悲觀、樂觀或現實主義者 誰擁有最大的長期幸福感？

如果你檢視自我對話的內容，你很快就會意識到並非所有的想法都是相同的。有些想法可能來自理性和邏輯，有些想法可能來自誤解或缺乏知識，因此它們可能不準確、有偏見或完全錯誤，即使我們看起來都覺得很合理。

而許多自動化思考往往都是負面的。負面的自言自言正如字面上所說，是以負面或批判的方式自我對話。例如，你可能在想哪裡已經出了錯，哪裡可能會出錯，你做錯了什麼，或是其他人做錯了什麼。

例如，如果你因為塞車而趕不上重要的會議，你內心的聲音可能會說：你這個笨蛋，你應該早點出門。如果當時的商務會議進行得不那麼順利，你可能會聽到這樣的話：這是你的錯。

事實上，偶爾有負面想法並不是問題。有一種觀點認為，我們演化的結果是以負面思考為主，而非正向思考。在人類歷史的早期，我們的祖先在叢林中不斷受到威脅，因此，掃視環境中的潛在威脅(例如捕食者)真的是攸關生死的大事。那些更善於應對危險，並為最壞情況做好準備的人，有更好的生存機會。出於這個原因，現今的我們可能天生就負面。

無論如何，如果你白天時不時地有負面想法，不需要擔心，這些想法很快就過去了，不會引起太多不適。

問題是如果負面的自我對話失控了，你會開始經歷過度的負面情緒。有時你可能會不斷以一種過於負面的方式解釋壓力事件，直到你的情緒再也無法負荷。

如果你在日常生活中，發現大腦不停用負面想法轟炸你，你一直在負面情緒中來來去去，那麼你就會明白我在說什麼。這就像是落入一個不停下墜的思考漩渦。

而負面的自我對話可以有很多種形式。它經常挑出我們不喜歡自己的小事(其他人根本不會在意的瑕疵)。例如，我們可能會用這樣的話來打擊自己：我很失敗，我很倒霉，我長得不夠好看，我的身材太差了，我的目標遙不可及，我的生活一團糟。有時這個聲音會告訴你，壞事可能要發生了。例如：如果我的女朋友／男朋友遇到了長得好看的人怎麼辦？如果我丟了工作怎麼辦？如果我生病了怎麼辦？

不意外的是，陷入負面漩渦會對心理健康造成損害。當然，漩渦持續的時間越長，你的感覺就越糟糕。例如，如果你習慣一直告訴自己，我不可愛或我沒有吸引力，你會發現自己有悲傷、焦慮甚至憂鬱的感覺出現。你也可能常常生病，因為當你經歷負面情緒時，你的大腦會分泌出一定劑量的壓力荷爾蒙，讓你的身體感覺不舒服。由於精力不足，你可能還會發現很難保持專注，也無法準時完成工作。

此外，負面漩渦也會阻礙你過充實的生活。想像一下：你想去峇厘島旅行，順便學習衝浪，你已經為此夢想一陣子了。但是突然間你開始有以下想法：我聽說衝浪者有時會被鯊魚襲擊；大浪打來可能會讓衝浪者受重傷；峇厘島很遠；飛機票可能很貴；時差可能很可怕，我得花一週的時間來適應和恢復；島上的交通很糟糕。一瞬間，你被焦慮淹沒了。一分鐘後，你關閉了查詢衝浪飯店的網頁。

如果你發現自己處於思想漩渦的底部，想脫身可能很困難。有時，你越是努力阻止令人不安的想法，這些想法就會變得越強烈。但是別擔心，有些技巧可以幫助你打破負面思考的循環。

訓練目標：實事求是地思考

許多關於克服負面自我對話的建議都與正向思考有關。我們這一代人著迷於變得快樂和積極，例如，無數書籍、播客和自助專家建議，你應該有意識地關注正向事物，或重複正向地肯定自己。當然，對某些人或某些情況來說，這可能有效。保持正向是一件好事，你絕對應該嘗試以更樂觀的方式處理不同的情況和不愉快。

然而，正向思考並不總是奏效。如果你真的認為某些負面想法是事實，那麼通常很難用更正向的想法來壓倒負面想法。你可以背誦積極正面的自我陳述，像是我很有自信，我每天都很堅強。但如果你根深蒂固地認為自己不夠好，你的思想最終會回到舊有的、重複的、負面的想法上，而這些想法會損害你的自尊。

