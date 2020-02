歐洲｜榛果可可醬飄政治味

榛果可可醬對許多人而言只是美味的吐司抹醬, 但在義大利卻是政治議題, 因為主要成分榛果來源攸關國內農業發展與生態維護。

義大利費列羅巧克力(Ferrero Rocher)生產的能多益(Nutella)榛果可可醬深受大人小孩喜愛,但大家萬萬沒想到去年底這款抹醬竟然登上政治新聞版面,因為向來愛吃能多益抹醬的義大利聯盟黨(League Party)主席薩爾維尼(Matteo Salvini)突然放話拒吃。

薩爾維尼昔日曾對外分享過他吃榛果可可醬吐司的自拍照,但去年底他卻公開批評費列羅不支持義大利農民。薩爾維尼表示:「我發現能多益抹醬使用土耳其榛果,但我希望義大利企業能使用本國原料。我希望吃本國農產品,幫助本國農民。」

國民美食鐵粉多

事實上,能多益抹醬在義大利登上新聞版面不是頭一遭。這款國民美食早已成為義大利飲食文化的一部分,任何議題都能輕易在全國引爆論戰,例如2017年費列羅透露能多益抹醬配方有所調整,隨即受到大批忠實顧客抗議。

2015年法國環境部長羅雅爾(Segolene Royal)曾批評能多益抹醬使用棕櫚油,間接造成森林砍伐。當時她號召法國消費者抵制能多益,最後卻在義大利鐵粉抗議之下改口道歉。

儘管如此,仍有不少義大利人對能多益抹醬的原料來源感到不滿,質疑生產過程對環境不利,迫使費列羅推動多項環保政策。2014年該公司宣布旗下產品全數改用室內平面飼養的雞蛋取代雞籠蛋,隔年也開始使用永續棕櫚油。

自1950年代開始銷售榛果可可醬的費列羅至今仍由創辦人家族掌握多數股權,是義大利典型的家族企業。2018年該公司營收107億歐元(約116億美元),榛果需求量占全球的30%,當時公司就已宣布今年底前所有原料將改用認證合格的永續可可豆、榛果及蔗糖。

羅馬路易斯大學政府合作計畫Luiss LabGov主任艾歐尼(Christian Iaione)認為,像費列羅這樣歷史悠久的家族企業與地方經濟關係緊密,因為這些企業的事業主體大多與時尚、食品等義大利文化精髓有關。正因如此,這類家族企業更該重視社會責任。

企業形象考驗大

為了協助振興地方經濟,2018年費列羅開始和義大利農產合作社合作,在翁布里亞(Umbria)等地區開闢2萬公頃的農地專門種植榛果樹,沒想到又引來環保人士抗議,指控費列羅在大片榛果園噴灑農藥,汙染附近湖泊水源。

去年3月當地又有一票農民抗議費列羅不斷擴大榛果種植面積,使當地喪失生物多樣性。費列羅對此澄清,公司在義大利的榛果種植面積占整體可耕地比重僅0.7%,不至於構成環境威脅,反而提供機會將閒置農地轉換成生產單位。

無奈樹大招風,隨著能多益榛果可可醬的知名度遠播,費列羅的企業形象勢必繼續受到各種考驗。該公司一方面要回應義大利政治人物的呼籲,確保旗下產品主要原料都使用義大利農產品,另一方面又要接受環保團體的監督,以免過度種植單一農作物,影響了當地生態。