為什麼狗屁工作大量滋長？

在西西里島……通行的說法是，那一群當中的本地人替彼此洗衣服，微薄地貼補家用。──隱晦的十九世紀笑話 布爾喬亞的天堂將繼起，天堂裡的每個人都能自由剝削──可這樣一來就不會有人剝削別人。整體來說，這處天堂的型態勢必如同我所聽過的那座城鎮，鎮民拿彼此的衣服來洗，以此維生。──莫里斯（William Morris, 1887）

各種形式的無謂僱傭關係，向來以某種方式伴隨著我們，甚至從資本主義萌芽起，就一直常相左右。前面的章節僅僅是描述，就夠讓人憂心了，但狀況其實更加危急。我們有充分的理由相信，近年來狗屁工作的總數，甚至是工作者認為狗屁的工作占比，均迅速增長。同時，有用僱傭關係的廢冗化也益發嚴重。換句話說，本書不只講述工作的世界迄今被忽略的面向，還探討一個貨真價實的社會問題：全世界的經濟逐漸變成一個生產胡言亂語的龐大引擎。

這是怎麼發生的？為什麼公眾幾近漠視？我認為，狗屁工作現象乏人聞問的原因之一是，在當前的經濟體系下，它恰恰是不該發生的，道理跟下面這個事實一樣：有那麼多人拿錢又無事可做，還感到十分鬱悶，這違背了我們對人性的共通假設。退一步來說，有那麼多人拿錢又無事可做，這項事實在根本上就違背了我們對市場經濟理當如何運作的所有假設。大半個二十世紀裡，致力於全面就業的國家社會主義政體把創造工作當成公共政策的課題之一，而它們在歐洲和其他地方的敵手，倘若未發起自覺的創造就業計畫（譬如美國在大蕭條高峰期的公共事業振興署），至少在公部門或政府承包商浮濫僱傭、人手過剩等方面也是遙相呼應。一九九○年代蘇聯集團垮台，全球市場改革，這一切本該告一段落。如果說蘇聯統治下的笑話是「我們假裝工作；他們假裝付我們錢」，那新自由主義的時代就該是效率掛帥。然而，倘若就業模式可以當作依據，一九八九年柏林圍牆倒塌後實際發生的事，似乎就完全不是效率掛帥那麼一回事。

所以，乏人聞問的理由，一部分是人們擅自拒絕相信資本主義有可能產生這樣的結果；儘管拒絕相信，是意謂著把他們自己和親朋好友的經驗一筆勾銷，當成異例看待。

狗屁工作現象有辦法順理成章繞過人們腦袋的另一個原因，是我們發展出一套談論就業性質變遷的說法。這套說法會把我們導向完全錯誤的方向，但乍聽會覺得，很多發生在我們周遭、這方面的所見所聞，都能得到解釋。我指的是坊間所謂「服務經濟」的崛起。從一九八○年代以來，就業結構變遷的所有對話，都不得不先承認一股全球大勢，即農業和製造業穩定衰退，某種被叫作「服務」的東西穩定增長，據說這股趨勢在富有國家特別明顯。舉例來說，請看一份按部門分組、典型的長期美國勞動力分析（參見圖二）。

人們通常假定，製造業衰退就意謂工廠外移到貧窮國家（順帶一提，從美國的就業狀況來看，製造業並未衰退得那麼多，到了二○一○年也才回到約當南北戰爭爆發時的水準）。這個假設一定程度屬實，但有趣的在後頭。觀察工廠工作外移過去的國家，其就業組成的總體趨勢也跟美國相同。此處我們以印度為例（參見圖三）。

工業部門的工作持平或略有增加，除此之外走勢沒有太大差異。

真正的問題出在「服務經濟」這個概念本身。前文我把這個術語放進引號裡，是有原因的。一國的經濟是由服務部門主導，這樣的說法會給人一種印象，即這個國家的人民大致上是幫彼此做冰拿鐵，或者熨彼此的短褲，來支應自己的生活。實情顯然不是這麼一回事。那他們還做什麼？經濟學者談到第四種或四大部門（排序在農業、製造業和服務業之後），他們通常界定為FIRE部門（金融、保險、不動產［finance、insurance、real estate］）。然而，早在一九九二年圖書資訊學者泰勒（Robert Taylor）就提議，把這第四部門界定為資訊工作會更實用。果然，泰勒的定義方式更能說明問題（參見圖四）。

