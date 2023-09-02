討厭工作總是拖到最後？專家教你如何主動出擊

無論你是自己當老闆、在公司上班，還是家庭主婦／夫，都可以用主動精神改變生活的本質。但這些改變必須要做到以下兩點。第一，你可以確保要事先辦。第二，你可以從宏觀的角度出發，檢視自己的生活與所做所為，督促自己開始朝目標邁進。

你要做的第一件事，就是把自己每天要完成的例行工作列成清單，這樣才能清楚知道自己該做什麼。接著再把這些工作分為三類─分別是重要、有用與不重要。

分類時你必須釐清每項工作的歸屬。如果不完成重要的工作會引發大麻煩。

完成有用的工作或許可以帶來滿足感，但不做的話基本上也不會怎樣。不重要的工作指的是例行事務，你之所以會成為這些工作的負責人，可能是因為沒有其他人想做，或是出於習慣。

主動精神的頭號敵人不是時間太少，而是拖延症。請檢視重要工作清單，並問自己是什麼讓你無法每天優先完成這些工作。行程衝突並不是藉口，你應該問自己是否有盡最大努力，一有機會就去處理這些重要工作。如果你的日常行程是由老闆規劃，想想看他們會怎麼安排這些重要工作的期限。若你沒有老闆管束，那就向假想中的上司彙報自己的行程表，提出具體的完成時限。

人們總是把討厭的工作拖到最後一刻才處理。請找出你最痛恨的重要工作，並優先完成這件事情，再將第二討厭的重要工作安排在第二順位，然後以此類推。我之所以會要你這樣安排每日行程，並不是要讓你花一整個早上處理乏味的事情，而是要讓你擺脫拖延的習慣，並擠出時間去做自己喜歡的事。

處理完重要的工作後，接著看有用工作清單。想一下若將頻率從每天改為每隔一天，清單上有哪些項目會花更多時間完成。從重要工作清單上找出你先前刻意迴避的項目，你可能會發現因為自己現在相當重視重要工作，所以有用工作清單上的一些項目會消失，或是降級到不重要分類。定期檢視重要工作通常也會使有用工作的數量減少。

有用工作清單裡某些項目可能是因為補償心態而生，用來彌補重要工作清單上討人厭的項目。而當你開始將重心放在重要工作上，這類補償工作的數量或許就能減少，即便無法降低數量，至少也能降低頻率。

至於不重要的工作，請設法一一劃掉，或是委任給他人，交由下屬、家庭成員，或是服務供應商代勞。請助理幫你回電或回覆例行郵件；請一名會計幫你每月開立支票應該也花不了多少錢。而社區守望相助會偶爾換人主持也無傷大雅。

我舉這些例子只是想鼓勵你思考事物的主次，但如果你是發自內心熱愛某項不重要的工作，那也無須放棄，因為滿足感並非主動精神的敵人。此外，你可能會須要嘗試各種行程安排、和老闆討論自己的工作職責，並追蹤被委任人是否有認真完成任務。

但當你認真檢視自己都把時間與精力花在何處，可能會發現一些殘酷的真相。若你得知自己做事的方式出了問題，請不要苛責自己，而是要尋找解決方法並設法改善。也不要為了證明自己具備主動精神，就堅持去做一些自己不滿意的改變。不要為了改變而改變；改變是為了讓自己能從中獲益。

蛻變

拿破崙．希爾將人分成三類。第一類人是失敗者，因為他們從不聽命行事；第二類人也是失敗者，但他們之所以失敗，是因為只懂得聽命行事。唯有第三類人能夠達成人生目標，因為他們會主動去做該做的事，而不是等待指令，而且他們還會努力交出超越眾人期待的成果。

（本文摘自唐．M．格林著《慣性成功的心智鍛鍊：翻轉平庸匱乏的十七支密鑰，打造強大的心理韌性，預約財富自由的增值人生》，方言文化提供）

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