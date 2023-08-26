如何避免被裁員？這5個徵兆出現時要注意

「中國網易暴力裁員」霸佔同溫層話題沒過兩天，「華為離職員工被羈押」又被炎上，各種資訊不斷發酵。

這兩件事情我不想評價，但不得不說，裁員本身不是最可怕的，裁員帶來的公司和員工關係的變化才是最可怕的。一旦公司把你放進了裁員名單，你就從可以放心的自己人變成了需要防備的外人，甚至敵人。公司平時隱藏的惡意會毫無顧忌地施加給你，你這個時候的處境才最危險。

所以，以下我要講的與裁員有關。更準確地說，與被裁有關。我想讓你知道，當下面這五個徵兆出現時，大機率說明公司準備裁掉你了。如果你能提前知道，就能著手做好防備和準備。

一、老闆突然變得溫柔

之前有個小朋友跟我講，一直拉著一張臉說話的頂頭上司，這些天忽然對他和藹可親了。他很高興，跑過來跟我分享。

我說朋友，你小心點吧，這個世界沒有無緣無故的愛。人家為什麼要突然對你好，你想過嗎？也許是你被董事長女兒看上，馬上要做乘龍快婿了；也許是你跟某政府官員吃飯，主管知道了你們的親戚關係；再或者他人到中年才發現對異性不感興趣，挑中了你這塊小鮮肉？以上情況，可能性趨近於零。也許答案只有這個：你已經上了裁員名單。

做為一個管理者，一個人精，你的主管為什麼要跟一個即將離開的人過不去呢？萬一你一個想不通把氣撒在他身上，他豈不是幫公司背鍋了？面對將離開之人，臉帶笑容，心懷憐憫，是一個管理者的自我修養。

至於混在職場的我們，要知道什麼都不是白來的，包括頂頭上司反常的溫柔可親，咱們且行且珍惜。

二、你突然變得很清閒

「老大，這個項目我得飛一趟上海，出差申請您再幫我簽一下喔！」

「小張啊，這個專案客戶那邊跟我們打了招呼，有點變化，你暫時不用去了。」

怎麼樣，這樣的對話熟不熟悉？

不要因為可以少跑一趟而竊喜，因為你可能已經在裁員名單上了。公司的業務永遠不會因為缺了誰停擺，但因為一個人的離開導致業務進度受損是管理者最頭疼的事。最好的方式是什麼？讓要走的人慢慢空閒下來，什麼時候該動手了，一刀下去，資遣費算是流點血，但業務上一點陣痛都沒有，俐落又乾淨。

所以，越忙你其實越安全，越清閒你就越要小心。別以為主管不知道你很閒，讓你拿著錢不幹活。你以為公司很傻，其實是你太天真。

三、莫名其妙的考績墊底

職場上有一個普遍的誤區，很多人以為獎金、考績是看之前你做過什麼，「論功行賞」，幹得好自然獎金多考績高嗎？不，不是這樣的。

所謂論功行賞，其實是依據你之前的表現來預估你之後的表現還能給公司創造多大價值，再決定發多少錢。未來的效率永遠比過去的公平重要。看明白了嗎？這就是管理者之間心照不宣的秘密。

我們來看一下具體場景：這一年，你在團隊中盡心盡力，幫助團隊取得了極大成績。結果回頭一看，年終考績墊底，獎金忽略不計。

為什麼會這樣？也許是你已經要調到別的部門了，也許是你無意中透露過年後要請假生孩子，也許你哪次說話得罪了小心眼的他，也許他就是單純看你不順眼準備把你換掉，或者是你生病了，他們準備裁掉你。總之一句話：他們不再用得上你了。

這個時候，如果必須有人承擔低考績，不找你找誰呢？

四、未經同意就調換崗位

職場中裁員，其實很普遍也很正常，天下無不散的筵席嘛，但我有個老同學常說一句話：「不怕沒好事，就怕沒好人。」裁員不是好事，但並不可怕，可怕的是做這件事的人不是好人。

有些人既想裁員又想省掉資遣費，他們會把裁員這種事做得很卑鄙，調換崗位就是一種常見的手段。換了新崗位，你是新手，考評自然不容易達標，這樣他們就有理由裁掉你還不用給資遣費了。讓研發去做業務，讓業務去寫文案，讓寫文案的來做內勤⋯⋯等諸如此類，當他們跟你說要培養你，所以才調換你去輪調時，你心裡一定要打起十二分警惕。

怎麼辦？爭取多一點的免考核時間，至少三個月，最好半年。時間越長你越容易上手，公司的裁員成本也越高，或者你乾脆提要求，當你無法滿足新崗位考核時有權回到原來崗位。如果這些要求被拒絕，一方面，你就要開始準備搜集證據，當因考核不達標裁員那一刻來臨時，你才能勇敢攤牌，爭取勞動仲裁部門支持，拿到屬於你的賠償金；另一方面，你要開始找下家，這樣你才有足夠底氣，頭也不回地離開這個薄情寡義的地方。

五、事出反常必有妖



上面這幾點，是公司專門針對裁掉你時可能出現的徵兆。還有的時候，是整個項目組、整個部門、甚至整條產品線直接被拉掉。員工們一個個被叫進洽談室，出來時低著頭、含著淚，帶著私人物品離開。這種場景出現之前又有哪些徵兆呢？比如：老闆很久沒來上班，而且茶水間開始有人悄悄討論了；公司高層連續幾天封閉開會，連日常業務也無暇顧及了；老闆在各種場合給大家畫大餅，高管們表面附和，私底下卻保持沉默；財務開始找碴兒，刁難報銷發票的各種細節；銷售導向更加明確，甚至提出「全員銷售」；許多福利被砍掉，甚至就像人家說的，「辦公室的衛生紙都不再供應了」⋯⋯總之一句話：事出反常必有妖。

人總是渴望安安穩穩的，總是願意選擇相信噩運都是別人的，輪不到自己。但是，你是不是也該把頭從繁忙事務中抬起來，多看看周圍，多聽聽周圍人的說法呢？不會有公司提前公開宣布「大家注意了，三個月之後我們要裁員了，都早作打算吧！」

以前不會，以後也不會，永遠都不會。但大廈將傾、巨輪沉沒，是一定會有徵兆的。保持對外界敏感，隨時做好備案，才是一個合格職場人該有的樣子。

我不妨再問一個問題：公司裡，誰會比你更早知道裁員消息？答案你應該能猜到─HR（人事、人力資源）部門。任何一個崗位都會有和HR打交道的機會，那是HR的職責，也是他們忠於公司的本分。但和HR保持良好關係，甚至超越正常同事關係，在裁員官方消息到來前提前知曉，是你忠於自己的本分。 好了，該說的我說了，不該說的我也說了。其他就看你自己了，加油。

（本文摘自格總著《職場的邏輯：廣大上班族扎心痛讚的自我提升指南》，時報出版提供）

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