書寫有一天會被AI取代嗎？

當ChatGPT掀起AI熱潮，很多人擔心文字或藝術創作者會在AI革命後被淘汰，而這波AI浪潮帶給創作者的，是前進的方向，抑或是殘酷的真相？

有些人取笑ChatGPT產出來的東西根本不能使用，也有人悲觀地認為，擁有思辨力與創意的創作者，將來仍會輕易被機器人取代。但AI與創作之間的關係眾說紛紜，不應盲目地追隨意見領袖的看法，因為真相不一定跟多數人站在同一邊！也不該極端地護守過往的慣性思維，反而要常常問問自己：「到底要怎麼做才能創作出不被AI取代的作品？」

在我自己嘗試使用ChatGPT之後，很驚豔它具備幾個讀寫的優勢：它的寫作速度極快，效率令人咋舌，這讓許多需要慢慢醞釀靈感的創作者望塵莫及。同時，它嚴謹的寫作邏輯，讓文章具有高度的一致性、段落架構清晰分明，且善用邏輯詞，句子保持簡潔的流暢性，讀者能夠一目了然地理解其訴求的理念。加上它善於進行歸納分類，設定的寫作風格、敘說語氣和修辭技巧，都可以根據指令隨時調整變動。甚至，你若能下達精準的概念與關鍵詞，它會做出正、反論點的比較，具體、抽象事例的對比，同質觀念的層層類比。他們扮演的角色比較像「友善的代筆者」，當你給出文本類型（如：散文、新詩、小說、傳記、報導、讀書報告、主題專案、計畫等等），ChatGPT都可以快速地幫助你完成「基本款」的成品。我進一步發現：它也善長扮演「腦力激盪者」，可以立即援引相關資訊、資料，讓你能快速掌握某些統計數據，做出概括性的判讀、理解。看到這裡，你可能會心灰了，我還要繼續創作下去嗎？新聞書寫、專業文件、故事創作是不是都交給AI機器人去處理就好？未來，寫作者是不是會變成一個可能消失的工作？

傾盡全力的作品，無可取代

其實，真相並非如此。首先，它所引述的例證，其正確性還須再進一步地查察。雖然它的結構不會隨意錯置，但寫出來的文章卻是千篇一律，初看會有驚嘆之感，但再細看就能清楚比對出篇篇相仿的「模樣」，久而久之，你會覺得AI寫出的文章的確了無新意。同時，如果你下的指令不夠精準，它給予你的資料可能都會「歪樓」，比較複雜或者需要專業知識去深究的內容，它也無法給出能觸發激盪的寫作火花。一如李國修老師曾說：「人一輩子能做好一件事就功德圓滿了。」對於一位專業演員來說，「開門、上台、演戲」這是國修老師做了一輩子的事。國修老師對於戲劇要求的專業細節讓我們看出令人驚嘆的「戲節」，更是讓閱聽者願意不斷關注，甚至永遠無法自拔追隨之的原因。我曾被國修老師的一句台詞感動到熱淚盈眶：「很抱歉，我們無法再演一次了……」沒錯，這就是創作者的「孤本」心情，它必然是世間的獨一無二，此生專屬的唯一，它無法被取代、無法複製、甚至無法「重來」，傾盡全力的作品從來就無法出現任何替代品。

身為創作者，我們有專屬的文字風格，深藏於文字冰山以下的創作情感與溫度，會隨著與讀者互動的程度，做出內容與風格的調整。每本書寫作的背後，都蘊藏帶給讀者的寫作動機，哈佛大學教授陶德．羅斯在《集體錯覺》中提到一個重要的概念：儘管我們無法避免受到「集體錯覺」的控制與影響，但我們是否能奪回自主思考控制權？身為創作者，我們思考作品的理智線是不是常在「從眾心態」裡逐漸隱沒，若能對自己寫作的觀點不斷提出質疑，有沒有機會為自己的作品做出更正確的定錨，而非在人云亦云的世界，變成他人作品的副本！一如《科學怪人》作者瑪麗．雪萊在自序提到：「願我的醜孩子生生不息，我對它有感情，因為它是快樂時光的結晶──那時死亡、憂傷於我僅是言語，我的心仍未曉與之共鳴。」如果，創作者想要挑戰過往未曾出現的題材，那麼，瑪麗．雪萊絕對會是最好的典範。身為年輕女性作家，她以虛構的事件、不拘一格的創作手法，寫出一部影響後世的哥德式科幻小說。她運用奔放的想像力，試圖從科學視角出發，進入生與死的論辯、天使與惡魔的對峙，從男性思維跨度到女性觀點，從孕育到毀滅、幸與不幸的探討。書中主角──科學家維多．法蘭根斯坦親手創造的新生命「怪物」，是發明人及被發明者在完美與缺憾之間，從期待到失望，歷經喜悅與悲傷的產物。這看似是個背叛與復仇的單純故事，但作家殫精竭慮地利用科學家與怪物的全新組合，更深層地探問讀者：人類的生與死原是上帝的領域，科學的手是否能伸入主宰生命的創生領域？從彼時被邊緣化的女性作家筆下，我們看到從女性視角出發、細緻入微的觀察，怪物的故事後來成為無數科幻小說、電影的原型，這部作品也讓年輕的瑪麗．雪萊被無數讀者稱為「科幻文學之母」。看來人類的創意與日常生活碰撞而出的作品天花板，是ChatGPT這類機器人無法輕易超越的。

