無法創造選民的活力與熱情,來擊敗川普。」

桑德斯對彭博的控訴,主要是指後者在擔任紐約市長期間,曾允許警察在沒有搜查令的情況下,有權去盤查他們懷疑有犯罪行為的民眾。

外界質疑遭到盤查的對象多為非裔與拉丁裔,名副其實是種族歧視的表現。不過彭博多年來積極為自己的做法辯護,強調這是維護公共安全的必要手段。「攔截盤查」曾在2013年被美國法院判定是違憲的行為。

但由於這次初選該議題又再度被其他參選對手拿來炒作,為避免對選情造成傷害,彭博在辯論會上公開對這項頗具爭議的措施向民眾道歉。但此舉動依然無法解除外界對他是否真心認錯的疑慮,因為直到去年1月前,彭博仍是「攔截盤查」的狂熱支持者。

彭博競選團隊發言人辛格(Sabrina Singh)也出面為彭博喊冤,指稱其他參選人多次拿該話題抨擊彭博,只是憂心彭博過去打擊罪犯的成就,已逐漸獲得全美民眾的力挺。她還提到由於彭博在民調支持率不斷上升,已讓其他對手、甚至也包括川普在內開始感到緊張。

彭博反對提高最低薪資

桑德斯還對彭博的經濟政策不以為然。他說彭博除了對提高最低薪資不表支持,而且在歐巴馬總統執政期間,還反對對富人適度增稅的提案,並且還主張要削減聯邦醫療保險與社會保障等經費。

除了桑德斯重火砲轟彭博,另一名參選人華倫(Elizabeth Warren)也在辯論會上批評彭博並不尊重女性,指稱他曾在公司內為女性員工編列號碼,將她們形容為「胖女人」與「馬臉蕾絲邊」,並還強迫她們簽訂保密協議。事實上他對女員工的不當行為,曾追溯到彭博在2001年首度競選紐約市長時,就已經成為眾人攻擊的議題。

重金買選舉、網軍遭抨擊

至於副總統拜登(Joe Biden)與曾擔任South Bend市長的布塔朱吉(Pete Buttigieg)也針對彭博的爭議作為窮追猛打,讓他在總統辯論上處於被打的地位。拜登還抨擊彭博砸重金買選舉與網軍,來為自己營造聲勢,拜登說:「重點在於這些錢也許可以買下很多電視廣告,卻無法抹煞過去的紀錄。」

根據Kantar/CMAG機構調查顯示,自從彭博決定參選後,他的競選陣營光是選舉廣告,就大手筆砸下3.85億美元,來確保起步晚的他,能在民調中居於領先地位。而該銀彈策略果然奏效,據WSJ/NBC新聞的1月民調顯示,彭博目前以9%支持率名列第四,其支持率比去年12月增加一倍。