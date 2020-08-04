工商時報IG限定 樂讀一夏送好書
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史丹佛大學胡佛檔案館2020年2月向公眾公開蔣經國的私人日記，《 蔣經國日記揭密：全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運 》 一書作者黃清龍獨家解讀，回顧政壇上叱吒一時的諸般人物，如林洋港與李登輝、陳誠與陳履安、陳菊與許信良等，面對他的部屬、政敵，甚至黨外人士，蔣經國如何評判？如何布局？
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