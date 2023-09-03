指數型基金教父約翰柏格：被動投資能有多大？

現在人們自然而然會問，分析師們也喜歡在金融泡沫時思考辯論的問題是：被動型基金的規模到底可以有多大？

如果所有人都加入指數投資會怎麼樣？這時就常看到有人會引用柏格在接受《雅虎財經》（Yahoo! Finance）訪問時的談話：如果所有人都加入指數投資，那唯一的結果就是混亂、災難，交易也不復存在了。沒有辦法將收入轉化為資本，或將資本轉化為收入，市場將會失靈。

引用這段話的人常斷章取義，並沒有把話引完，同一段訪問中他也說到，發生這種情況的可能性為零，而且他預估指數化投資在成長到75%之前，不會對價格產生太大的扭曲。別忘了我們有17%來自基金，約有25%來自非公開基金。所以還有很長的一段路要走。

就算市場上有95%是指數基金我也不擔心，總會有人確保市場效率。─柏頓．墨基爾（Burton Malkiel）

我對此沒有任何疑慮。市場效率會受到影響嗎？我不這麼認為。如果指數基金占到80%，同時間若有主動經理人找到了便宜的股票，他們就會買進；反之如果他們覺得貴了就會賣掉。所以我不認為指數化的增長會挑戰市場效率。─葛斯．索特（Gus Sauter）

被動投資本身是個迷思

另一個要記得的點是，就算被動投資成長得越來越大，但完全被動的投資幾乎是不存在的。指數化是大範疇，投資公司在選擇和排列股票方面有很多變化。所謂被動投資是指投資所有股票，比例是按照各自的市場規模比例。但實際上除了總體市場基金，其餘很難真正做到這一點，而總體市場基金只占被動投資規模的10%。其餘的如果不是追踪部分市場股票，就是採用特定標準和加權來模擬。

丹格購物村這種情況，就是因為指數基金和ETF用高配息加權，這是基金預先設定的自動交易規則，根本不算被動投資，而且也不是人為管理，由此就能看出有多少灰色地帶存在。

指數化並不是統一的，大家的做法並不相同。─大衛．畢哲文（David Blitzer）

提到指數或被動投資時，許多人最先會想到的是標普500指數，但從技術上來說這也不算是被動。除了鎖定美國大型股之外，標普500指數是由委員會控制的，委員們對於該買賣什麼股票有決定權。雖然它有自己的一套標準，但卻存在人為延遲股票被納入成分股的可能，而且也的確發生過，比如2020年就曾發生拒絕將特斯拉納入指數的情形，儘管這檔股票當時已符合標準。

在我看來標普500並不算指數化，而是經過主動管理的被動投資方式。換句話說，這是在對大型權值股做主動投資，同時也是押注於小股票會下跌。所謂指數化是指不經挑選投資整個市場，無論是整個股票市場、整個債券市場還是整個全球市場。─葛斯．索特（Gus Sauter）

未經驗證

這種疑慮往往是針對ETF而來，但它也可算是種種憂慮之中最荒謬、最容易反駁的，雖然我能理解為什麼會有這種想法出現。ETF最近變得很流行，對於許多新的市場參與者或是跑這條線的記者們來說，這看起來像是新興的東西，但其實這已經存在了大概三十年。即使是不喜歡ETF的柏格也認為ETF的永續性和交易能力不是問題，該擔心的是交易過於頻繁。

自1993年來ETF總交易數vs. 發生問題的交易數

彭博社，紐約證券交易所

從歷史的角度來看，ETF已經度過一次次的考驗。總而言之，ETF自1993年推出以來，股票交易量總計已達335兆美元，平均每筆交易額約為2萬美元，總共約有1,700億筆交易，幾乎沒發生什麼問題，這亮眼的數據令人印象深刻。

ETF不僅通過了壓力測試，而且可說是在壓力之下表現出色。過去市場大崩盤期間，像是網路泡沫破裂、911事件後一周、2008年全球金融危機、2010閃電崩盤、2013年聯準會引發通縮風暴、英國脫歐，以及2020年3月新冠疫情爆發後的拋售潮等等，ETF的交易量都在增加。在那些嚴峻的考驗之中，ETF往往是最具流動性的工具，即使是最老練的交易員也會用它。哪天要是ETF因為壓力導致交易量下降，那時我就真的得擔心了，但實際上交易量總是上升的。

標普500指數基金（SPY）於股市崩盤期間日交易量

彭博社

任何對ETF存續的疑慮現在都應該被解除了。儘管如此，有關ETF引發泡沫或導致市場崩盤的標題仍然吸睛，所以身為顧問的我們才要時時說明。話也已經說爛了，我不知道還需要拿出什麼東西來，才能讓人們對ETF有信心。─奈特．傑拉奇（Nate Geraci）

ETF的確有過一些小問題、小波動，但都是些相對小型的獨立事件，而且通常能徹底解決不再發生，單看ETF過去的紀錄就足以說明一切。

（本文摘自艾瑞克．巴楚納斯著《柏格效應：指數型基金教父約翰．柏格和他的先鋒集團如何改變華爾街的遊戲規則。》，堡壘文化提供）

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