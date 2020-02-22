中美｜墨國辦空軍一號抽獎

引起國際矚目的墨西哥空軍一號專機樂透抽獎活動辦法終於公布， 頭獎確定不是飛機，而是100萬美元， 有100個幸運兒可望抱回大獎。

墨國空軍一號為波音787夢幻客機，是前任總統尼托於2012年上任後訂購，購買經費高達2.19億美元。現任總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）多次抨擊空軍一號專機為浪費公帑的行徑，並宣示任內會積極進行處分。

2月初，歐布拉多終於公布有關於處分墨西哥空軍一號專機的計畫細節：墨國將舉辦樂透抽獎活動，不過頭獎並不是飛機，而是100萬美元。

民意反彈 獎品改成現金

歐布拉多表示，初步規畫將賣出600萬張彩券，每張彩券售價約500披索（26美元），彩券銷售總額估達1.6億美元。

活動將抽出100名幸運兒，每人可獲得100萬美元，政府規畫於9月15日墨西哥獨立紀念日前一天公布得獎名單。

扣除獎金後的收益大約6,000萬美元，絕大多數將用於為公立醫院購買醫療設備，一小部分將作為墨國空軍一號的保養維護資金。歐布拉多原本曾表示，樂透彩券收益將作為抑制非法移民的經費。

墨國空軍一號經重新設計後載客量僅80人，機上有總統套房和私人豪華浴室。專家說，將其重新設計後可改為載300名乘客的商業客機，但改造成本太高。

在歐布拉多下令進行處分後，墨國也積極尋找買家，但在美國加州機場求售一年仍找不到買主接手，期間還累積了約150萬美元維護成本。目前市場二手行情價約1.3億美元，等於墨國購買這架空軍一號客機至少已賠了9,000萬美元。

歐布拉多之前也考慮以飛機與美國換取醫療設備，或將其以股份的形式出售給企業人士。歐布拉多甚至還提出按時計費的出租方案，用以繳納未嘗還的購機貸款。

積極求售 總統頻出主意

為了順利處分總統專機，歐布拉多一度拋出辦樂透抽飛機的構想，但此一點子對外公布後，民意反而貶多於褒，主因在於飛機對於中獎人來說反而是一大負擔，外界因此質疑此一方案的可執行性。

一名住在墨西哥市的護士盧比歐（Maria del Rosario Rubio）表示，「誰不想中樂透頭獎？但頭獎若是飛機就另當別論，畢竟中獎後就會面臨該如何處分的難題。」

盧比歐還說她是不會花錢買樂透，「歐布拉多要舉辦總統專機樂透抽獎想法是不錯，只是不太可行。」

所幸，歐布拉多最後決定改以現金取代飛機作為獎項，為執行樂透抽獎活動順利解套，歐布拉多也公開表示，樂透抽獎將只是藉由總統專機舉辦的象徵性活動。

歐布拉多說：「我們也不想讓獎品成為中獎人的麻煩，最近最熱門的話題不就是『我中獎後要把飛機停在哪裡？』」

他還指出，民眾中獎後就可以租用總統專機，租金將是以每小時營運價格為依據，目前為每小時13,500美元。

有關於有效運用總統專機的可能方案，歐布拉多日前甚至還拋出在舉行拍賣前，讓低收入兒童免費搭乘的構想。

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