想要財務獨立 專家教你這樣調整資產配置

資產配置

分散投資是投資界眾所皆知的道理。最大的問題是：要怎麼分配？簡單一點的回答是:種類越多越好，而那意味著你要持有很多種不同類型的資產（前面六章所提到的股票、債券、現金、房地產、大宗物資等等都是很好的標的）並且承擔各種不同程度的風險（就像前面六章依據風險遞增等級劃分資產一樣）。

若要詳細回答，答案會與這個問題有關:在你人生現階段，要將多少的金額放在哪裡比較好？隨著生活發生變化，你的資產配置也會跟著改變。因此，雖然這問題聽起來是個重大的決定，請記住，配置的方式是可以調整的。

傳統的規則認為，你應該隨著年齡增長而逐漸將資產從更積極（風險更高）的部位轉到比較保守（風險較低）的地方。我已經跟你分享過一個經典的配置方式，還記得嗎？將你的年齡當成應該持有的債券或固定型收益的百分比，而剩下的錢則應該放在股票或股權裡。也就是說，假設你現在35歲，你的資產配置可能如下：

瑞.達利歐的全天候投資組合

市面上有一套更具體的熱門投資組合，名為全天候投資組合（all weather portfolio）。這個模型由全球最大的避險 基金公司「橋水」（Bridgewater Associates）的創辦人瑞. 達利歐（Ray Dalio）首度提出。達利歐被視為是我們這個時代最成功的投資者之一，當他一開金口，投資人便洗耳恭聽。下面是瑞的全天候投資組合配置方式:：

根據瑞的說法，有四種因素會影響資產價值：

1.通貨膨脹。

2.通貨緊縮。

3.經濟增長。

4.經濟衰退。

瑞表示，這四項因素又會導致四種不同的經濟「季節」：

1.高於預期的通貨膨脹（物價上升）。

2.低於預期的通貨膨脹，或通貨緊縮。

3. 高於預期的經濟增長。

4. 低於預期的經濟增長。

經年累月下來，他的投資組合實際上已經「走過了四季」。經過策略回溯測試後發現，這個投資組合有 85% 的時 間是賺錢的。即使是大蕭條期間，它也「只」損失了 20%， 反觀標普500指數損失了65%。至於其他市場大幅下跌的時間點(1973 年和 2002 年)，瑞的配置反而還在大盤虧損中賺錢。從歷史上來看，這檔特定的投資組合撐過了牛市、熊 市、市場衰退以及其他所有在中間擺盪的過程。如果你想自己嘗試配出一組全天候投資組合，別太擔心，你可以去找券商或財務顧問商量，購買不同檔涵蓋上述資產類別的 ETF 就能做到。

巴菲特投資組合

我喜歡的另一個投資組合，據說是巴菲特交代後事時留 給妻子和信託基金的指示：「把 10%……放在短期政府公債中，90%放進費用極低的標普500指數型基金。（我建議買先鋒領航。）我相信這樣長期執行下來，信託基金的表現將優於大多數雇用高收費經理的投資者，無論是退休金基金、 機構還是個人。」

再次強調，達利歐和巴菲特的投資組合只是一個大致的輪廓。你大可依據你所持有的特定資產自由調整，最終依照自己的需求、時間表和目標來制訂屬於自己的框架，同時將個人偏好及風險承受度納入考慮。

我的終極目標是希望你能睡個好覺，所以如果你現在很焦慮，請尊重此刻的感覺。忘掉我，忘掉雷，忘掉巴菲特。如果你真的怕到尿褲子，就別去高空跳傘，你身邊的人會感 謝你的。也許有一天，你還是會害怕，但不會再怕到尿褲子了，到了那時，就套上飛行裝、拉上拉鍊，縱身從那台該死的飛機上一躍而下吧—但如果那天並不是今天，也沒關係。

請記住，我在步驟二中曾提到，確定性是馬斯洛需求理論中的頭等大事。別輕忽了這種本能。不過，需求理論中也包含了不確定性和多樣性，所以也別忽略了那些。沒錯，打造投資組合是個絕妙的兩難。

再平衡

我剛才說，資產配置不是設置過一次以後就一勞永逸，意思是你最好定期重新平衡你的投資組合。再平衡的意思很簡單，就是依據你的投資表現、市場變化及人生變動而調整資產配置。

讓我們再舉全天候投資組合來說明。以下是你該如何重新平衡特定投資組合的做法：

1.看看你的投資組合自從上次查看以來發生了多大的變化。哪些投資項目增長了，需要修剪一下？哪一項縮水了，需要增加一點？

2.增加投資或賣出，將配置調回你當初設定的比例（40% 長期債券，30% 股票，15% 中期債券，7.5%黃金，7.5%大宗物資。）假設你的股票價值增長了（耶！）那麼， 你得增加其他項目的投資，好讓股票降回 30%的水準，或是售出一些股票，將更多的錢轉去其他資產類別，讓它們維持平衡。

再平衡這個概念與灌木的維護過程很類似。如果你想讓灌木永遠保持一定的高度，那麼你就需要在它長高的時候修剪它，讓它回歸原本的高度。或者，你可以在附近種植其他植物，好讓它相較之下維持同樣的大小。你可以按月、按季或按年設定一個再平衡時間表。一般來說，假如你的資產較目標比例增長或減少超過5%，就是該略做修整的時候。我個人喜歡在年底的時候徹底檢視我的資產配置，趁機微調一下。（我斗膽再次建議你為此設置一個行事曆提醒！）

（本文摘自妮可．拉平著《成為獨立小姐的滾錢心法：12個打造財富自由之路的簡單投資計畫》，大塊文化提供）

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