可以看出，即使到了一九九○年，真正的侍應生、理髮師、結帳員等類似工作占勞動力的比例仍舊相當小。長期以來占比也出奇穩定，超過一世紀都在百分之二十上下。被納進服務部門的絕大多數其他工作，其實是管理人員、顧問、文書和會計職員、資訊科技專業人員，諸如此類。這些工作也是服務部門真正在增長的部分，而且從一九五○年代起，增長幅度就出人意表。就我所知，沒有人把泰勒這套分組方式沿用至今；儘管如此，資訊類工作的比例在二十世紀下半葉就已迅速增加，應可合理推論這股趨勢延續了下來，因此被加進經濟中的一批新的服務工作，其實也是相同的類型。

當然，這正是狗屁工作孳生的區塊。不消說，並非所有資訊工作者（泰勒的分類包括科學家、教師和圖書館員）都覺得自己跟狗屁事務糾纏不清；自覺被狗屁事務糾纏的人，也絕對不全是資訊工作者。然而，如果我們的調查可信，似乎難以否認：被區分成資訊工作者的人當中，多數人確實覺得自己的工作就算消失，對世界的影響也微乎其微。

我認為這一點值得強調，因為自九○年代以來，有大量（儘管缺乏統計數據）討論是關於資訊取向的工作崛起，以及這類工作對社會的廣大影響。有些人，譬如前美國勞動部長萊許（Robert Reich）就談到新一批嫻熟科技的中間階級崛起，他們是「符號分析師」，恐怕會囊括所有成長的利益，任由舊式勞工階級窮困潦倒。其他論者講「知識工作者」和「資訊社會」。某些馬克思主義者喊出「非物質勞動」—奠基於行銷、娛樂和數位經濟，但也外溢到我們日益充斥品牌、有 iPhone 就開心的日常生活—甚至相信新型態的非物質勞動已成為創造價值的新樞紐，進而預言數位無產階級終將起義。2幾乎人人都假定，這類工作的崛起勢必跟金融資本的崛起有些關聯，然而這是怎麼發生的，就各說各話了。華爾街的獲利愈來愈少來自投身商業或製造業的廠商，愈來愈多來自債務、投機，以及創造複雜的金融工具，既然如此，操持類似抽象事物餬口的工作者占比與日俱增，似乎說得通。

步向二○○八前的那幾年，金融部門把它自己包裹在堪稱神祕的氛圍中。近日人們已經很難回想起那股氛圍。金融從業人員設法說服民眾—其實不只民眾，還包括社會理論家（這我記得很清楚）：透過利用像擔保債權憑證和高頻交易演算法等複雜到只有太空物理學者才有辦法弄清楚的工具，他們已經學會從虛空中變出價值的方法，宛如現代的鍊金術士。別問怎麼做到的，你這輩子搞不懂的。後來不意外地崩盤了，海水退去，大部分工具都是騙局，其中許多騙局甚至不怎麼高明。

金融部門對外宣稱，它的業務主要是把資金導向有利可圖的工商機會，但它做的業務鮮少對外宣稱。從這個角度來說，人們大可主張整個金融部門就是一場五花八門的騙局，其利潤絕大部分來自於跟政府一搭一唱，創造各式各樣的債務，繼而交易與操弄這些債。我寫這本書，真正要主張的是：金融部門的所作所為，多數根本是障眼法，而伴隨它崛起的資訊部門工作也是一個樣。

不過走筆至此，我們回到上一章提過的問題：若說這些工作是詐騙，那到底是誰在詐騙誰？

（本文摘自大衛．格雷伯著《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？論狗屁工作的出現與勞動價值的再思》，商周出版提供）

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