大洋洲｜煙霾威脅澳洲酒業

澳洲森林野火浩劫除了造成屋毀人亡，動物死傷無數， 也殃及澳洲在全球舉足輕重的葡萄酒產業， 野火形成的煙霾汙染，大大影響釀酒品質。

野火肆虐澳洲東部，葡萄酒製造商克拉克（Dennis Clarke）的葡萄園雖未被吞噬殆盡，但野火噴出的有毒煙霾，可能使他今年的葡萄收成報銷大半。

在維多利亞省經營釀酒廠的克拉克說：「我們還處於震驚狀態，試著想出可行方法。」該酒廠接下來幾個月原本預定採收Sangiovese、Barbera等葡萄品種。

葡萄吸附煙霾 恐破壞風味

不僅澳洲飽經野火侵襲，美國加州等其他葡萄產區亦受野火威脅，葡萄慘遭煙霾污染，危及全球產值3,360億美元的葡萄酒產業。葡萄會吸附野火煙霾，做成紅酒後大大破壞風味。

儘管澳洲葡萄園付之一炬的還算少數，暴露在煙霾中的葡萄未必會影響釀酒品質，但煙霾瀰漫的範圍已讓釀酒商和研究人員有所警覺。雪梨港因野火產生的濃厚煙霾而灰濛濛一片，天空慘變橘色，連紐西蘭都難倖免，遠從外太空也看得見。

澳洲葡萄酒研究會（AWRI）執行董事克斯蒂奇（Mark Krstic）表示：「葡萄酒業很重視形象。」他說，釀酒商可不樂見劣質酒裝瓶出售，然後招來紐約或南非品酒家的負評。

澳洲是全球主要葡萄酒出口國，但環境風險持續升高。澳洲氣象局指出，澳洲日益酷熱，出現1950年來最高溫，氣溫上升可能會改變葡萄酒風味及產地。

實驗室對暴露於煙霾的水果進行試驗，以評估在未來幾周是否有所損害。然葡萄受煙霾侵襲到何種程度，才會使葡萄酒變質，科學家仍難下定論，葡萄品種也扮演關鍵角色。

澳洲阿德雷得大學教授威爾金森（Kerry Wilkinson），自2006年起研究煙霧汙染（smoke taint）破壞葡萄酒的問題，她指出葡萄吸了煙霧後，煙霧化合物會與一個或多個糖分子結合。她表示，或許一開始葡萄嘗起來沒什麼異樣，但在釀酒發酵過程中煙霧化合物會釋放出來，此外葡萄酒年分愈久，果香味隨之遞減，愈容易嘗到煙燻味。

先前有研究提議，在葡萄葉面覆上高嶺土可阻絕煙霧。另有研究拿臭氧水澆葡萄藤蔓，或許對防止煙霾汙染有幫助。

有業者已提出能過濾煙霧化合物的技術，但費用相當昂貴。釀酒商也會將有煙燻味的葡萄酒與較無煙味的酒兩相混合，好讓口感變好，或是添加木炭粉來消減煙味，但恐怕會影響酒的風味。

理賠損失 酒商槓保險公司

美國酒鄉加州索諾瑪（Sonoma）和納帕（Napa），2017年慘遭森林野火波及，釀酒商與保險公司還為了誰該負起賠償責任而鬧上法庭。

根據加州酒廠Vintage Wine Estates控告保險商的訴狀，該酒廠估計因野火煙霾汙染受到的損失超過1,200萬美元。Vintage執行長羅尼（Pat Roney）說：「無法達到最佳品質我們不會生產。」

奧勒岡州葡萄農也因森林野火遭殃，2018年州外葡萄酒製造商以煙霾汙染為由，拒絕收購奧勒岡葡萄。該州釀酒業者攜手合作，將較未受煙霾影響的葡萄拿來釀酒，推出葡萄酒品牌Oregon Solidarity販售，協助當地葡萄農度過難關。（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

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Wildfire smoke threatens Australia Wine.



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