影響世界的不是科技，而是生命的價值

另一位蘇格蘭作家羅伯特．路易斯．史蒂文森（Robert Louis Stevenson）經典作品《金銀島》，企圖顛覆我們對海盜形象的既定印象，把少年冒險的嶄新視點帶入小說題材中，從尋找寶藏連結冒險之心，不斷出現善與惡、正邪兩種心態，讓讀者思索：夢想是自我實現，還是物質滿足而已？當大海盜西渥弗與失去父親的少年吉姆從相識到衝突，從衝突到磨合，單純的「尋夢」，也變成自己的內在價值的追尋。小說家栩栩刻畫了大海盜西渥弗，這個促使主角乘風破浪去尋找夢想金銀島的契機人物，並以「金銀島」象徵每位小孩曾經幻想過的心靈桃花源，用它來體現邪惡勢力與真善美的對抗時，我們內心的掙扎。「寶藏」是我們放棄安逸，投向冒險的動力，當我們願意認真做夢、勇敢尋夢就是開放思維促使行動的璀璨實踐，每個人都可能是自己未來的英雄。當史蒂文森寫出《金銀島》之後，他絕對不會自限於目前的寫作成就。緊接著，他在一八六六年出版《化身博士》，透過懸疑推理的全新情節，以科學家傑奇博士為主要敘寫人物，看似風光無比的人生勝利組，卻在喝下邪惡藥水之後，變身為人格扭曲的海德先生，一位是位居神龕的仕紳傑奇博士；一位是作惡多端的海德先生，兩者竟都同存於一個人的生命裡，科學家的身分，創造出一個人「意識」與「潛意識」之間既善又惡的雙重人格。小說家巧妙的設計彷若解密的情節，讀者要運用現有的線索抽絲剝繭地找到真相，可疑的、真實的穿插其中。細心的讀者會發現：小說家為何不斷讓傑奇博士自言自語地吐露心聲，但從頭到尾都沒有先排「海德先生」自剖的橋段，他想以如此奇詭的寫作形式來呈現小說哪一個重要的核心思維？無論是「雙重人格」抑或是「善惡衝突」，每個角色的個性與話語權之間，作者明確地利用文字進行表態，傳達自己對於哲學、人權，甚至難以釐清又複雜善惡觀，所有的虛構，最後都會反映出小說家對真實世界的邏輯脈絡裡。

在浪漫主義的洗禮下，瑪麗．雪萊透過《科學怪人》的怪物，對強權世界提出質疑；《化身博士》則是更進一步把不合時宜的怪物設定在自己身上，史蒂文森這樣形容著傑奇：「我自己從這新生命吸進第一口氣時，就知道這個自我更為邪惡，比原本的我邪惡十倍，將原本的我出賣給我原始的罪惡。」從這兩部小說來看，真正影響世界永遠都不是科學或科技，而是善惡價值帶來的生命決定。所有的「自以為是」，常常在創作過後，會更真實地逼創作者找到人生答案－－「原來真相不是00，是00」。創作者對價值的自我釐清，能讓世界的真相不流於主流或非主流的兩端，而是給予讀者自己真正思考過後的書寫話語權。

