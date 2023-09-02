先鋒集團推出全球第一支指數型基金

正如賈柏斯沒發明電腦一樣，柏格也沒發明指數化，這個概念最早是在學術界和投資機構間形成的。

六○年代時就已有越來越多的證據顯示，主動式基金可能不是那麼好，持有追蹤所有上市股票的多元化基金可能更好，在先鋒之前，甚至已經出現過指數型基金的例子。1971年百駿財務管理公司（Batterymarch Financial Management）提出了指數型基金的想法，但那時沒有成功。1975年美國運通還申請了標普500指數型基金，提供客戶投資，但一年後撤回了申請。最值得注意的還是七○年代初期麥奎恩（John“Mac” McQuown）曾與富國銀行（Wells Fargo）合作，為退休客戶開發了短期、等權重的指數型基金，這些人後來還成了諾貝爾得獎人。

「每個人都在談論那該死的富國銀行基金，」柏格在我們的一次採訪中說，「甚至我們的法務部門都說他們是第一檔指數型基金。首先，那不是基金，他們從來沒有申請上市登記報告，也沒有按照市值加權。那是場噩夢、是徹底的失敗之作，我們才是第一檔指數型共同基金。」

麥奎恩最後和柏格變成了朋友，他本想自己推出零售業指數型基金，但後來被《格拉斯─史蒂格爾法》（Glass-Steagall Act）所禁止，這項法案切割了商業銀行與投資銀行業務，禁止商業銀行販售共同基金。雖然受阻，但他還是想實踐這個理念，所以他和柏格分享了他的研究。這為先鋒集團獨占鰲頭，並讓柏格成為指數型基金代言人舖下了康莊大道。

這些研究來自麻省理工學院、芝加哥大學等地，這當然很好，但還是需要透過先鋒讓這些理論落地，發揮真正的影響力。這一切都需要先鋒集團、需要柏格。─維克多．哈加尼（Victor Haghani）

並不是說柏格發明了指數化的概念，或者是他推出了第一支指數型基金，他就是把這個概念推廣出去。─丹．維納（Dan Wiener）

「一道閃電」

有關先鋒集團推出第一檔指數型共同基金的過程，那是個命運轉折的故事了，它的誕生有其必然也有順勢而為，同時也是出於宏大的願景和利他主義。柏格說他1951年讀普林斯頓大學時的論文就曾討論過「主動式共同基金表現無法優於市場平均水準」，因此那時他就有過指數型基金的想法，但因為指數化的概念那時還沒有誕生，他也還在唸大學，既沒錢也沒有商業經驗，無能為力。

然而柏格從那時起，就養成了定期閱讀經貿論文、期刊和商業雜誌的習慣，這使他獲益良多。幸運的是在他創辦先鋒集團一個月後，1974年10月《投資組合管理期刊》（Journal of Portfolio Management）創刊號出版了。其中有篇來自著名經濟學家薩繆爾森（Paul Samuelson）的文章，他闡述了為什麼主動式基金經理人無法忠於投資人所託，也難以不受到「無謂交易成本」的拖累，並建議推出指數型基金。

以下是那篇文章中提到的，後來改變了投資史的見解：大型基金應該有追蹤標普500指數的組合，就算只是用來做內部控管的簡單模型也好，這可以用來衡量基金經理人操盤的實力。

這篇文章讓柏格眼睛一亮，這一點顯現在《堅持不懈》裡：薩繆爾森博士的論點，像是一道閃電擊中我、燃起我的信念。新成立的先鋒公司所能擁有的不凡的，甚至可以說是獨一無二的機會，就是去經營被動式、低成本的指數型基金，那至少在未來幾年裡會獨占鰲頭。公司剛成立不久就讀到了這篇觸動我心的文章，這是多麼讓人驚奇、開心的巧合！這時機再完美不過了。

