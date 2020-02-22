大陸｜茶飲業恐大洗牌

大陸茶飲品牌已進入貼身肉搏戰， 但受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季營收大受影響， 尤其門市愈多的大品牌受創愈重。

突如其來的新冠肺炎疫情，讓大陸餐飲行業受傷慘重，連鎖手搖茶飲店也未能倖免。多數購物中心歇業或人流清淡直接拖累營收，即使暫時關店，房租和固有的人員成本也無法避免。

對於原本領跑市場的連鎖手搖飲料店來說，旗下門市愈多、受創愈重，影響更深，優勢變為劣勢。尤非以加盟店方式，全數以直營店模式經營的連鎖茶飲來說，所有門市損失都由品牌來承擔，現金流的考驗更加嚴峻。

疫情衝擊 Q1業績慘澹

可預見的是，茶飲品牌2020年首季業績勢必相當慘澹，而一線的品牌首當其衝。連鎖茶飲「奈雪的茶」創始人彭心在疫情剛爆發時就曾表示，該品牌在全國開出420家門市，十天虧損就超過人民幣（下同）上億元。

面臨嚴峻考驗，2020年擁有眾多門市的領先茶飲品牌盈利能力無疑將受損，但並不致命。此次疫情將加速行業洗牌，將更優質的品牌留下。一位業內人士指出，資本仍會關注有增長前景的品牌，也可能出手相救。而對缺乏增長的茶飲品牌，才是面臨真正的生死存亡戰。

回溯近年大陸手搖茶飲快速發展，大抵從2017年開始爆發，經兩年的搶市占率大戰，手搖茶飲行業已形成「喜茶」、「奈雪的茶」和「樂樂茶」三巨頭三足鼎立局面。

從估值、營收、用戶數、門市數及後端運營能力來看，喜茶大部分指標暫時領先。據市場測算，喜茶的估值約在80億元至100億元之間。36氪先前就報導，市場預估喜茶的全年營收約35億元，奈雪的茶近30億元，而樂樂茶則在9.6億元左右。喜茶的超強品牌效應，也讓其成為2019年唯一一個拿到大額新融資的手搖茶飲店。

不過，在門市數量上，喜茶共390家，略少於奈雪的茶的420家門店。奈雪的茶在門市數量上占優勢與其多品牌發展方針有關，旗艦品牌奈雪的茶多數主打一二線城市的黃金地段，而另推平價副牌「台蓋」則開在三、四、五線城市。

喜茶和奈雪的茶能快速展店，不僅在吸引大額融資，獲大舉擴張的穩定資金，也在其擁更成熟的運營能力。而同屬第一梯隊的樂樂茶，無論在資本或運營能力上都與前兩位有一定差距，目前只有60家門市。

台資茶飲另找出路

對進軍大陸多年的台資茶飲品牌「CoCo都可」、50嵐旗下的「一點點」茶飲來說，大陸本地茶飲掀起的資本戰已將原本市場規則完全打亂，面對其快速吸收資本、快速膨脹的步步進逼下，亟思找尋另一種不同出路。尤其樂樂家等，透過在三四五線城市的補貼策略，加上產品定價與一點點、CoCo都可相近，讓兩家台資茶飲在這些城市的市占率大受影響。

另，仍有不少資本繼續加入戰局。以創業兩年就成功赴美上市的大陸互聯網咖啡「瑞幸咖啡」來說，也已推出「小鹿茶」搶攻茶飲市場。而且和瑞幸一開始的市場戰略一樣，透過補貼政策大力搶客。

不過，也有業內人士表示，台資茶飲也不見得會輸給這場資本遊戲，因這些品牌都在市場耕耘多年，培養出自己的死忠顧客。而這些靠補貼的茶飲品牌的作法能否換來忠誠用戶，都還有待觀察。

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