AI給不出的答案，就在你的人生中

若再以讀者有感的「親情」議題，年輕新世代小說家楊富閔在《花甲男孩》熟稔地運用自己的大內原鄉為創作元素，在白話台語的敘寫風格中，融入年輕世代的新潮語彙，呈現楊富閔「新鄉土小說」的獨創風格。徐緩地道盡大內人重視家族綿密的人際關係，即將被遺忘的前代俗土故事，以及親人間的生老病死。楊富閔寫的不火不溫，不只精準勾勒農家社會隔代教養的真實風貌，將自己與祖母阿嬤楊林蘭的祖孫情深寫得絲絲入扣。影響他最深的不是父母，而是把愛藏在心底，只會不斷付出愛與情的樸實祖父母。阿公、阿嬤既是慈愛的陽光，也是守護自己的生命大傘。因而，楊富閔稱自己擁有的是地表最強的大內一姊，那位年輕守寡卻強悍多情的阿嬤，成為小說中母愛的象徵。小說整體呈現解嚴後臺灣囝仔成長的歷程，新一代作家的母土拓墾成長情事－－農業鄉鎮日漸隱沒光芒、蒼涼的命運，卻是楊富閔筆下令他為傲為榮的故鄉。跨世代家人之間，即便相愛，思維斷層仍帶來衝突荒謬又極度有情有愛的情節，它留住彼此的，是相互拉扯卻又和解共感的動人畫面。這類的親情題材與寫作技巧，催生出ChatGPT永遠都無法組合出來的獨創語言。

面對親人死亡的議題，劉梓潔以四千字的散文《父後七日》拿下當年林榮三文學獎散文首獎。甚至以作者身分完成同名電影編導的工作。這篇風格獨特的散文，劉梓潔用七年的時光去整理父喪後內在感受，也鮮明地呈現北漂青年因現實離家卻無從言說的鄉愁。一部優秀的作品猶如釀酒的過程，它需要極好的原料、純熟的技術、時間的等待，是既複雜又迷人過程。一如陳芳明說的：它開闢了散文的全新版圖！劉梓潔開頭是這樣寫的：「今嘛你的身軀攏總好了，無傷無痕，無病無煞，親像少年時欲去打拚。葬儀社的土公仔虔敬地，對你深深地鞠了一個躬。這是第一日。」面對摯愛家人的離開，劉梓潔獨有的敘述風格，掌握極具魅力的語言節奏，以平日較少被提及的喪葬為書寫主軸，穿插幽默詼諧的情節，呈現台灣喪葬「有禮無理」的台式文化。它不像皮克斯動畫片《可可夜總會》以墨西哥「亡靈節」為出發，從節慶歡樂的立基來談面對家人「死亡」的意義：我們愛的人從來沒有真正的離開過我們，他們只是到另一個世界等我們。劉梓潔《父後七日》刻劃中南部喪家面對守喪肅穆的氣氛、繁複的儀典，情節時而衝突時而逗趣，讓人讀來又哭又笑，女兒在每日每日的誦經、祭拜的忙亂時間之餘，尋回過往父女相處的點滴回憶。對已逝父親的攫心思念和不捨，並非發生在面對家人離去的當下，而是在空間與時間移轉下慢慢發酵，形成一種不能說的悲傷氛圍，以及嘴邊的瀟灑一笑，其實是對無常而不得不放下的孑然自嘆。死亡在劉梓潔筆下，已非是令人恐懼悲傷、寂然荒蕪的情調，而是在黑色喜劇氛圍裡，企圖為父喪之後，生者如何和死者從誤解到和解的歷程，以及面對未來生活，我們如何漸進入一派寧靜從容、祥和自在的新起點。關於生與死的思考，AI機器人無論多麼先進，永遠都給予我們滿意的應答吧！

感動人心的，是完整而非完美

若從ChatGPT注重邏輯與資料判讀的特性，我們可能永遠都讀不到像經典小說《小王子》這類的作品吧！我們從小王子與玫瑰的關係來看：小王子和玫瑰都誕生在B612星球，當他們睜開眼睛的剎那，心底都住進彼此了。即便小王子離開自己星球之後，猛然望見地球竟有整個盛開的玫瑰園，當下恍然知道：自己悉心照護的那朵驕慣玫瑰，不再是真實世界萬中選一的玫瑰了。那麼，他選擇其他的玫瑰了嗎？ChatGPT應該會認真評估後，要我們不要那麼辛苦地單戀這朵看來平凡無奇又滿身鋒芒的B612星球玫瑰，因為它已經失去競爭優勢了。但小說家聖修伯里並不在這個「大數據」的邏輯裡。他對真愛的解讀進行細膩的闡釋，弱水三千只取一瓢飲的原因在於：就是要看過滿園的玫瑰之後，才能確定B612星球的玫瑰的確特出。因為她是集小王子三千寵愛於一身的玫瑰，縱使出現再多的玫瑰，也無法取代它在小王子心目中的位置。畢竟沒有一朵玫瑰能讓小王子天天陪伴說話、澆水施肥、為其擋風遮雨呀！終有一天，玫瑰必能傲然綻放自己的美麗，這更是小王子衷心的期待。一如狐狸對小王子說的：「你在玫瑰身上所花費的時間，讓你的玫瑰花變得如此重要。」對AI寫作機器而言，設定的資料庫必然是以追求完美為目標，但對人類而言，追求心靈相契才算完整的愛。外在條件的拚比並非是能否成為朋友的標準，即便是爭吵、挫敗的經驗，仍是彼此理解與接納對方的過程。這或許不是程式語言能真實設定的數據，所有人與人之間完美的關係，都必然要經歷「馴養」，那是對喜歡的人打從心底願意臣服的真心，因為他／她期待的是對方能成為世界最獨特一道風景的真誠支持，這也是《小王子》為何會變成經典又令人百讀不厭的原因呀！

