北美｜谷歌進校園當講師

高科技領域變化快速,而且科技公司求才若渴, 有些公司甚至派員工到大學授課, 不僅能培育潛在員工,也增加學生的就業機會。

紐約市的科技企業求才若渴,包括谷歌、領英(LinkedIn)和Spotify在內的科技巨擘,紛紛派員工到大學授課,培訓潛在員工,確保學生畢業後具備企業所需的技能。

谷歌、領英和Spotify等企業,這學期在紐約市立大學教授22門電腦科學課程。講師係由紐約市名為「企業進駐計畫」(Tech-in-Residence Corps)所招募,協助該所大學滿足急速增加的科技課程需求,包括資料分析、資料科學和網路安全等。

紐約市立大學資訊系統與統計系系主任寇法利斯(Marios Koufaris)表示,現階段學生最擔心是否能修到他們想要的課程。

各領域學生跨足科技

他表示,註冊本系資訊系統碩士課程的人數在過去三年增加兩倍,截至2020年春季,總共有316人註冊。各學系的學生紛紛希望加強科技教育,例如會計師想要攻讀資訊研究所,好為自己的履歷加分。

企業進駐計畫自2018年春季開辦以來,在紐約市立大學九個分校共開設73門科技課程,吸引超過1,500名學生參與。每門課的講師能領取授課費3,500美元,經費來自紐約市政府。

計畫的講師來自超過40家企業,專長從軟體工程、區塊鏈、網路安全,到資料視覺化,希望讓紐約市的學生學得必要的科技技能,同時期望科技企業能擴大求才範圍,將公立大學的畢業生納入考量。

大部分的課程在紐約市立大學校園內授課,但領英將教室改到帝國大廈的辦公室。

紐約市小企業服務局(Department of Small Business Services,SBS)主管畢夏(Gregg Bishop)表示,他希望其他企業也能跟進。

自2018年便在紐約市立大學授課的領英主任工程師阿夫特涅夫(Nikolai Avteniev)指出,讓學生接觸辦公室日常運作,對他們很有幫助。學生會詢問許多有關面試和在科技公司工作的問題。

縮小學用落差

阿夫特涅夫表示,他發現近來的畢業生具備寫軟體和執行演算法的技能,但一開始工作、參與團隊專案,往往遇到難題。寫程式作業給教授批閱是一回事,但合作開發每天有數百萬人使用的產品,又是另一回事。

2019年5月自紐約市立大學取得資訊學士學位的Julia Lau,便是阿夫特涅夫的學生,她在課堂上學到不少合作技能。她表示,大學四年在資訊系學到基本技術和理論,但傳統教育則缺乏應用這部分。23歲的Lau畢業後,在Spotify擔任助理資料科學家。

科技公司逐漸開始招聘傳統電腦科學文憑以外的人才,尋找能適應科技快速變化的應徵者。谷歌紐約市辦公室負責電腦科學教育的韓德森(Sarah Henderson)表示,這些技能都能在課堂上傳授,學生在開始實習或是第一份工作之前,就能做好準備。

紐約市官員打算拓展企業進駐計畫規模,目標是自2021年開始,每學期開設100門課。此外,企業進駐計畫未來也可能延伸至其他大學和領域,例如醫療保健等。