對比之下，在打擊負面思想和整體思想管理方面，我建議從實際的思考方式開始。與其強迫自己變得更積極正向，還不如探索如何審視負面思想，並破壞其可信度，然後用更平衡或更實際的替代思想取而代之。

我們先釐清什麼是實際的思考方式。如果我們將思考視為一個連續體，那麼在光譜的一端是負面思考，在另一端是正向思考，而中間點就是實際的思考方式。

能正向思考的樂觀主義者，通常把注意力放在事物的光明面，期待事情會有最好的結果，也相信人生中的事件最終都會成為好事。另一方面抱持負面想法的悲觀主義者，他們老是想著最糟糕的情況，並且期待壞事發生。而此時的現實主義者則處於樂觀到悲觀的中間位置，他們能認清生活事件的真實情況(可能有好有壞，或不好不壞)，並做好相應處理的準備。

實際的思考方式是基於事實、證據和邏輯。因此，在得出結論之前，現實主義者傾向於徹底分析問題，並試圖理解整個情況，包括正向和負面、正反兩面、贊成和反對的論證。例如，當你計畫和設定未來目標時，你可以問問自己：「它真的可以實現嗎？」「事情出錯的可能性有多大？」「我能做些什麼來降低風險？」「好吧，如果出現問題，這就是我可以做的Ｂ計畫。」

實際的思考方式是以平衡的方法來看待事物(你自己、他人、生活、未來)，而不會過於負面或正向。即使情況看起來很糟糕，你還是要努力對自己誠實。例如，你可能體認到人是無法完全控制自己的人生，或是你沒有預知的天賦，你也可以接受世界往往是殘酷且不公平的事實。

但這不僅僅是讓我們看清情況的思考方式，它能激勵你採取行動，在生活中做出一些真正的改變。雖然你認清了世界和自己的局限，但另一方面，你也可以積極反思改進的機會。

例如，如果你沒通過駕照考試，你不再說服自己只是運氣不好，碰到不好的主考官，其實你的駕駛技術跟專家一樣；而是同意自己的知識或技能仍有不足，但只要練習就能改善結果。

正如威廉．亞瑟．沃德(William Arthur Ward)曾經說過的：「悲觀者抱怨風；樂觀者期望風向改變；現實主義者調整風帆。」

還有個最大的好處。有證據證明，現實是實現長期幸福的最佳方式。在一項長期的研究中，研究人員調查了悲觀主義者、樂觀主義者或現實主義者之中，誰擁有最大的長期幸福感。

為了驗證這個問題，巴斯大學和倫敦政經學院的研究人員在十八年的時間裡追蹤了一千六百零一人。

研究中，參與者回答了他們對財務狀況的期望是正向的、負面的還是實際的。例如，悲觀主義者預期下一年的情況會比實際情況更糟(事實上，他們的財務狀況並沒有改變)；樂觀主義者預期明年的情況會比現在好(他們的收入有些沒有變化，有些在隔年有所下降)；現實主義者的預期則與該年的財務狀況相符。

研究人員追蹤了參與者的實際財務狀況，衡量了他們的期望與實際的差距。除此之外，參與者還回答了他們的生活滿意度和心理困擾。該研究發現，現實主義者(那些準確估計其財務結果的人)比樂觀主義者和悲觀主義者有更高的幸福感。

為什麼會出現這個結果？悲觀主義者在這項研究中表現最差的原因或許顯而易見，他們一開始就對未來感到悲觀，所以他們有很長一段時間無法享受勝利的感覺。但是為什麼樂觀主義者比現實主義者經歷較多的痛苦呢？研究人員認為，對於樂觀主義者來說，失望的感覺可能會逐漸壓過正向的情緒。如果你期望太高卻沒有得到，你會覺得自己失敗了，因而產生痛苦，導致幸福感下降。

當然，還有許多因素能促進長期的幸福感，但根據事實做出正確的決定會對你的健康和生活滿意度產生重大影響，這一點直觀看來似乎是正確的。

（本文摘自弗拉德‧貝里亞夫斯基著《金字塔心智模式：改善日常表現、人際關係與身心健康，邁向自信、幸福與成功的心智練習》，商周出版提供）

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