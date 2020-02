歐洲｜芬蘭延長父母育嬰假

芬蘭大幅延長夫妻育嬰假, 此舉旨在改善兩性平權和提振持續下降的出生率。

芬蘭新上任總理、年僅34歲的馬林(Sanna Marin)2月初宣布一項新的兩性平等政策,讓每對夫妻各自有約七個月有薪育嬰假,最快2021年秋季執行。外界認為由五大黨組成的現任聯合政府,各黨魁都是女性,因此願意把兩性平權列為優先施政目標。

目前芬蘭有薪育嬰假的規定因性別不同而有異,媽媽們有4.2個月育嬰假,而爸爸們為2.2個月。新政策不但讓夫妻倆可放時間一樣長的育嬰假,而且較目前的規定大幅延長。

根據新規定,媽媽在預產期前的一個月,即可放一個月有薪產假。寶寶出生後,夫妻倆人各自有約6.6個月有薪育嬰假,相當於164日。這是根據芬蘭福利制度,扣除周日後為每周放六日產假而來。

夫妻合計放約14個月有薪育嬰假。而且其中一方能夠把自己可放的育嬰假裡,轉移其中最多69日的配額給另一半。對於單親來說,他們可享有一般夫妻所享有育嬰假的總和。

目前歐洲放有薪育嬰假福利最好國家是瑞典,夫妻每人可放240日,並允許夫妻可把自己所屬的其中150日配額轉移給另一半。

芬蘭政府估計為了推這項新規定而將耗費1億歐元,但仍需要經過精算與籌畫。若一切順利,最快可在明年秋季實施。

其實芬蘭之前立場中間偏右的政府,早在2018年就曾考慮進行有薪育嬰假改革,但最終以成本太高而擱置。

女性從政 力推兩性平權

但馬林去年12月上台後,組成聯合政府的五大黨黨魁均為女性,其中四位年齡更不到35歲,因此在推動兩性平權的政策上更有魄力和列為優先考慮的要素。

馬林元月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(WEF)上呼籲,各國政符和企業界應該做更多事來確保女性受到更公平的待遇,因為兩性平權的情況是不會自然而然地出現,必須透過大家努力才能實現。

她強調芬蘭在達成兩性平權上仍有改進的空間,並且抱怨國內願意花時間來陪伴小孩成長的父親並不多。

聯合國兒童基金會(UNICEF)2019年報告指出,即使爸爸們可以請有薪育嬰假,但他們並不一定會請假。

像日本,雖然法律允許爸爸們可以請至少六個月有薪育嬰假,但在2017年每20個爸爸裡卻僅一人請假。

芬蘭衛生與社會福利部長佩科寧(Aino-Kaisa Pekonen)說,這次「徹底改革」的目標就是要進一步推動兩性平權,讓夫妻在家庭裡角色更調和。

拉長爸爸假期 鼓勵生育

她強調新政策另一目的是提振長期低迷的生育率。因為像瑞典和冰島等國家在延長爸爸們的育嬰假後,國家的出生率也隨之上升。

目前許多已開發國家都面對生育率持續下降的問題,當中不少國家已開始延長爸爸們的育嬰假來鼓勵夫妻生育兒女。

根據芬蘭官方數據,該國過去九年的出生率持續下降,2019年僅45,597個初生嬰兒,創1868年大飢荒以來新低。其迄2018年10月底止全國約551.3萬人。