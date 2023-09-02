掌握人際合作的先機 幫他人同時也是幫自己

合作態度可不像電燈，能依照環境需求決定開關。你必須無時無刻抱持合作的精神，也應該讓所有人知道你願意配合。但如果眾人察覺到你只在有利可圖時才願意合作，他們便不會無償與你合作，即便答應了，也會心不甘情不願。大家可能只會在無計可施時才會與你合作，並在得到自己想要的東西後立刻退出。

當你樂於與人合作，自然也會發現眾人都樂於跟你合作。雖然你無法取悅所有人，但至少可以建立一個人才庫。成員都具備合作精神，且相處起來和諧融洽，可以在必要時對你伸出援手。

即便是一開始處處提防你的人，最後也可能認為你是值得合作的對象。當團體成員一個比一個還小氣時，只要有一位慷慨的人出現，就能改變所有人對合作的態度。所以當曾經合作過的對象似乎不太願意再與你配合，請不要急著對他品頭論足。有些人天生就是沒這麼大方，他們之所以不願多付出一絲一毫，可能是因為害怕遭到背叛。想消除對方的負面想法，最好的辦法就是隨時展現出團隊精神，一如拿破崙．希爾所言：「別白費唇舌，唯有實際作為才能改變對方的態度。」

若你沒有太多與人共事的經驗，或是剛進入新的環境，請不要太期待其他人會對你投桃報李，而是要靜候自己的好名聲慢慢傳開。我知道你有很多事要處理，這樣做可能會讓日子變得艱難，但你的付出很快就會有回報。當眾人得知你樂於助人，便會主動向你伸出援手，你根本就不用開口請人幫忙，有些人甚至會在你沒意識到自己需要支援時便趕來相助。

所有組織的領導者都會將重責大任託付給可靠的人。這個世界上恰好有太多逃避責任的人，所以請你挺身而出，主動分擔領導者的工作。此舉也會讓社會歷練豐富的人注意到你。

沒錯，你的工作量會因此增加，但同時也會獲得一些建議與資訊，因為與其他成員相比，他們認為你會善用這些建議和資訊。等哪天你成為領導者，請仔細尋找和你一樣重視合作價值的人，向他們遞出橄欖枝，成為他們的盟友，讓對方知道你願意為他們赴湯蹈火。不要視擁有主動精神與合作精神的人為威脅。即使眼前的新進員工真的覬覦你的職位那又如何？等對方有能力勝任你的工作時，你早就已經上升到另一個層級了。但如果你願意拉對方一把，便能與他建立聯結，說不定將來可以在關鍵時刻派上用場。

合作關係並非嚴格的等價交換。你永遠也不知道將來的自己會有什麼需求，而且在你有求於人時，應該也不想聽到對方說：「你先前提供的服務效力無法延伸到當前情境喔。」我知道你希望他人在與你合作時，能抱著不計得失的態度。想促成這類合作，你平時與人共事時就必須展現出無私的風度。若有人想找你合作，千萬別讓對方察覺到你在計算成本效益，而是要抱著熱忱的態度欣然同意。

然而，有時我們也必須拒絕對方的合作提議。關於這一點，我要先告訴你不要被團隊精神綁架，去做一些不正當的事。假設你認為對方邀你做的事有違道德標準，或是你知道此事會使某些人生氣，而這些人剛好又是你相當重視的人，那就直接回絕。

解釋原因時請把握直截了當的原則，不要拿一些爛藉口搪塞對方，例如你很忙或能力不足。要讓他知道你這次拒絕合作的原因。

會提出這類合作請求的人，基本上都是出於下列兩種原因之一。第一，他們通常都不明白自身行為會帶來什麼後果。你可以對他們曉以大義，即便對方不聽你的勸，至少也會記得你只做正確的事。有些人可能真的認為搞些見不得人的勾當沒什麼。千萬不要與這種人合作，因為你給他們的建言永遠都是理智的，但他們絕對不會用同樣的方式對待你。此外，你也絕無可能猜到他們與你合作的真正意圖。總而言之，離這些人越遠越好。

第二，有時你會發現對方提出的計畫有問題。如果是這樣，你可以先考慮是否能提出一些建議，以修補計畫的缺失，這類型的合作對另一方來說很有價值。若對方願意接受建言，你就可以放心與他合作；但如果你發現對方的計畫糟糕透頂，完全無法修正，那就如實相告，讓對方知道你的疑慮，卻又不會把話說得太露骨。我要再次提醒你，不要捏造藉口，這樣只會讓對方感到你的態度丕變，不像原來那樣慷慨。與其讓眾人認為你搖擺不定，連拒絕的理由也說不清楚，或是可以為了不傷和氣就敷衍他人，不如營造出思緒敏銳、信念堅定的形象。

最令人頭痛的狀況是對方的提案與你的成功計畫牴觸。如果衝突不大，或許還值得一試，因為有時放棄是為了更重要的收穫，而合作就至關重要，還能帶來長遠的利益。但有時如果我們選擇幫助對方，自己反而會退回原點。可能你為了這次合作會須要搬家或調至其他部門，或是拋下自己費盡千辛萬苦取得的成果。

面對這類選擇時，你可要好好琢磨一番，思考合作結束後，自己能否回到從前的狀態，以及答應或拒絕對方邀約後須付出的代價。無論你是答應或拒絕對方，勢必都會引發深遠的後果，所以一定要讓對方知道你承擔的風險。這樣做可以為自己爭取一些時間，以權衡各種選項。此外，你必須對即將付出的代價瞭如指掌，也要清楚知道自己該如何回到過去的狀態。

明確地告訴對方你答應或拒絕的動機，這樣一來，即便你決定婉拒此次的合作提議，你們之間也不會產生嫌隙，因為對方已經對你的賭注瞭若指掌。人們常不假思索地要求其他人犧牲奉獻，並在事後感到驚訝，沒想到對方居然付出了如此高昂的代價。雖然明白這個道理的人會尊重你的深思熟慮，但他們心底還是會希望你能說出肯定的答案。

當你選擇犧牲重要的事物，請謹記以下幾個原則。首先是不要責怪他人，因為這是你自己的決定，把錯推到對方頭上只會破壞雙方的關係。請你欣然接受自己親手選擇的情境，並勇敢前行。第二，審視自己的新處境，努力尋找隱藏在其中的優勢（這是我們在處理挫折時學到的道理）。你越快找到，就能越早加以利用。第三，別讓失敗澆熄你的合作精神，若你曾答應某人的要求，將重要的東西獻給對方，那麼當他們再度向你求助時，吝於給予只會毀掉你為人慷慨的名聲。反之，想成為眾人眼中的優秀合作夥伴，最好的辦法就是繼續與人共事，並在每段合作關係中用開放的心態對待另一方。

當有人向你提出合作的請求，請注意自己的臉部表情，因為在你日後有求於人時，對方會回想起你當時的神態。活用本書提到的所有知識，讓合作關係產出令雙方都滿意的結果。

用積極心態、熱忱與想像力回應對方，多走一哩路、懷抱實踐信念行事。展現出討喜的性格並秉持主動精神去處理合作關係中的每件事務，把他們當成自己的事情，不要有所保留。做到上述幾點，那麼你在幫助他人的同時也是在幫助自己。

※你在幫助他人的同時也是在幫助自己。

（本文摘自唐．M．格林著《慣性成功的心智鍛鍊：翻轉平庸匱乏的十七支密鑰，打造強大的心理韌性，預約財富自由的增值人生》，方言文化提供）

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