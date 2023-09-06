未來的工作將有何變化？各國勞工保障比一比

自從19世紀盧德分子（Luddites）破壞當時英格蘭新引進的自動紡織機以來，每一波技術創新都引發人們對失業的擔憂。當然，新技術往往確實會取代勞動力（這正是生產力成長一個重要來源），但新技術也往往藉由創造新機會造福勞工。

現在的自動化和機器學習技術，將會取代一些勞工（那些負責重複和例行作業的人），但也將提升其他人的生產力（那些工作涉及解決問題、發揮創造力和與人往來的人。）例如醫師可能仰賴機器診斷乳癌，但將有更多時間與病人討論治療計畫，很可能因此得到更好的結果。表2列出一些很可能將保持不變的職位、可能變得多餘的職位，以及未來將提供就業機會的新職位。有趣的是，可能變得多餘的職位，並非只是低技能的工作，例如資料輸入員和司機，還包括傳統的高技能職位，例如律師和金融分析師。

現在就擔心機器人將取代多數人類勞工，以致我們將必須以某種方式轉移收入給未來的大量失業者，可能還為時過早。技術發展造成失業的問題，上一次是在1960年代引起廣泛關注，當時諾貝爾經濟學獎得主赫伯特・賽門（Herbert Simon）寫道：「如果這稱得上是經濟問題，世界在這個世代和下個世代面臨的是資源不足的問題，而不是資源充裕到令人無法忍受的問題。自動化這鬼怪消耗了我們為問題擔憂的能力，這種能力應該用來處理真正的問題，例如人口、貧困、核武，以及我們自己的神經質。」

對我們來說，真正重要的問題是：我們可以如何保留工作靈活安排的好處，同時減少勞工承受的風險和不安？我們如何為那些在另類安排下工作的勞工，提供收入保障和福利？我們怎樣才能創造更多高品質的工作？因應自動化和機器學習技術普及，勞工將必須學習和調整以適應工作的轉變，我們如何幫助勞工做到這件事？

社會契約應如何改變？

多數國家目前的勞動法規和社會保障制度，不是很能處理現今勞動市場上日益普遍的工作類型產生的問題，也未能有效因應已經加快速度的工作汰換。總的來說，制度過度傾向支持靈活的就業安排，對勞工的保障和支援不足。

從圖10可以看出，各國目前確切的就業安排靈活性和勞工保障差異很大。有些國家，包括歐洲多數國家，提供低靈活性和高保障；另一些國家，例如美國，提供高靈活性和低保障；與此同時，亞洲、非洲、中東和拉丁美洲多數國家，在正式經濟部門提供低保障和低靈活性，在非正式部門提供高靈活性。只有幾個國家，例如丹麥、紐西蘭、日本和澳洲，處於「最適點」，提供高靈活性和高保障。這些國家取得適當平衡，既容許雇主靈活調整勞動力以因應經濟衝擊，也確保勞工得到支持，能夠在維持合理生活水準的情況下換工作。

在北歐國家，勞工不難換工作。事實上，瑞典、丹麥和芬蘭的勞工換工作的頻率，在歐洲國家當中是最高的。這些國家的雇主可以靈活改變勞動力以適應市場情況，因為他們知道員工不難找到其他工作。他們能有這種信心，是因為他們的政府在教育和勞工再培訓方面的支出超過多數其他國家，相關支出占國民所得的比例，是美國和英國等國家的十倍以上。

有效平衡就業靈活性與勞工保障的新社會契約，將必須兼顧幾個方面，因為人們可能面臨的衝擊各有不同。首先，任何制度都應該秉持的一項關鍵原則是：確保人人都有基本收入，可以維持體面的生活，滿足基本的居住、糧食和醫療需求。第二，那些在非傳統、兼職和靈活安排下工作的人，必須得到保障。第三，勞工面臨經濟失調時，應該根據衝擊的性質提供適當援助：在某些情況下，勞工有望在同一行業、職位類型或地區找到新工作；在另一些情況下，他們將需要比較全面的協助，包括重新接受培訓以掌握新技能。下列依次討論這些面向：收入保障、加強保障所有工作類型的勞工，以及更重視再培訓和尋找新工作。

（本文摘自米露・夏費克著《新社會契約：從搖籃到墳墓，我們對彼此的責任》，星出版提供）

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