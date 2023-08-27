注意！樣品屋都是糖衣陷阱 5種常見偷尺寸手法

請記得，你家未來絕對不會跟樣品屋長得一樣。樣品屋是客製化來刺激購買慾的，所以它的設計邏輯不是好用、實在，而是要好看、大方，甚至要能掩蓋缺點。學會了看圖紙之後，記得帶著平面圖或家配圖走進樣品屋，對照著看。

以下是樣品屋最常見的五種「偷尺寸」手法，請你仔細看，才不會被華麗的外表矇騙了。

一、樑柱位置沒有還原

有良心的建商，樣品屋會100%還原真實尺寸，該有柱子的地方現場就有，該有樑經過的地方也會出現。但存心隱瞞的建商，則會直接忽略這兩個部分，讓你在現場看不到任何樑柱，結果交屋之後發現一根巨大的橫樑穿過了原本以為高挑氣派的客廳，或是柱子吃掉了原本規劃為鞋櫃的地方，這時崩潰已經來不及了。

二、隔間牆用玻璃或薄板

現在新建案的室內隔間都是採用輕隔間，只是看是乾式施工還是濕式，無論何種，厚度至少都有8公分以上。但很多樣品屋為了爭取更大的空間效果，會採用更薄的材質，反正樣品屋又不用考慮耐用和隔音，所以用玻璃或是單薄的木板取代，就會有空間放大的錯覺。有些更誇張的連隔間牆都不做了，房間直接變開放式空間，隔間只做一小段40公分意思一下。還遇過明明賣2房，卻說交屋只會做好一個隔間給你，講好聽是讓你保留規劃的彈性，實際上就是1房的坪數硬要賣兩房，都是瞎扯淡。

樣品屋也不會有房門，只有門洞，視線才能有穿透感，而且門洞會開得特別高，讓你覺得有挑高的感覺。事實上，常規交屋時，門都是210公分的高度，要像樣品屋那樣開到240公分，需要多花錢客變，或者自己裝潢的時候再重新開孔挖大，建商給你的門也用不上，需要特殊規格訂製。要做出像樣品屋大氣的感覺，其實是要再另外花錢裝修才會有。

三、用虛線標示空間

有時候因為樣品屋現場本身的建築限制，不能百分之百實際還原陽台，就會在地上用虛線標示陽台範圍，但這很容易讓你誤判實際的空間感。我還看過連大門、玄關都用虛線表示的，不知道自己是在看樣品屋還是玩大富翁。

樣品屋窗外的風景和最後交屋的實際景觀一定是不一樣的，你千萬不能被現場的景色迷惑。我看過一間樣品屋，房間用大片透明的落地窗，窗外是一片青山綠水美不勝收，走近一看，卻發現下半部貼上虛線貼紙，框了一個小到不行的範圍，寫著「實際窗戶尺寸」。在我身後進來的兩位美眉，興奮地討論著這個房間的採光有多好，我真不知道是否該現場就戳破她們的美夢。

此外，陽台外牆，也就是女兒牆，在現場看到的可能是美美的玻璃材質，視野穿透無遮蔽，於是你開始幻想在涼爽的午後坐在陽台，啜飲一杯清涼的飲料，望著戶外美好的永久視野。沒想到最後交屋，一半的視野都被女兒牆遮蔽，因為根本不是透明的。

四、鞋櫃請自行變魔術

樣品屋不會有鞋櫃，那麼鞋櫃要放在哪裡？樣品屋一進門的玄關位置，通常會設計成通透的陳列櫃，或是直接假裝沒有鞋櫃，讓你一進門看到客廳就驚呼好漂亮。但是不要忘記你家一定要有鞋櫃，樣品屋現場的進門空間有地方安排鞋櫃嗎？陳列櫃的深度足以取代變成鞋櫃嗎？也許有些人會覺得，有差嗎？反正可以全部重新裝潢，讓設計師去煩惱就好了，現在長怎樣沒差。

但我聽過設計師好友訴苦：「我們是設計師，不是神仙！」設計師可以幫你修飾房子的缺點，強化它的優點，但你不能期待挑了一顆爛蘋果，卻要設計師幫你作法變出新鮮水果。格局挑爛了，神仙都救不了你！

五、衣櫃只是展示櫃

注意看，樣品屋的衣櫃深度可以正常掛進衣服嗎？還是像精品店的展示櫃，做成透明又開放式，實際上根本掛不了衣服？或是衣服要斜的掛？正常衣櫃的深度需要60公分，很多家配圖和樣品屋現場都會為了偷尺寸把櫃體做淺，等到交屋了，按實際尺寸訂製衣櫃後，才發現連走路都很困難，甚至是衣櫃的門根本打不開，會碰到床！如果你對尺寸沒有概念，建議看房時隨身攜帶捲尺。

走進樣品屋之前，記得帶上銷售人員給你的圖紙，現場直接比對。如果沒有如圖還原，一定要提出質疑。銷售人員有時候並不一定會知道確切尺寸，當你問他樑的高度、寬度，他支支吾吾答不出來，最好對這個案子持保留態度，除非他能提供更詳細的圖面。 最後，一定要確認樣品屋展示的裝潢與設備中，哪些才是最後交屋真的會附帶給你的、哪些只是廣告參考？銷售中心現場的樣品屋、文宣品、廣告文案，全都是可以列為證據的，如果未來交屋發現與當初承諾不符，將涉嫌違反公平交易法的「廣告不實」，是可以向公平交易委員會檢舉的。

（本文摘自Tody 陶迪著《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》，時報出版提供）

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