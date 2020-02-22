東北亞｜疫情推波工作改革

日本陸續有公司要求員工錯開交通顛峰時間上下班或居家辦公， 由於日本政府正大力推動工作方式改革， 這波疫情可說意外提供了改革的機會。

NTT DATA 2月14日宣布，該公司有一名職員感染新冠肺炎，其後已鎖定與他接觸頻繁的14人，追蹤他們的健康狀態。NTT DATA還對辦公大樓進行消毒，指示在同一棟大樓及周邊三個據點的相關部門工作人員居家辦公。這次NTT DATA感染的員工住在千葉縣，他發燒後仍堅持搭電車上班，網上便有人批評說，「NTT DATA是家員工發燒也不讓休息的暗黑企業」等，對企業形象是一大損害。

東京人口密集，說不定哪天自家員工也會感染新冠肺炎，因此有些日本企業已積極採取防疫對策，以降低經營風險。

加速引進居家辦公

日本雅虎公司通知員工要避開交通顛峰時間上下班；原則上，禁止舉行100人以上的會議。雅虎原本就有每個月以五次為上限的居家遠端辦公制度。

日本香菸產業（JT）從2017年起，原則上每周最多兩天允許員工居家上班，自從新冠肺炎疫情發生後，已取消兩天的上限。

博報堂廣告公司鼓勵員工戴口罩、勤洗手、漱口，在廁所等處設置消毒水。SONY、富士通也要求員工避開交通顛峰時間帶上班。

有的公司更講究，在公司入口處設體溫檢測器，規定體溫超過37.5度的員工不能進辦公室。有的在公司服務台設置體溫檢測器，若有超標的訪客還下逐客令，同時要求所有訪客都要戴口罩，電梯的按鈕則每小時消毒一次等。

東京證券第一部上市公司「GMO網路」從1月27日起，規定日本國內大多數員工（約4千人）居家辦公兩周。隨著新冠肺炎疫情的擴大，還將此規定改成不設期限地延續下去，除了必須接待顧客等不得不上班的情形之外，都要居家辦公。

GMO的公關公井晴美向日媒表示，有九成員工認為居家辦公很好，並不會感到不便。業務利用電郵和視訊會議聯絡也很順利。不過，也有人表示，「用口頭可以簡單解決的事，還要用即時通訊傳簡訊，很費時」、「超過家中無線網路通訊的限度」等。

三菱UFJ銀行要求員工盡量避免不急、沒有必要的國內外出差，同時禁止赴包括香港在內的大陸全境出差。必要時也鼓勵員工居家辦工或錯開交通顛峰時間上班。

NEC 20日起要求全國除了工廠之外的約六萬名員工都居家辦公。NEC原本為配合東京奧運及帕奧期間交通擁擠而決定試行居家辦公制度，但因新冠肺炎疫情而提前實施。連公關都是透過視訊會議的方式接受媒體採訪。

野村證券公司自17日起，除了部分會議外，停辦大部分在總公司和分公司舉辦的研討會等。同時1月15日以後從大陸返國的員工，14天不用到公司上班，改為居家辦公。

網路面試頗獲好評

現在日本企業正面臨徵才期，許多公司的人事每天都要安排大批學生面試。今年因為遇上新冠肺炎疫情，使日本企業也不得不改採網路面試。

日本生命保險公司原定24日在東京辦行的學生實習說明會已宣布停辦，原本預定約有上千名學生參加。

提供轉業求職服務的網站「en Japan」公司過去針對車程在2小時以上的面試者，可允許用網路面試，但為因應新冠肺炎疫情，開始全面採用網路面試，而且不再像以前要求面試的學生一定要穿正式服裝，且在任何地方都可以透過網路，接受面試官的提問。該公司表示，好處是節省時間，雙方無須協調面試日期。缺點是，沒有到公司無法感受到公司的環境與氛圍。

網購公司「Mercari」集團員工約1,800人，目前已決定2月19日至28日，原則上以在東京六本木總公司上班的員工為主，開始實施居家辦公制度。同時完全禁止國內外的任何出差。除了公司內、外的會議外，徵才的面試也都採用網路視訊進行。

日本貿易會會長中村邦晴19日在記者會上表示，與新冠肺炎無關，原本就要推工作方式改革，這次疫情擴大應該會因禍得福，成為推動工作方式改革的好機會。

精句選粹

Fears over coronavirus prompt surge in telecommuting across Japan.



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