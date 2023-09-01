你願意為達到工作成果踩線嗎？台積電為何鼓勵員工mind other’s business？

圖解

這一道管理實務上的測試題，是我在讀完DDI 顧問公司所出版《Leadership Success in China》一書後，所演繹出來的一道大膽試題，我們常用在我們的研討會裡。其內有兩個主題：

一是：get results 的「交出成果」一直是我們當責的主題， 是交出成果，不是交出理由或藉口，我們甚至直言accountable 是accountable for results 的簡稱，企業經營裡results 的重要性難以言宣，現在也有了如上述的考驗。

二是：踩「線」，是踩了什麼線？我們也直言，是階級之線、是部門之線。如果你在工作過程中，為了交出成果，勢必將踩到這兩種「線」時，你會主動去踩嗎？其實，現代企業裡， 許多工作也已很難由單人或單部門來完成了。

踩線，實在是有違華人傳統概念。孔子說：「不在其位， 不謀其政。」諺語說：「各人自掃門前雪，休管他人瓦上霜。」而你，偏要越線、踩線嗎？但，越線、踩線常不是圖謀他人的政，而是圖謀自己的政。為自己、為自己團隊，會更敢踩嗎？

我們的上海客戶還曾問起：法律之線、道德之線，為了交出成果也能踩嗎？當然不能。公司價值觀之線也不能踩，踩了企業核心價值觀（core values）之線後，在某些優秀公司裡，不管你績效再好也會被開除的。

或者，在奮鬥過程中因為會踩到部門之線或階級之線，我們就明哲保身地讓成果漏失，而後只能徒呼負負？其實不必， 我們需要特別注意的只是：在踩線前、踩線中與踩線後，都別忘了要鼓起勇氣溝通再溝通，溝通時好好先提升你自己的說服力與影響力，你的說服力又來自於對自己、對別人、對公司的目的與目標的深深了解，甚至於你平時的人際關係與人脈。

所以，你又意外發現，我們在定義與討論個人在進入團隊工作時，一腳踩入「無人在管」的白色地帶，反而相對超容易了。現在，我們居然還要踩入別人甚至長官專管的領域裡！

故事

記得有次在與台積電一位處長談事時，他就提到：在我們公司裡，我們鼓勵員工「mind other’s business」─什麼意思？ 管別人家的事？是的，當別人的事會影響到你的成果時，你本來就應該要站出來去管管─也不是真管，是溝通，甚至是商討互助以共成。言之成理啊！企業裡就是一個相輔相成、互信互倚（interdependence）以成事的地方。部門的事本來就難以只在自己部門內完成，你老是「mind your own business」（只管你自己的事），有天會不會難竟全功？

我們的一位台灣IT 服務業客戶老總有次跟我說，他在IBM 生涯裡，最大的學習是勇於適時說出：「It’s my business!」好極了，他要管了；也好大的氣魄與信心，這檔事，他管定了。

有一說是，「受害者」最常愛用的英文句是什麼？答案是： 「Why me?」（為什麼是我？）用法例如：老天！（或老闆、或老婆）為什麼老是我？很無奈、無解，或無語問蒼天的況味。

回答那位受害者的也常只是兩個字，即「Why Not!」─ 你這傢伙總是自私自利、不在乎別人；還眼光如豆，只顧眼前、不關心周遭處境與未來，最後倒楣的人「為什麼不是你？」如果，你早知如此，早一點做規劃、面對問題、擁有問題、採取行動，就不會常嘆為什麼老是我。所以，我這次會管事管到別部門去，是因為那事會影響到我2 個月後的成果。

最後，要分享的是，上圖中的相對論與實際測試是在我們仔細說明後，以舉手大致做民調的，而且避開敏感的現況，去想像一番未來。所以，我會這樣問：在未來，你希望貴公司的狀況是如1. 所述的（10）分，或如2. 所述的（1）分？或中間數值的多少分？再提醒一次：踩線前、踩線中、踩線後，別忘了都要多多溝通。測試結果呢？很有趣的，大抵如下：

在台灣大約是7、8、9、10 分，公家機構略低些。日本企業， 大致偏低，5、6、7 分吧，似乎更重流程與體制。在中國呢？大致是9、10 分，還甚至飆到11、13 分─超過10 分的11、13 可是他們自提的，一副磨刀霍霍的樣子，使我得趕緊再提醒大老闆一定也要畫出清清楚楚不可踰越的「紅線」，例如在道德、倫理、價值觀、法律，乃至於老闆特定要求（例如，凡事不可貳過、不可違反安全等等的特定邊界條件）。

我問的是「未來」的希望，無關現在，所以是比較不敏感、不致牽涉到現場老闆或辦公室政治，大家的回答總是遲疑後的踴躍。在中國，常會跑出11 甚至是13 分，應該是他們更有激情、更愛當責、更想交出成果、更急切於表現，大約是我想到的理由了。台灣老闆與員工的積極主動程度，也讓我們很有感─ 雖然曾有家千億級公司的一位副總很保守而堅定地反對任何踩線行為，也不知他後來是否有些許改變？

（本文摘自張文隆、徐紀恩著《當責學應用圖解》，商周出版提供）

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