何飛鵬：紙電同步 樂迎數位閱讀時代

出版產業營收慘淡，紙本書銷售下跌，愈來愈多人不再買書、看書。但對第44屆金鼎獎特別貢獻獎得主何飛鵬而言，「上天逐漸關上紙書的門，然後開了一扇電子書的窗。雖然這個窗子還不夠大，但是我們期望他未來會跟紙書的門一樣大。」城邦集團首席執行長何飛鵬表示，如果還能對社會有貢獻，會全力推廣數位閱讀、電子書產業，「數位閱讀的時代來了，各位不要再輕忽數位閱讀。」

何飛鵬表示，電子書在台灣的發展，已經走過最初萌芽的階段，今年電子書營收占出版整體大約可以破5％，「連續三年幾乎是翻倍成長，到今年大概還有50％到60％的成長。這樣的爆發性，可以看出要進入高成長期。」在國外電子書產業成熟的市場，電子書約占整體出版營收20％到30％不等，「我對未來滿看好，希望未來五年內，電子書在台灣就能佔到10％。」

何飛鵬表示，最想對出版業說的話是，在數位閱讀的時代，出版業一定要做兩件事，第一是「紙電同步」，「不要讓電子書在紙書出版後幾個月或半年才出來，因為兩邊閱讀的對象不太一樣，只有少數重疊，不太有排擠現象。」

第二是「電子書定價降為紙書五折」。何飛鵬表示，目前電子書定價平均起來約是紙書七折左右，「如果大家願意來努力推廣數位閱讀，把電子書的價格打到五折，我想電子書會出現截然不同的樣貌跟發展。」

針對何飛鵬提及的電子書降價問題，寶瓶出版社總編輯朱亞君贊成「合理」降價，但當務之急，還是「國人不讀書」，不讀書，給他零元免費、載具再輕薄好攜帶都沒用也沒興趣。如何努力開發新市場，打動那些原本不讀書的人，讓他們有動力去買書，才是出版社的目標。

雅言出版社發行人顏擇雅則認為，平台經營者若想擴增大餅，思考的應該是可為上游（出版者、作者）帶來什麼樣的附加價值，而非砍上游的價格。

(中國時報 許文貞)

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