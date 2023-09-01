著名經濟學家 聯手揭密保險市場的運作機密與問題

在開始前，我們需要讓你準備好接受一本關於保險市場的長篇著作(如果你還沒準備好)。這個市場充滿了死亡、金錢和詐欺，但它們其實比你想像得更加有趣(如果你對有趣的門檻很低)，而且對你的日常生活和整個社會都非常重要。

試著想像一個沒有保險的世界。正如哈佛大學(Harvard University)的研究生荷莉．伍德(Holly Wood，是的，那是她的真名)在新聞評論網站Vox 所寫，在那個世界裡，「沒有緊急情況的每一天都該覺得慶幸。」伍德的文章中討論她是由擔任服務生的單親媽媽撫養長大，沒有財力購買健康保險，但她的洞察力也生動地說明了沒有保險的生活會是什麼樣子。

沒有保險，對於那些靠薪水勉強維持生活，必須在購買食品或保險之間抉擇的人而言，「不只是」個問題。沒有保險的話，萬一發生什麼不幸─無論是生病、意外或財產損失，都可能使我們陷入財務困難，主要經濟支柱的死亡會讓家庭陷入貧困，房屋失火會讓人無家可歸、沒有重建的資源。在災難來臨前，我們有時幾乎看不見風險存在，但健康保險、人壽保險、汽車保險、房屋保險等，都能幫助我們避免損失。

在許多情況下，你不必「想像」沒有保險的世界。保險經常無法發揮作用，無論什麼價格，它無法涵蓋理賠範圍的理由就是選擇問題。這正是一九八○年代西好萊塢男性所面臨的困境。接下來我們將描述幾種形式的保險，如果它們存在的話，將使人們的生活更加穩定、可預測，而且更加幸福。例如，不存在的離婚保險，也不存在提供給中風患者的人壽保險，如果你想要找到包含高價手術的牙科保險，你也幾乎一定會失望。

在其他情況下，選擇問題不完全會破壞保險市場，但它也不會讓市場變得更強大。

相反地，選擇問題可能使保險公司設計出扭曲變形的產品，包括了各種不受歡迎的特點─例如要等待一段時間才能使用道路救援，看似不公平地限制保險給付範圍，或是嚴格限制你何時可以或不可以更改保單內容。保費也可能上漲到許多人無法負擔的程度。

(經濟學家的說法是：「選擇問題能幫助你理解為何保險這麼貴。」)或許你認為，如果人們選擇不買高價保險，也沒什麼大不了的。我們經常選擇不購買昂貴的物品，我們都沒有保時捷跑車，它們太貴了，但那不代表市場失敗了，而是代表福斯汽車打造保時捷的成本太高了。最終決定的「市場出清」(market clearing)價格足以讓其他客戶願意花錢買車，但我們不願意：比起我們必須支付的金額，從駕駛酷炫跑車中獲得的價值比較少(事實上，少得太多了)。(這也表示我們還沒遇到中年危機。)保時捷的同樣邏輯可能讓你認為，因高價格而不願購買保險的客戶，是最不重視保險的人。也就是說，保險所提供的緩衝和隨之而來的安心感，對那些可能會燒了自己房子、撞壞自己車子、以薯條為主食，或是週末都跑去潛水的人而言更加重要。而較謹慎且重視健康的人則不太可能需要救援，所以他們不購買高價保險又有什麼關係呢？

這不是正確的保險思維方式。因為保險的角色是在命運變幻莫測時充當緩衝，無論低風險或高風險的人，當意外來臨時，都可能帶來災難性影響。即使最健康、最謹慎的人，也可能因基因發生隨機且不可控的變化後，面臨醫院的天價費用，或是因為上帝的隨機行為而收到五位數的房屋修繕帳單。如果災難永遠沒有發生呢？我們讓《紐約時報》(The New York Times)消費者產品評論網站Wirecutter 回答這個問題。Wirecutter 網站上評論的產品範圍廣泛，包括床單、吸塵器、咖啡機等，它在寵物保險指南中總結：「(即使)你從未提出理賠，你的保險也沒有浪費─它們是可預測的成本，讓你的寵物能在你腳邊安睡的成本。」