說服董事會

決定接受薩繆爾森的挑戰後，柏格說服先鋒的董事會推出指數型基金。他運用數字，向董事會成員說明從1945年到1975年間，主動式基金的年報酬率為9.7%，而標準普爾500指數為11.3%。數字顯示標普指數報酬比主動式基金高出了1.6%，兩者差異大致符合主動式基金的平均費用（營運費用加上買賣手續費），這並非巧合。

這只是簡單的數學。柏格直認不諱的說，自己其實不了解當時芝加哥大學研究的那些複雜的運算和統計學。芝加哥大學商學院培養了許多博士、未來之星，他們靠電腦、數學模型、規則和大量歷史數據運算選股，運用所學過關斬將一路高歌。柏格的學位與許多同行，甚至是一些屬下相比並不算顯赫。

我曾是他手下的技術分析師，我的工作是分析數據。那時電腦還不普及，計算方式很原始，只有大型電腦，而且必須和同事們共享，那時的共享叫做分時處理。得先下指令，然後等待運算結果，所有的數據分析、性能分析和表格都是這樣估來的。當他跟我說要指數化時，我甚至不知道是否有這樣的資料庫存在。這看起來簡單，但重點是我不知道能否取得這些數據，後來我花了幾天時間才確認清楚。─揚．塔多斯基（Jan Twardowski）

先鋒裡有些董事對推行指數基金態度保留，認為此舉可能超出了授權範圍，先鋒可能無權做投資管理或行銷。柏格則辯稱指數型基金本身無需管理，也就無涉投資管理。這是柏格在《夠了》一書所描述的：

投資管理不在先鋒集團的職責範圍內。我花了幾個月才想出解決之道，實現多年來在我心中琢磨的好主意⋯⋯我的論點是，指數型基金不需要管理，所以我們並沒有逾越當初的授權，後來才勉強獲得董事會批准。

當柏格在2016年接受《彭博市場》採訪時說：「信不信由你，他們接受這個說法。我想他們心裡大概是盤算著『就扔點好處給柏格，反正也花不了多少錢。』除此之外，在專業上我也有薩繆爾森的支援。」

我們只能做行政工作，不允許以任何形式或方式操盤，而指數型基金是傑克獲准營運的方式。這就是為什麼他們不稱我基金經理人，而是叫我「投資管理員」，令人反感卻政治正確。─揚．塔多斯基（Jan Twardowski）

有一點得說在前頭，當時先鋒還是家負責行政庶務的公司，為11檔威靈頓基金服務。他們只是新加了指數型基金投資，而這種投資不需要操盤。在薩繆爾森的文章發表大約一年後，先鋒通過審查獲得核准，發行了第一檔投資信託基金，薩繆爾森欣喜若狂，說的誇張點，他愛死了。薩繆爾森2005年在波士頓對專業投資人的演講中說：「我認為柏格的發明值得與車輪、字母表、古騰堡印刷、葡萄酒和起司的發明擺在一起；這沒提升柏格個人財富，卻提升了共同基金投資人的長遠報酬，太陽底下總有新鮮事。」

另一方面，柏格的導師摩根起初並不了解指數型基金的概念，他基本上認為這是個瘋狂的想法。即使是標準制定者如標準普爾，也沒太注意這個想法。如今指數業年收約40億美元，是拜柏格所賜。

當我1982 年加入標準普爾時，指數化部門約有8人，其中兩個是專門畫圖表的，是成本中心。柏格真的把指數投資概念引入大眾視野。此前在七○年代初期，曾以機構為對象推行過幾次指數化投資，但都徒勞無功。而他卻瘋狂到創建了一檔指數型基金，把指數化從紙上談兵變成了投資標的、成了商機。─大衛．畢哲文（David Blitzer）

（本文摘自艾瑞克．巴楚納斯著《柏格效應：指數型基金教父約翰．柏格和他的先鋒集團如何改變華爾街的遊戲規則。》，堡壘文化提供）

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