青瓦台演說稿特訓！盧武鉉總統親自傳授的寫作祕訣

編按：曾經為兩位韓國總統服務了八年的資深文膽江原國，第一次與總統見面，就接受總統的特別指導，上了兩個小時的作文課。本來準備大展身手的他，在與總統面談討論之後，發現事情原來跟他想像的完全不一樣。

2003年三月中，盧武鉉總統正準備四月臨時國會的國情咨文，找上了負責人。

總統經常會約見「負責文章的當事人」，所以我便與尹太瀛祕書長一同前往總統官邸。

居然可以單獨覲見總統，並且和總統一同用餐；這是連跟著金大中總統工作時，都沒想像過的事。過去，總統若有任何吩咐，只會透過祕書長或公關組傳達，祕書長會將指示的內容轉達給首席、首席轉達給祕書官、祕書官再轉達給負責人員，像這樣一層一層指示下來後，再由行政官負責將那些內容撰寫成演說稿。

當然金大中總統很努力的在擺脫威權主義的陰影，除了取消「閣下」的稱謂、命令撤除所有政府機關辦公室內的總統玉照、甚至也沒有懸掛任何總統的題字。任期間唯一親自題字的只有國情院（國家情報院）的院訓「資訊就是力量」。

此外，金大中總統也不時會在演說中提及反威權主義相關的內容。根據金恩京、姜泰源在2004年發表的論文〈歷代總統演說稿的修辭特徵及意義與規則〉，總統在面臨危機狀況時，暗指「行使權力以終止危機」的類似詞彙比例，依序為朴正熙49.6％、全斗煥34％、盧泰愚13.2％、金泳三為6.4％、金大中3.9％、盧武鉉0.9％（編按：前三者為軍人總統）。

盧武鉉總統天生就與威權主義攀不上關係，他深知破除持續增長的威權主義，是這個世代要面對的課題。不僅如此，他也追求有效率的工作。

「你就是以後幫我撰寫演說稿的負責人對吧？先告訴你，以後可能會很辛苦喔，因為我對演說稿的要求是非常高的。」初見面時，總統這樣對我說。

隨後，一邊用餐，一邊進行了將近兩個小時的「如何撰寫演說稿」特訓，都不知道飯是吃進嘴裡還是鼻子裡了。不過我還是很認真的做了筆記，在那之後和演說稿相關的會議，總統仍會不時給予寫作演說稿的方針，以下是我記錄整理的內容：

