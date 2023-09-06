養老成本越來越高 我們需要新的社會契約

相關預測通常顯示，養老成本將以極快的速度上升；這個問題已經引起顯著不安。根據目前的趨勢，預計到2100年時，醫療照護和養老金支出，將高達先進經濟體GDP的25％，開發中國家則是16％。國家為了將四分之一的國民所得花在養老上，必須承擔的負債和課徵的賦稅，很可能將是不可持續的，這正是為什麼我們必須圍繞著養老問題制定新的社會契約。如果現在能夠做出明智的決定，我們就有可能以人道和可持續的方式，支持年長世代養老。如我們所見，這對那些已有大量老年人口、而且老人福利已經非常鞏固的先進經濟體將非常困難。對那些仍在建立養老金和照護體系的中低收入國家來說，主要的教訓是在老人福利的成本變得過度高昂之前，一開始就安排國民自動加入養老金計畫，並且以可持續性作為政策指導原則。

經濟上保障國民老年生活，將必須結合多種措施，包括延長工作壽命、將退休年齡與預期壽命連動、國家提供最低限度的養老金、強制要求所有勞工（傳統勞工與彈性工作者）加入基於就業的養老金計畫，以及改善風險分擔方式。以所得稅或消費稅〔例如增值稅（VAT）〕，作為基本公共養老金的財源，可以比較公平地分攤成本。另一種選擇是針對萎縮中的勞動年齡人口加徵薪資稅，但這將不利於創造新就業機會。

人口老化也與利率降低有關，因為在經濟中的投資需求疲軟時，更大比例的人努力為退休養老儲蓄。在先進經濟體，尤其是日本和歐洲，人口老化近數十年可能導致實質利率降低了0.75～1.5個百分點，而且除非政策變化使投資誘因增強，這種影響很可能將持續下去。低利率導致確定提撥型養老金計畫的投資報酬降低，並且使確定給付型計畫的償付能力受到考驗。另一方面，利率降低減輕了公共債務成本，使政府比較容易為公共支出融資，例如比較容易擴大公共投資以促進私人投資。

在照顧老人方面，家庭總將發揮重要作用，但社會必須提供支援，使家庭負擔得起照顧老人。日本推出該國的長期照護保險計畫時，宣傳口號是：「從家庭照護轉為社會照護。」各國政府在老人照護方面的支出差異很大：在人口迅速老化的日本，相關支出相當於GDP的2％；義大利則只有約0.5％，澳洲甚至更低，因為這些國家主要靠家庭照顧老人，或費用由個人買單。老人照護費用應該如何支付？照護費用是非常不可預料的（我那活到94歲的祖父就發現是這樣），因此非常適合利用保險集體承擔風險，無論是透過國家或私營市場去做。

現實中有三種模式。北歐國家以稅收支持普及的老人照護體系，無論國民收入如何，都提供全面的照護服務。第二種做法是利用專門的社會保險計畫，在照護費用方面為國民提供全面保障（荷蘭、日本）或部分保障（南韓、德國）。例如在日本，多數人只需要支付居家照護費用的10％（每月支付的金額設有上限），高收入者則支付20％。第三種選擇是國家提供現金給付，滿足國民的照護需求，這是義大利的做法。英國和美國採用這種模式的一種變體：現金給付集中提供給最窮的人，有錢人通常必須自己支付照護費用。開發中國家則往往沒有集體承擔風險的安排，老人照護費用以非正式方式買單，也就是由家庭成員自行承擔。

一如養老金，長期照護要有可持續的財源，關鍵在於擴大繳費基礎。例如在日本和德國，人人都有義務繳費給公共資助的照護保險計畫，包括勞動人口和退休人士。照護保險的私營市場運作得不是很好，因為那些知道自己很可能將需要照護的人比較可能投保，結果是保險公司無利可圖，而且多數人對照護的長期成本相當短視。德國是第一個強制要求國民在私營市場購買照護保險的國家；日本也已經效法，強制要求40歲以上的人投保；新加坡則安排國民自動加入照護保險計畫，但可以選擇退出。人口老化的其他國家，可能必須考慮強制要求國民購買老年照護保險。 老年將占我們所有人的人生更大一部分。

本章設想的新社會契約，將確保那些做得到的人延長工作壽命，藉此換取更大的養老保障，而且制度將使他們能夠盡可能留在家裡獨立生活。至於那些無法再獨立生活的人，照顧他們的責任，將從主要由家裡的女性承擔，轉為由社會裡所有人分擔。老年生活貧困和沒有保障的風險，將因為所有人共同承擔支持長者養老的責任而得以消除。畢竟上一代養育我們，並且建立了支持我們現在發揮生產力的基礎設施和制度——這個重要因素，是我們考慮代際社會契約時必須謹記的。

（本文摘自米露・夏費克著《新社會契約：從搖籃到墳墓，我們對彼此的責任》，星出版提供）

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