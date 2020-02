東北亞｜疫情推波工作改革

日本陸續有公司要求員工錯開交通顛峰時間上下班或居家辦公, 由於日本政府正大力推動工作方式改革, 這波疫情可說意外提供了改革的機會。

NTT DATA 2月14日宣布,該公司有一名職員感染新冠肺炎,其後已鎖定與他接觸頻繁的14人,追蹤他們的健康狀態。NTT DATA還對辦公大樓進行消毒,指示在同一棟大樓及周邊三個據點的相關部門工作人員居家辦公。這次NTT DATA感染的員工住在千葉縣,他發燒後仍堅持搭電車上班,網上便有人批評說,「NTT DATA是家員工發燒也不讓休息的暗黑企業」等,對企業形象是一大損害。

東京人口密集,說不定哪天自家員工也會感染新冠肺炎,因此有些日本企業已積極採取防疫對策,以降低經營風險。

加速引進居家辦公

日本雅虎公司通知員工要避開交通顛峰時間上下班;原則上,禁止舉行100人以上的會議。雅虎原本就有每個月以五次為上限的居家遠端辦公制度。

日本香菸產業(JT)從2017年起,原則上每周最多兩天允許員工居家上班,自從新冠肺炎疫情發生後,已取消兩天的上限。

博報堂廣告公司鼓勵員工戴口罩、勤洗手、漱口,在廁所等處設置消毒水。SONY、富士通也要求員工避開交通顛峰時間帶上班。

有的公司更講究,在公司入口處設體溫檢測器,規定體溫超過37.5度的員工不能進辦公室。有的在公司服務台設置體溫檢測器,若有超標的訪客還下逐客令,同時要求所有訪客都要戴口罩,電梯的按鈕則每小時消毒一次等。

東京證券第一部上市公司「GMO網路」從1月27日起,規定日本國內大多數員工(約4千人)居家辦公兩周。隨著新冠肺炎疫情的擴大,還將此規定改成不設期限地延續下去,除了必須接待顧客等不得不上班的情形之外,都要居家辦公。

GMO的公關公井晴美向日媒表示,有九成員工認為居家辦公很好,並不會感到不便。業務利用電郵和視訊會議聯絡也很順利。不過,也有人表示,「用口頭可以簡單解決的事,還要用即時通訊傳簡訊,很費時」、「超過家中無線網路通訊的限度」等。

三菱UFJ銀行要求員工盡量避免不急、沒有必要的國內外出差,同時禁止赴包括香港在內的大陸全境出差。必要時也鼓勵員工居家辦工或錯開交通顛峰時間上班。

NEC 20日起要求全國除了工廠之外的約六萬名員工都居家辦公。NEC原本為配合東京奧運及帕奧期間交通擁擠而決定試行居家辦公制度,但因新冠肺炎疫情而提前實施。連公關都是透過視訊會議的方式接受媒體採訪。

野村證券公司自17日起,除了部分會議外,停辦大部分在總公司和分公司舉辦的研討會等。同時1月15日以後從大陸返國的員工,14天不用到公司上班,改為居家辦公。

網路面試頗獲好評

現在日本企業正面臨徵才期,許多公司的人事每天都要安排大批學生面試。今年因為遇上新冠肺炎疫情,使日本企業也不得不改採網路面試。

日本生命保險公司原定24日在東京辦行的學生實習說明會已宣布停辦,原本預定約有上千名學生參加。

提供轉業求職服務的網站「en Japan」公司過去針對車程在2小時以上的面試者,可允許用網路面試,但為因應新冠肺炎疫情,開始全面採用網路面試,而且不再像以前要求面試的學生一定要穿正式服裝,且在任何地方都可以透過網路,接受面試官的提問。該公司表示,好處是節省時間,雙方無須協調面試日期。缺點是,沒有到公司無法感受到公司的環境與氛圍。

網購公司「Mercari」集團員工約1,800人,目前已決定2月19日至28日,原則上以在東京六本木總公司上班的員工為主,開始實施居家辦公制度。同時完全禁止國內外的任何出差。除了公司內、外的會議外,徵才的面試也都採用網路視訊進行。

日本貿易會會長中村邦晴19日在記者會上表示,與新冠肺炎無關,原本就要推工作方式改革,這次疫情擴大應該會因禍得福,成為推動工作方式改革的好機會。