「用不到」保險的人，能從保險中獲益嗎？

換句話說，保險的價值不只在於發生不幸後你獲得的賠償，而是它在任何事情發生前帶來的心理安慰。如果保險運作正常，多數要保人會年復一年地繳交保費。這看似沒有任何回報，也可能帶來某種錯覺：貪婪的保險公司犧牲客戶的利益，不停地賺錢。我們認為，這種誤解可能導致支付保費的民眾支持耶魯大學歷史學家提摩希．史奈德(Timothy Snyder)的觀點，他譴責醫療保險公司「只會從疾病中收取費用，就像在橋上收取過路費的巨魔(trolls)一樣」。

但正像Wirecutter 解釋的那樣，即便沒有支付賠償，保險仍有其價值，所以即使安全駕駛和健康的人，也能受益於汽車和人身保險。為了更具體了解這一點，我們來舉個例子。假設有兩個汽車駕駛：一位魯莽的青少年，在接下來的一年中有一○％的機率發生車禍；另一位是謹慎的中年婦女，只有一％的機率發生意外。當然，青少年(或他的父母)使用汽車保險的機率要大得多。但即使是安全駕駛的婦女也希望有些保障，能應對一％的事故機會，和可能因此產生的法律、醫療和損失的費用。她可能寧願每年支付一點保費，來保護自己免於不測，而不是期待自己不是那個不幸的一％。

這就是為何魯莽的青少年和謹慎的婦女都能從保險中獲益。在這兩種情況下，保險為他們將風險和不確定性轉移到保險公司。魯莽的男孩發生意外的機率比中年婦女高十倍，所以他(或是他倒楣的父母)應該支付十倍的汽車保險費用。但對婦女或男孩而言，保險都是無價的，保險讓他們無需擔心財務災難，讓他們可以支付小額(相對於意外的財務支出)，換取別人承擔意外費用的不確定性。而那個別人，指的就是保險公司。這對保險公司或保險人來說，應該都是好事：投保人受益，是因為多數人都不喜歡承擔風險。*

因此，他們可能甚至願意支付比他們期望的保費更多的錢。為了減少生活的不確定性，為了享有安心的感覺，知道他們在事故發生時，不必承擔更大的費用，他們願意支付一點費用。當然，每個人願意支付的保險費用有限─安心感是有價值的，不是無價的─但通常比你預期的保險費用更多。

保險公司也很樂意提供服務。雖然每個客戶都是保險公司的風險來源，但以數百萬名要保人來看，好壞運往往各占一半。而客戶願意為自己的安心額外付出的費用，足以支付提供保險所需的其他費用，例如制定定價模式的精算師、公司宣傳產品的電視廣告等，並且仍然有可觀的盈餘。

如果保險公司了解客戶本身才知道的訊息，那麼某些駕駛比其他人更容易發生事故就不是個問題。如果保險公司知道年輕男孩駕駛的風險比中年婦女高(誰不是呢？)，就能相應地為每個人設定價格。但若是客戶擁有保險公司不知道的保險費用相關資訊時，就會產生問題，本書中也會討論這一點。例如，艾咪的汽車保險公司一開始不知道被保險人是中年婦女中最差的司機(它們很快就知道了)。當客戶擁有關於保險費用的私有訊息時，保險公司在銷售時可能會過度高估保費，也就是說，所有客戶的保險費用似乎都高於平均(或至少高於預期)，這可能導致所有人的保險市場混亂，無論風險高低。如果你想知道為何某些保險產品無法用愛或金錢購買，例如離婚保險，還有為何其他保險「貴得要命」，你需要了解選擇市場。

你或許認為人們其實「喜歡」風險，因為他們花了大錢飛到賭城，將錢投入吃角子老虎機、上賭桌或買樂透，只為億分之一能成為百萬富翁的機會。這的確是人們自願花錢承擔財務風險的例子，但相對於我們日常生活的情況，這種例子或許不常發生。週末和朋友到拉斯維加斯賭博很有趣(聽說如此)，玩撲克牌可比花錢修理汽車凹痕有趣多了。樂透讓人有機會想像如果中獎了，自己可以開著保時捷、買奢侈品，即使時間很短暫。然而，在大多數情況下，人們偏好迴避風險。

當然，儘管存在私有訊息問題，許多保險公司仍然能存活並繁榮發展。公司及客戶都能從企業承擔風險中獲益的事實，解釋了即使存在這些選擇問題，今日保險業仍能蓬勃發展的原因。

（本文摘自利倫．艾納夫、艾咪．芬克爾斯坦、雷．費斯曼著《揭密保險：為風險與人命定價的商業模式，如何打造與摧毀這個億萬帝國？》，商周出版提供）

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