赫曼．赫塞是中學時期一位影響我頗深的作家。《流浪者之歌》的主角悉達多用自己獨有的方式，試圖找到智慧和生命的真理，也讓我成為一個願意繞遠路找答案的人。當你不再畏懼離開安適的起點，就會開啟我們邁向一段艱辛又美好悟道旅程的機會。悉達多父親對其生命選擇的寬容，家人的放手令我感動，這是看似輕鬆卻又全然接受的愛呀！一如母親願意接納我不斷走在自我探索的路上，即便看見女兒傷痕累累了，卻總是選擇默默陪伴，以視而不見的包容，讓自己能親身體驗「我的人生」。一如悉達多遇見完美的佛陀，卻選擇與其道別，這需要多大無畏的智慧：「假如我成為您的信徒，我擔心這只會停留在表面，我擔心我會欺騙自己，認為自己已然心靈平安並得到了救贖，而事實上自我卻繼續存在和生長。因為我會將教義、我的後來者以及對您的熱愛澆灌成自我。」悉達多始終如一地選擇一條探索與實踐的道路。抉擇常常不是選擇最好的路，而是選擇最接近自己需求的旅程。就像AI時代傳遞的知識或許可以快速汲取，但是內化成智慧卻是終生實踐與體會的過程，每個人的生命智慧無法複製與類比，你必須真實地去實踐愛、去體會愛，善待自己與他人，這需要不斷在人我互動中，體認愛的真諦。同時，愛不全然是快樂的經歷，它也雜揉著痛苦的滋味，以及橫越煩惱的自我對話。一如書中提到：悉達多從這條河學會永不休止，這條河特別教會他傾聽，以沉靜的心傾聽，以等待、開放的心靈去聽，不帶狂熱，沒有期望，不加批判，不生想法。這也是身為創作者在寫作時必須要時常守護的純心－－我們為何要寫，以及如何寫，到底要寫些甚麼？

思維的價值，在於承擔異見的勇氣

AI時代創作者存在的價值，在於「專業思維」的累積，藉由生活的親身體驗，讓創意不斷的在作品與讀者迸發出共鳴，跟隨他／她的年紀漸長，隨著時代潮流，持續寫出新穎的題材，並非只是某些素材、事件、概念的拼湊，抑或是書寫風格的複製而已。或許當我們越來越依賴AI與懶人包，雖然知識的理解變得既輕鬆且簡單易懂，但這是否也意味著：我們逐漸失去全盤理解知識全貌的可能，甚至，更容易落入一個「集體錯覺」的陷阱，失去獨立思考的機會。從過去改變人類命運的智者身上，我們可以歸納出他們的人格特質多為在深思熟慮之後，大膽提出迥異於他人的看法，引導人類走上全新的躍進道路，蘇格拉底是，哥白尼、伽利略也是。即便當時他們引起反對者激烈的爭議，歷史卻證明他們的選擇和帶給後世的價值，彌足珍貴。這或許是人類絕不會被機器人取代的重要原因，我們捍衛的是世間的真理，是勇於承擔異見的勇氣，是寧願失敗也不願屈服的人生價值。AI來了，我們處於創作最壞的時代，也是最好的時代，創作者憑藉「雖千萬人吾往矣」的勇氣和智慧，有機會為下一代留下我們這代人「心嚮往之」的書寫態度和社會觀察，讓讀者為之廢寢忘食又愛不釋手。

（本文摘自宋怡慧著《一筆入魂：怡慧老師的創作人生課！》，平安文化提供）

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