反芻思考沉溺過往 對身心有害

當發生一些不好的事情(例如你犯了錯，或被人不公平對待時)，你的思緒會被吸引，會想著這件事，這是正常的，這是一種常見、自動且絕對正常的反應。你的大腦只是試圖處理發生了什麼問題，並弄清楚你現在是否安全。

但如果你發現自己經常想著同一件事，覺得無法擺脫，可能代表你已經陷入反芻的陷阱裡。那是沒有用的。

簡單來說，反芻是指反覆思考某事(通常是過去的事件或當前的壓力源)。從字面上看，「反芻」一詞的意思是「反覆咀嚼」。這是個不太美味的過程，動物咀嚼食物、吞嚥、反芻，然後再次咀嚼(直到食物可以被消化)。在心理上，我們的大腦也可能以類似的方式運作，我們可能會一遍又一遍地思考某些訊息，對其進行重新處理或重新加工，沒有完成的一天。

通常，一個人傾向於一遍一遍地重播相同的過去事件或壓力源(例如失去的機會、過去的不公平待遇、對前任的回憶、說錯話的時候等)。例如，如果你考試失敗了，你可能會一遍又一遍地重複回想拿到壞成績的情景。

此外，反芻時常會對問題的原因和後果提出抽象疑問，例如：「為什麼是我？」「為什麼好人沒好報？」「為什麼他／她這麼對我？」

想想你自己的行為。如果有什麼事情讓你心煩意亂，你是否經常想著它？你是否經常在腦海中一遍又一遍地重演同一件事？也許你一直想著痛苦的分手，也許你經常思考老闆在工作中發表的不公平評論，或是你經常回憶起一些舊錯誤，糾結於錯誤的原因。

我們為什麼會反芻？通常，它與解決問題有關。人們反芻是因為他們希望找出問題所在和原因。我們透過回顧這些事件以及與之相關的不同細節，只是為了拚命尋求解決問題的方法。舉個例子，邏輯是這樣的：如果我一直回想女朋友甩我的那一幕，我就會明白自己哪裡做錯了。

但問題是，這種自我反省往往會出現偏差。首先，反芻很少提供有價值的見解。在反芻時，人們通常專注於那些事情帶來的感受，而不是以批判和客觀的角度來考慮情況，所以他們不會從中獲得任何心理距離，而是會受到痛苦情緒影響。因此，很難找到任何有價值的收穫。

其次，你不知道什麼時候可以停止思考這個問題。基本上，那些反芻的人已經花了太久的時間做這件事，他們可以對同一個問題思考數週，沉思於任何微小的細節，想像替代方案，或者想像假如這樣做會怎樣，但問題是這種思考過程可能會無限期地進行下去。

最後，最糟糕的是反芻會損害你的整體健康。如果你一整天都在腦海中重溫過去的挫敗，那麼你這一天很可能會感覺很糟糕。然而，如果你老是想著一個問題，並經常回想過去，重溫舊日的不滿，你的痛苦情緒就會急劇增加。如果不做改變，這種精神壓力最終可能會導致情緒和身體崩潰。

研究一致發現，反芻與許多症狀和精神障礙密切相關，包括壓力、酗酒、暴飲暴食、睡眠障礙、焦慮、憂鬱和自殘。例如，許多人開始使用酒精或食物，來舒緩固執於負面經驗帶來的痛苦和負面情緒。

（本文摘自弗拉德‧貝里亞夫斯基著《金字塔心智模式：改善日常表現、人際關係與身心健康，邁向自信、幸福與成功的心智練習》，商周出版提供）

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