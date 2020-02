北美｜免費公車提升搭車率

當全美搭公車人數不斷減少之際, 位於麻薩諸塞州的勞倫斯市在去年推出公車不收費政策後, 乘客人數較一年前激增24%。

在波士頓北邊的工業城勞倫斯市(Lawrence),自去年9月起決定在三條主要公車路線上,不再向搭車的民眾收費。該區交通局將提撥市政儲備支出的22.5萬美元,來作為未來兩年實行公車免費計畫的經費。

勞倫斯市市長里維拉(Dan rivera)解釋,這三條路線大多經過該市最貧窮的地區,「我們應該協助這些市民自由行動,以脫離貧困的生活。」

然而這項公車不收費概念,也同樣在華盛頓州的Olympia與密蘇里州的堪薩斯城等地區受到歡迎。面臨塞車問題日益嚴重、搭車人數卻不斷萎縮之際,美國許多城市開始對公車服務有了重新思考。

免費公車 鎖定貧窮區

根據美國交通官員指出,來自電動機車與優步等汽車共享服務的競爭加劇,使得愈來愈多民眾對於搭公車的興趣缺缺。另外地鐵雖然沒有塞車問題,不過搭車人數也有日漸下滑趨勢,只不過減幅不如公車般嚴重。

在勞倫斯市,交通官員聲稱在免費公車政策推出後,前幾個月搭車人數比前一年激增24%。公車全票通常為1.25美元、月票要30美元。

然而當目前的兩年免費公車計畫結束後,擁有八萬人口的勞倫斯市,將被迫尋找其他資金以維持該計畫。

32歲的曼德茲(Jovanni Mendez)最近常搭公車到成人教育中心。他說不用擔心車費,讓他有機會能上相關課程以取得普通教育文憑。他盼有朝一日能成為急救醫療技術員。

美國大眾運輸協會執行長史庫塔拉斯(Paul Skoutelas)表示,預算吃緊,可能多少影響主管機關願意減免車費的程度。他說對於想要吸引民眾搭車的交通官員而言,車票收入的確有助擴大服務。不過車資免費的概念,卻同樣也可提高民眾搭車興趣。

華盛頓州的Olympia最近舉辦一項投票,結果多數民眾支持免費公車政策,這也使促使當地交通局自本月起,開始實施搭車不收錢的措施。

搭公車人愈多愈環保

這些車費收入一年大約為270萬美元,只占該局預算的一小部分。過去他們多用車費來作為投幣箱與收取現金設備的維修支出。

至於在堪薩斯市,當地交通局雖然迄今尚無公車全面免費服務,不過針對榮民與學生兩大族群,這已率先實施搭車不用錢政策。它還計畫將在今春完全取消車費。該市議會去年12月已投票無異議通過每年將斥資約800萬美元來支付免費搭車計畫。

另外該概念也在波士頓與Worcester獲得部分議員的支持。提倡者認為免費公車政策可以縮減上車時間、吸引更多乘客、協助貧困居民、並協助降低溫室氣體排放等。

目前正致力進行整頓,希望能改善公車服務的波士頓大眾運輸系統則透露,由於現今公車票價已比地下鐵便宜,所以暫時並無實施公車免費計畫的想法。

不過波士頓區的交通提倡團體LivableStreet Alliance認為,麻州應積極推動讓所有城市都有免費公車可乘計畫。至於在經費方面,該州只要把汽油稅上調兩美分就可因應。