1.不要以「你」，而是以「我」的角度撰寫文稿，我有自己的表達方式，請給予一定的尊重。

2.我不喜歡沒有自信、優柔寡斷的語氣，盡可能不要使用「像是……」這類的詞。

3.「不足的總統」這種形式上的過度謙遜，反而更不禮貌。

4.不用全部都是直述句，根據場合，提問也可以是一種演說的方式。

5.使用太多的比喻也不好。

6.使用的詞彙必須簡單，貼近聽眾。

7.想清楚每句話要表達的目的再寫，是想要說服、說明、反駁還是想要感動他人？

8.演說內容中不要出現「……等」這樣的文句，會降低演說的能量。

9.有時候不斷提及相同的句子也是一種方式，例如，馬丁．路德．金恩的〈我有一個夢〉（I Have a Dream）演說。

10.文章要簡潔明瞭，冗言贅字是寫作最大的敵人。

11.華麗的詞藻要盡可能減少，否則會讓人覺得不夠真誠。

12.可以的話，要有寬廣的氣度。

13.不要是那種誰都可以說的內容，避免普通的概念，要說關於「我」的內容。

14.不要吝於誇獎，誇獎不用付費。

15.文章越短越好，簡短反而更有力。

16.不是所有的句子都需要連接詞，即使沒有連接詞，聽的人還是能夠了解整體方向。

17.統計數據能增加文稿的可信度。

18.思考看看是否有那種具象徵性又精簡，但是又能讓人印象深刻的句子。

19.文句要自然一點，不要硬是寫得很饒舌拗口。

20.絕對禁止再三嘮叨同樣的內容。

21.可以反覆但不能重複。

22.沒辦法給予承諾的內容不要提及。

23.重要內容要放在前面，人們通常不會看到最後。先揭開主題，再接續說明比較恰當。

24.舉出的範例越多越好。

25.一段文章裡只要提及一個主題就好，不然很容易混淆。

26.條列也是一種方式，「1.北韓核武器問題、2.出兵伊拉克、3.大選政治獻金」像這樣條例式的說明方式，應該就可以充分傳達當時的狀況了吧？

27.相同的訊息盡可能統整在一起，不要分散在各段。

28.多用平時常用的詞彙，領土改為土地、用餐改為吃飯、表揚改為稱讚，不覺得這樣親切很多嗎？

29.邏輯是寫作的基本，為了想寫出絢麗的文章卻喪失了邏輯，那可就得不償失了。

30.要與過去發表過的言論有一致性。

31.不要使用可以解釋成多種意涵的詞彙，雖然有時候打迷糊仗也是一種方式，但是放在現代的社會已經不太合宜。

32.如果寫出來的內容沒有辦法濃縮成一句標題，代表這是一篇不合格的文章。

盧武鉉總統雖然是信手拈來，想到什麼說什麼，但是在他提到的內容中，就包含了所有寫作的精髓，直到現在重新審視，還是覺得很佩服。

金大中總統在他的自傳中，也曾提及自己寫作的方式：「我在撰寫演說文稿的時候，總是試著將內容寫得淺白，讓每個人都能輕易理解的程度。句子簡單明瞭、舉例淺顯易懂。少用浮誇華麗的辭藻，避免讓人誤會的字句。並且將最重要的核心內容拆解開來傳遞，反覆講到聽眾可能都厭煩程度。這樣才能讓聽眾感受到『金大中形式的演說』。……不管是什麼內容，自己的理解要夠清楚，才有辦法說服其他人。我把撰寫文稿當作是一種功課。也是對即將提出的政策一個釐清自己個人立場的機會。此外，我一直認為演說稿最重要的是真誠。刪除輕浮嬉鬧且表面的句子，才能更清楚表達我的立場及意志。我常把自己的演說文稿當作是歷史的一部分，也是我認真對待寫作演說稿這件事的原因。」

盧武鉉總統曾經把寫作比喻為料理：

1.廚師要有自信心，但不能有過度的慾望，寫文章的人也是如此。

2.如果要料理出好吃的食物，最重要的還是好的食材。新鮮、色彩越鮮豔和諧、種類越豐富越好；寫作的素材同樣十分重要。

3.餐桌上不要擺滿不想吃的食物，寫文章要拿掉累贅的東西。

4.吃飯要從前菜開始，甜點結束，這很重要，文章也是。

5.重點菜單要擺在前面一點的順序，就是用開門見山法的意思。如果吃其他的東西都吃飽了，那就沒辦法好好享用主菜了。

6.主菜最好是單品，解酒湯就解酒湯、人蔘雞湯就人蔘雞湯，不要像韓定食（譯註：承繼自朝鮮時代的宮廷料理，特色為以各色小菜擺滿桌面）一樣，一次上很多道菜，一次就集中傳達一個訊息就好。

7.醬料加太多的話味道會很膩，文章添加過多的修辭或過於專業也是。

8.就像上菜時有所謂的順序，文章也是。內容要有順序，寫作要避免顛三倒四、毫無章法。

9.就像我們去餐廳吃飯會注意氣氛，寫文章也要先確認讀者是誰。如果今天以為要吃日式料理，結果上了菜才發現來的是炸醬麵，那會令人多傻眼。

10.每道菜都有不同的烹調方法，文章當然也有各種展開的敘述方式。

11.廚師不能只想要以擺盤或烹飪手法來決勝負，寫作也需要真誠。

12.做菜會試味道，寫文章也需要有審稿的過程。

13.媽媽做的菜通常都是世界最美味的料理，文章也要讓人有這種安心自然的感覺。

那天聽完總統說的這些內容後，只覺得眼前一片黑暗。我該怎麼樣才能在這種人身邊工作？實際上總統對於文字真的有非常嚴苛的要求，有許多模範文章可以證明。

在盧總統還是總統候選人的時候，負責演講稿撰寫的是前青瓦台祕書室長李炳浣先生，在他執筆的《朴正熙、金大中、還有盧武鉉的世界》一書中曾提到：「對盧武鉉候選人的競選團隊來說，最困難的莫過於撰寫演說稿。盧候選人認為自己對文稿有很深的了解以及認知，所以他總是拒絕寫出重複的文句、也很抗拒使用空泛的修飾性詞彙。在輔選之後，我負責在超過一百坪的空間裡撰寫各種演講稿。唯一一次沒有任何修改就通過的稿件，是在《每日經濟新聞》主辦的世界知識論壇上發表的演說稿。」 那時候的我摒除雜念，並且下定決心。我不是一位輔佐總統的幕僚，而是向總統學習的學生。總統是一位非常嚴格的老師，在他任期的五年內，祕書室撰寫的初稿從來沒有一次就獲得「OK」的。

（本文摘自江原國著《總統文膽魅力表達課：兩位傳奇總統親傳，感動人心的青瓦台說話之道》，樂金文化提供）

延伸閱讀

黃渤：最好的人生是做第四名

怎樣應對刁難？他用幾個字就讓蔡康永笑了

如何在一瞬間擄獲人心 卡內基這樣說