你是哪種類型投資人？事必躬親或佛系躺平型？

開始漫步前，有一點你必須明白：人行道是不平的。這條破路會變得崎嶇顛簸，有時還會整段消失，逼你得穿越馬路。因此，要嘛現在就接受這個事實，要嘛就根本別啟程， 我是說真的，外面也有不靠股票就能累積財富的方法。我當然很希望你能跟我一起上路，但如果你真的加入，我們就不能半途而廢。我的意思是，我們當然可以沿途停靠重整一下， 但無論路上會發生什麼事，我們都不能放棄前行。

自股市創立以來，股市每次下跌與衰退後總是會百分之 百恢復過來。往後也一樣，股市會繼續下跌、出現衰退、甚至陷入蕭條，市場就是這樣運行的，所以可別太吃驚了。每當人們對市場變差感到震驚時，我也總是，呃，很震驚。因為這就是他們當初加入的理由，而也許，當初應該要有人為他們講清楚說明白，就像我接下來會為你做的一樣。先讓我把醜話說在前頭，這樣要是之後股市一瀉千里，你就不會私訊問我該不該認賠殺出。（我可能會要你趁機多買一點。經驗豐富的投資者都會「逢低買入」，因為公司價值—也就是股票—正在促銷。）

華爾街有一條不變的真理，同時也是唯一的一句:「買低賣高」。其他所有的洞見都只是某人的觀點，而且只是分析市場時所能用的眾多、許多方法之一。除了「買低賣高」外，不要將任何專家權威或分析師的話視為圭臬，因為沒有一句話是永遠正確的。那些試圖預測股市未來的人猜得再準，最終也只是猜測罷了。

「買低賣高」的問題在於，沒人真的知道低點和高點何時會出現。然而，還是有一些方法可以幫助你在試圖預測的過程中盡量減低風險。最常見的方法是：「定期定額投資法 /平均成本法」（dollar-cost averaging）。基本上，這個方法是教你將預計投資的總金額分成幾小份並且分次投入，而非一次全數投入。為了便於計算，我們假設你想將 1 萬 2 美金（約新台幣 36 萬元）投入股市。由於你無從得知你進入市場的那一天會是最低點還是最高點，所以你決定不要在同一天把 1 萬 2全部投入，改成每個月投入 1,000 美金，持續投入1 年。這樣你每個月所買進的平均價格可能就可以抵 銷掉高低點之間的價差。

定期定額投資法的核心觀念與我們迄今所談的戰術理念一致：自動化與長期累積。我不是在向你保證這個方法一定會成功，但它能助你把握成功的機會—而這是我們在華爾街所做的一切努力中，唯一能要求的回報。多不勝數的變因會自己發揮作用，從天氣導致佛羅里達州橘子農穫全毀，進而擾亂期貨市場(將在下一章提到);到半導體晶片短缺，導致納斯達克指數一團糟;又或者是恐怖攻擊摧毀一切。你永遠不可能掌控市場。最成功的投資人對這一點心知肚明，這也就是他們為什麼不會在危機發生時私訊我。

你是哪一型？

為了找出你進入股市的最佳方法，先從問自己這個基本 的問題開始：你想當事必躬親型的投資人，還是佛系躺平型？不確定嗎？下面的表格分別說明了兩種類型的區別：

這是路上的第一個岔路。不管你選哪一條，都不代表你永遠就只能走這一條，你隨時可以繞道而行。但先讓我們找出你想要如何開始，因為這會關係到你要使用哪一家券商來 管理你的投資，如果你還沒有固定合作對象的話。

事必躬親的姊妹們，你會想要選擇低費用的券商。 你有很多選擇，包括:美林、億創理財、德美利（TD Ameritrade）、盈透證券（Interactive Brokers）、交易站 （TradeStation）、艾利投資（Ally Invest）以及第一證券（First Trade）。當中的一些公司，例如嘉信、先鋒領航和富達，也有推出自己的投資商品。人們經常問我推薦哪一家， 而我的答案千篇一律:憑良心說，它們都差不多。實際上，這個問題攸關個人偏好。說真的，凡是你喜歡的，而且你願意一直使用下去的，就是最適合你的。同時，你也可以就它們各自的特點來評估：

＊帳戶最低金額/最低餘額。

＊交易佣金(應該要為零)。

＊促銷活動。

佛系躺平型的姊妹們，你會想要選擇提供全方位服務的券商。 這種類型的例子有：美林證券、花旗理財（CitiFinancial）、摩根史坦利（Morgan Stanley）以及瑞銀證券（UBS）。提供完整服務的券商的優勢包含詳細的市場研究、為你和你的目標量身推薦產品、提供市場趨 勢及稅法報告，以及能購買首次公開發行（initial public offering,IPO）的機會。當然，你得付錢才能享受這些好處，而這些券商所要求的帳戶最低餘額也高上許多。需要特別留意的項目包括：

＊交易手續費。

＊每年服務費與管理費。

＊獨家投資權限。

如果你的券商會收取交易手續費或是帳戶費，你應該換 一家新的，有很多券商兩者都免收。

你可以將這些不同的券商想像成一間加油站的自助加油車道和代客加油車道。兩種車道幫你加的汽油都一樣，差別只在於是誰幫你加，券商的道理亦然。在大多數的情況下， 兩種券商所銷售的是相同的投資商品，而我將在本步驟中帶 你仔細了解。

你沒有義務要終身忠於任何一家券商，雖然，將多數資產集中於其中一家的確能獲得一些好處，畢竟每間公司都會 格外優待它們的頂級客戶。假設你能投資的金額不高，折扣券商對你來說會是不錯的選擇。如果你確實有錢，但沒有時間主動研究並且再平衡你的投資，那麼你可以考慮選擇全方位服務的券商。 如果你對科技不太在行，最好考慮全方位券商。然 而，如果你不怕新科技，那麼自動化投資理財顧問（robo- advisor）也許是不錯的選項。自動化投資理財顧問是一種介於全方位券商與折扣券商之間的混合體。你能獲得部分全方位券商的特點，例如自動化管理你的資產，只不過自動化投資理財顧問所採取的分析策略是由一組演算法及基本投資原則所制訂的，並非由真人客製化擬定。由於借助了技術的力量，這些公司的經常性開銷比全方位服務券商來得低（也就是那些雇用，嗯，真人的公司），連帶在費用上能提供的折扣較高。這些自動化投資理財顧問公司包含改善金融（Betterment）和財富前線。一些大型銀行也開始加入自動化投資理財顧問戰局，好比嘉信推出的智能投資組合、先鋒 領航的個人化顧問以及富達移動（Fidelity Go）。同樣的，你在選擇時應該多方比較費用，也要留意費用通常會隨著你投入的金額上升而下降。先下載該公司的應用程式，操作看看介面是否合你心意再判斷，也是個不錯的主意。你可能會發現其中一家的介面操作對你而言更直覺，讓你有動力真的點開它，和你那些增長中的美麗財富多多互動。

（本文摘自妮可．拉平著《成為獨立小姐的滾錢心法：12個打造財富自由之路的簡單投資計畫》，大塊文化提供）

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