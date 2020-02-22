大陸｜車市回春陸迢迢

已歷經兩年景氣寒冬的大陸車市， 如今再遭遇新冠肺炎疫情的衝擊， 2020年上半年前景悲觀，供應鏈更有「斷鏈」危機。

新冠肺炎疫情席捲處於寒冬的大陸車市，業者原寄望今年車市能自過去兩年的衰退打底回春，但疫情攪局下，上半年在大陸經營的中外車企不僅營運受衝擊，短期內復工復產之路蹣跚，供應鏈面臨「斷鏈」風險。

大陸車市2018年出現28年來首次下滑，2019年情況未見好轉。中汽協統計，大陸2019年汽車累計銷量2,576.9萬輛，年衰退8.2％。值得注意的是，隨著大陸政府對新能源汽車的補貼政策自2019年逐步「退坡」，新能源車銷量也在該年度衰退4％至120.6萬輛。1月初中汽協曾預估今年汽車銷量衰退2％，但當時疫情尚未大規模爆發。

另據全球汽車資訊平台MarkLines統計，中外品牌業者2019年在大陸乘用車市場銷量表現不一，日系與德系品牌業者仍勉強維持小幅成長，但陸系、美系、韓系與法系品牌銷量則出現兩位數下滑，大陸自主品牌市占率更進一步下滑至39.2％，較上年減少2.89個百分點。

2020年大陸車市儘管仍處疲軟，但上半年原有望打底緩升，疫情卻打壞業界期望。儘管疫情有助各車企趁機消化大量庫存，但風暴中心的湖北省是大陸汽車工業生產重鎮，年產量約占全大陸一成，僅武漢的東風大道上就聚集了近2萬家相關企業。

供應斷鏈 車企急跳腳

市場研究機構集邦科技（TrendForce）旗下拓墣產業研究院日前報告，預期大陸2020年第一季新車銷售按年將下滑超過25％，因肺炎疫情將重創汽車產業供需。其中，除了整車廠受到湖北「封省」導致產能受損外，汽車零組件供應商如法雷奧（Valeo）、博世（Bosch）和汽車天窗生產商Websto在武漢都設有生產據點，春節後復工缺工不順導致的汽車供應鏈斷鏈危機，讓各國車企急得跳腳。

台灣車企同樣無法置身事外，由於零組件直接、間接來自大陸的比率不低，若因陸企復工情況不順利，車商最快3月就會面臨缺料停工問題，台灣各車廠為此先後成立應變小組，除了規畫啟動第二零組件供應商機制，還傳出計畫從對岸撤回零組件模具返台生產。

IHS Markit預測，隨著新冠肺炎疫情爆發，大陸工廠關停最遲可能會持續到3月，從而導致大陸汽車產量縮減逾170萬輛，年減達32％。安波福首席財務官Joseph Massaro也預計，2020年全年，大陸的汽車產量將下跌3％，今年首季大陸汽車產量跌幅將高達15％。

新能源車傳出好消息

但在大陸車市偏向悲觀的時刻，仍有值得期待的消息。其一是鑒於大陸新能源車企2019年在官方補貼政策退出後，銷量與營收大受影響，大陸工信部部長苗圩2020年年初強調，2020年7月1日新能源汽車補貼將不再進一步退出。這對當前衝刺大陸新能源汽車市場的車企來說，官方表態或許象徵著新能源汽車「拐點」已到。

另一方面，近期風頭甚健的電動車巨頭特斯拉自2018年底加快在大陸布局，2019年上海超級工廠快速建成。儘管因疫情影響，今年2月初的新車將暫緩交付，但特斯拉積極落實大陸本土製造，大陸電池商寧德時代近日成為其供應鏈夥伴，打破日韓業者獨占特斯拉動力電池局面。未來特斯拉大陸供應鏈表現，成市場焦點。

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